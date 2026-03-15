Maharashtra News: 'शायद बीजेपी के ऑफिस में...', 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले संजय राउत का EC पर तंज
Maharashtra News In Hindi: शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने चुनाव आयोग के कार्यक्रम पर तंज कसा है. इस दौरान उन्होंने बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है.
भारतीय निर्वाचन आयोग रविवार (15 मार्च) की शाम को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा करेगा. इस बीच शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता शायद बीजेपी ऑफिस में हो सकती है.
उन्होंने कहा है कि आज का जो चुनाव आयोग है वो बीजेपी की विस्तारित शाखा है. यदि चुनाव आयोग बीजेपी के दिल्ली मुख्यालय में अपनी प्रेस वार्ता करे तो भी हमें आश्चर्य नहीं होगा. इस चुनाव आयोग पर हमें विश्वास नहीं है. ये बीजेपी के लिए काम करने वाले लोग हैं. पूरा चुनाव आयोग बीजेपी के दबाव में काम करता है.
निर्वाचन आयोग ने बुलाया संवाददाता सम्मेलन
पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में चुनाव होने हैं. निर्वाचन आयोग ने कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए शाम चार बजे संवाददाता सम्मेलन बुलाया है. इन विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून में अलग-अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है.
मतदाताओं की सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत चार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की अंतिम मतदाता सूचियां प्रकाशित कर दी गई हैं. जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें असम और पुडुचेरी भी शामिल हैं.
इन राज्यों में खत्म हो रहा है कार्यकाल
पश्चिम बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में विधानसभा चुनाव हुए. 2 मार्च 2021 को चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी की थी. इसके बाद, पहले चरण में 27 मार्च, दूसरे में एक अप्रैल, तीसरे में 6 अप्रैल, चौथे चरण में 10 अप्रैल, 5वें चरण में 17 अप्रैल, छठे चरण में 22 अप्रैल, 7वें चरण में 26 अप्रैल और 8वें चरण में 29 अप्रैल को मतदान हुआ था.
2 मई को विधानसभा चुनावों की घोषणा की गई, जिसमें टीएमसी फिर से विजयी रही. बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं. 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा के लिए पिछली बार 12 मार्च 2021 को चुनाव की अधिसूचना जारी की गई.
राज्य में एक ही चरण में 6 अप्रैल को वोटिंग हुई थी. इसी दिन 140 सदस्यीय केरल विधानसभा और 30 सदस्यीय पुडुचेरी विधानसभा के लिए मतदान हुआ. 2021 में असम में तीन चरणों में चुनाव संपन्न कराए गए.
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Source: IOCL