ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच छिड़ा युद्ध अब केवल मिसाइलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह समुद्र के उन संकरे रास्तों तक पहुंच गया है जहां से दुनिया की ऊर्जा की नस गुजरती है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पहले से ही संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब यमन के हूती विद्रोहियों ने बाब अल-मंडेब को ब्लॉक करने की धमकी देकर पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं. अगर ये दोनों रास्ते एक साथ बंद होते हैं, तो वैश्विक व्यापार का पहिया थम सकता है.

क्या है बाब अल-मंडेब और क्यों है यह होर्मुज से अलग?

भौगोलिक दृष्टि से देखें तो बाब अल-मंडेब जलडमरूमध्य यमन को अफ्रीका के जिबूती और इरिट्रिया से अलग करता है. यह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुकाबले काफी संकरा है. होर्मुज जहां फारस की खाड़ी का मुख्य द्वार है, वहीं बाब अल-मंडेब लाल सागर का इकलौता प्रवेश द्वार है. इसकी चौड़ाई सबसे संकरे बिंदु पर मात्र 29 किलोमीटर है. इसका सामरिक महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि स्वेज नहर के जरिए यूरोप और एशिया के बीच होने वाला सारा व्यापार इसी रास्ते के रहमों-करम पर टिका है.

हूतियों की धमकी और तीन चरणों वाली रणनीति

युद्ध के तीसरे हफ्ते में हूती विद्रोहियों का सक्रिय होना वैश्विक विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय है. इसे ईरान की उस रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वह समुद्र के प्रमुख रास्तों को ब्लॉक कर पश्चिम पर दबाव बनाना चाहता है. हूती नेता अब्दुल मलिक अल-हूती का यह कहना कि उनकी ट्रिगर पर उंगली है, सीधे तौर पर उन तेल टैंकरों के लिए चेतावनी है, जो इस रास्ते से यूरोप और अमेरिका जाते हैं. अगर हूती इस रास्ते को बाधित करते हैं, तो होर्मुज के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेवल ब्लॉक होगा.

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कौन से देश इस रास्ते से लेते हैं तेल?

बाब अल-मंडेब से प्रतिदिन लगभग 88 लाख बैरल कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की आवाजाही होती है. यह मार्ग मुख्य रूप से सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के तेल को स्वेज नहर के माध्यम से यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक पहुंचाने का काम करता है. इसके अलावा, भारत, चीन और जापान जैसे एशियाई देश भी अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक हिस्सा इसी मार्ग से प्राप्त करते हैं. विशेष रूप से रूस और उत्तरी अफ्रीका से भारत आने वाला तेल इसी संकरे रास्ते से होकर हिंद महासागर में प्रवेश करता है.

आपूर्ति रुकने का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर

अगर बाब अल-मंडेब बंद होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार जाने में देर नहीं लगेगी है. वर्तमान में कीमतें पहले ही 30% तक बढ़ चुकी हैं. इस रास्ते के बंद होने का मतलब है कि जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना होगा. यह वैकल्पिक रास्ता न केवल यात्रा में 10 से 15 दिन की देरी करता है, बल्कि ईंधन और बीमा का खर्च इतना बढ़ा देता है कि आम उपभोक्ता के लिए सामान की कीमतें बेकाबू हो जाती हैं.

एशिया और यूरोप के बीच व्यापार की लाइफलाइन

सिर्फ तेल ही नहीं, बल्कि दुनिया का 30% समुद्री व्यापार इसी संकरे रास्ते से होता है. एशिया से यूरोप जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी मशीनरी, दवाएं और अनाज के कंटेनर इसी रूट पर निर्भर हैं. यदि बाब अल-मंडेब और होर्मुज दोनों एक साथ बंद हो जाते हैं, तो यह वैश्विक व्यापार के लिए किसी महाप्रलय से कम नहीं होगा. इससे न केवल ऊर्जा संकट पैदा होगा, बल्कि सप्लाई चेन पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगी, जिससे दुनिया भर में महंगाई का एक नया दौर शुरू हो सकता है.

भारत के लिए सामरिक और आर्थिक चुनौती

भारत के लिए बाब अल-मंडेब का सुरक्षित रहना जरूरी है. भारत का यूरोप और अमेरिका के साथ होने वाला व्यापार इसी समुद्री मार्ग से संचालित होता है. हूतियों की धमकी के बाद भारतीय नौसेना ने पहले ही अरब सागर और अदन की खाड़ी में अपनी गश्त बढ़ा दी है. सरकार की चिंता यह है कि अगर सप्लाई बाधित हुई, तो देश में एलपीजी और अन्य ईंधन की किल्लत बढ़ सकती है. भारत लगातार कूटनीतिक रास्तों से इस जलमार्ग को खुला रखने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदायों के साथ संपर्क में है.

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