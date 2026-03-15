'मैं खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लूंगा', 38 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी चेतावनी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 38 साल पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर ईरान अमेरिका पर हमला करता है तो वह उसके अहम तेल केंद्र खर्ग द्वीप पर हमला कर देंगे. अब लगभग चार दशक बाद अमेरिका ने इसी द्वीप पर बड़ा सैन्य हमला किया है. साल 1988 में ब्रिटिश अखबार द गार्जियन के पत्रकार पोली टॉयनबी को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा था कि वह ईरान के प्रति सख्त रवैया अपनाएंगे. उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिकी सैनिक या जहाज पर एक भी गोली चलाई गई तो वह खर्ग आइलैंड को निशाना बनाएंगे.

मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अमेरिकी सेना ने खर्ग आइलैंड पर हमला किया है. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को पूरी तरह नष्ट कर दिया है. हालांकि उन्होंने कहा कि तेल ढांचे को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया ताकि ऊर्जा सप्लाई पूरी तरह प्रभावित न हो. खर्ग आइलैंड ईरान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. यह द्वीप देश के करीब 90 प्रतिशत तेल निर्यात का मुख्य केंद्र है और इसकी सुरक्षा ईरान की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है.

डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी

ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने जहाजों की आवाजाही में बाधा डाली या स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने की कोशिश की तो अमेरिका और कड़ी कार्रवाई कर सकता है. उन्होंने कहा कि कई देश इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेज सकते हैं. इनमें चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश शामिल हो सकते हैं. दूसरी तरफ ईरान ने इन हमलों को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया है. ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उसके तेल और ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचाया गया तो क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सहयोगी देशों की ऊर्जा सुविधाओं को भी निशाना बनाया जा सकता है.