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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलTofu Vs Paneer: टोफू या पनीर... किसमें होता है ज्यादा प्रोटीन, वेट लॉस के लिए क्या है बेहतरीन?

Tofu Vs Paneer: टोफू या पनीर... किसमें होता है ज्यादा प्रोटीन, वेट लॉस के लिए क्या है बेहतरीन?

Paneer Vs Tofu For Fitness: पनीर और टोफू दोनों ही शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का एक बढ़िया विकल्प होते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि वेट लॉस के लिए कौन सा सही है आपके लिए.

By : सोनम | Edited By: Sonam | Updated at : 15 Mar 2026 11:42 AM (IST)
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Is Paneer Or Tofu Better For Weight Loss: भारत में प्रोटीन की कमी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है. इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर के अनुसार देश की करीब 70 से 80 प्रतिशत आबादी पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले पाती. यही वजह है कि शाकाहारी डाइट में प्रोटीन के सोर्स को लेकर अक्सर चर्चा होती है, खासकर पनीर और टोफू को लेकर. कई लोग यह जानना चाहते हैं कि अगर वेट लॉस करना हो, तो दोनों में से सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा. 

दरअसल, दोनों ही प्रोटीन से भरपूर होते हैं और शाकाहारी डाइट में आसानी से शामिल किए जाते हैं. हालांकि इनमें कई समानताएं हैं, लेकिन कैलोरी, फैट, प्रोटीन क्वालिटी और फिटनेस गोल्स पर इनके असर के मामले में काफी अंतर भी है. अगर आप फैट कम करना चाहते हैं, मसल्स बढ़ाना चाहते हैं या हेल्दी रहते हुए क्लीन डाइट फॉलो करना चाहते हैं, तो सही विकल्प चुनना आपकी प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकता है.

क्या होता है दोनों में अंतर?

टोफू, जिसे बीन कर्ड भी कहा जाता है, ईस्ट एशियाई भोजन का हिस्सा रहा है. इसे सोया दूध को जमाकर और दबाकर तैयार किया जाता है. यह पूरी तरह प्लांट-बेस्ड होता है, इसलिए वीगन और शाकाहारी लोगों के लिए प्रोटीन का अच्छा स्रोत माना जाता है. इसमें फैट कम होता है और कोलेस्ट्रॉल भी नहीं होता, इसलिए इसे हेल्दी मीट विकल्प भी माना जाता है. वहीं पनीर भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है. इसे गर्म दूध में नींबू का रस या सिरका डालकर फाड़ा जाता है.  यह ताजा चीज होता है, जिसे पकाने पर पिघलता नहीं है. इसका क्रीमी टेक्सचर और अच्छा प्रोटीन कंटेंट इसे भारतीय व्यंजनों में बेहद लोकप्रिय बनाता है.

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किसमें कितना होता है प्रोटीन?

इंडियन मेडिकल रिसर्च सेंटर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार एडल्ट को रोजाना अपने शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए. अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो 100 ग्राम टोफू में लगभग 76 कैलोरी, 8 ग्राम प्रोटीन और करीब 4.8 ग्राम फैट होता है. वहीं 100 ग्राम पनीर में करीब 265 कैलोरी, 18 ग्राम प्रोटीन और लगभग 20 ग्राम फैट पाया जाता है। इससे साफ है कि दोनों के अपने-अपने फायदे हैं और सही विकल्प आपके फिटनेस लक्ष्य पर निर्भर करता है.

वजन घटाने के लिए कौन बेहतर?

वजन घटाने की बात करें तो टोफू कई मामलों में बेहतर माना जाता है. इसमें कैलोरी और फैट दोनों कम होते हैं, इसलिए यह कैलोरी डेफिसिट डाइट में आसानी से फिट हो जाता है. टोफू खाने से पेट ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस होता है, जिससे ओवरईटिंग की संभावना कम होती है. इसके अलावा इसमें आयरन भी अच्छी मात्रा में होता है, जो शरीर में एनर्जी बनाए रखने और वर्कआउट के दौरान बेहतर प्रदर्शन में मदद करता है.

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Disclaimer: यह जानकारी रिसर्च स्टडीज और विशेषज्ञों की राय पर आधारित है. इसे मेडिकल सलाह का विकल्प न मानें. किसी भी नई गतिविधि या व्यायाम को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें.

About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 15 Mar 2026 11:42 AM (IST)
Tags :
Tofu Vs Paneer Paneer Vs Tofu Protein Comparison Tofu Or Paneer For Weight Loss
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