बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा; रन आउट पर मजेदार पोस्ट वायरल
Salman Agha Run Out: सलमान आगा के रन आउट पर रावलपिंडी पुलिस ने मजेदार पोस्ट किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.
Rawalpindi Police On Salman Agha Run Out: इन दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान अली आगा बड़े ही अजीबो-गरीब ढंग से रन आउट होकर पवेलियन लौटे थे. आगा के रन आउट पर पूरी दुनिया मजे ले रही है, जिसमें अब पाकिस्तान की रावलपिंडी की पुलिस भी शामिल हो गई.
13 मार्च को खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान 39वें ओवर में रन आउट की घटना हुई. क्रीज पर मौजूद मोहम्मद रिजवान ने गेंद को हल्के हाथों से बॉलिंग कर रहे मेहदी हसन मिराज की तरफ खेला, जो नॉन स्ट्राइक एंड पर सलमान आगा के पास ही खड़े थे. सलमान को लगा कि गेंद डेड हो चुकी है. वह क्रीज के बाहर खड़े होकर गेंद उठाकर देने लगे.
गेंद सलमान के हाथ में तो आई नहीं, लेकिन मिराज ने पूरी सतर्कता दिखाते हुए गेंद को स्टंप में मारकर अपील कर दी. अंपायर ने पाक बल्लेबाज को आउट करार दिया. सलमान 62 गेंदों में 64 रन बनाकर खेल रहे थे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. वीडियो में सलमान आगा अपनी गलती पर काफी गुस्से में दिखाई दिए.
Crucial moment! Mehidy Hasan Miraz removes Salman Agha with a brilliant run-out. ⚡🏏#BCB #Cricket #Bangladesh #Pakistan #ODI pic.twitter.com/N0inKkZVwz— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) March 13, 2026
रावलपिंडी पुलिस का पोस्ट वायरल
रावलपिंडी पुलिस ने सलमान आगा के रन आउट पर मजेदार पोस्ट करके लोगों को सुरक्षा और सतर्कता की मिसाल दी. पोस्ट में सलमान के रन आउट होने की तस्वीर शेयर की गई.
पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, "चाहें रोड या खेल का मैदान, सुरक्षा खुद की जिम्मेदारी से शुरू होती है. खुद पर भरोसा करिए, सतर्क रहिए और खुद व लोगों को सेफ रखने के लिए समझदारी भरा फैसला करें."
Whether on the road or on the playing field, safety begins with personal responsibility.— City Traffic Police, Rawalpindi (@ctprwp) March 13, 2026
Trust yourself, stay alert, and make wise decisions to keep yourself and others safe.#SafePunjab #trafficawareness #RoadSafety #StayAlert pic.twitter.com/m3gGu1qFWh
सीरीज 1-1 से बराबर
बताते चलें कि वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. पहले मैच में बांग्लादेश ने 8 विकेट से जीत अपने खाते में डाली थी. फिर दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बदला लेते हुए DLS के तहत 128 रनों से जीत अपने नाम की. इस मैच में बारिश ने खलल डाला था.
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Source: IOCL