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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा; रन आउट पर मजेदार पोस्ट वायरल

बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा; रन आउट पर मजेदार पोस्ट वायरल

Salman Agha Run Out: सलमान आगा के रन आउट पर रावलपिंडी पुलिस ने मजेदार पोस्ट किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 15 Mar 2026 12:48 PM (IST)
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Rawalpindi Police On Salman Agha Run Out: इन दिनों पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है. सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान के बल्लेबाज सलमान अली आगा बड़े ही अजीबो-गरीब ढंग से रन आउट होकर पवेलियन लौटे थे. आगा के रन आउट पर पूरी दुनिया मजे ले रही है, जिसमें अब पाकिस्तान की रावलपिंडी की पुलिस भी शामिल हो गई. 

13 मार्च को खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान 39वें ओवर में रन आउट की घटना हुई. क्रीज पर मौजूद मोहम्मद रिजवान ने गेंद को हल्के हाथों से बॉलिंग कर रहे मेहदी हसन मिराज की तरफ खेला, जो नॉन स्ट्राइक एंड पर सलमान आगा के पास ही खड़े थे. सलमान को लगा कि गेंद डेड हो चुकी है. वह क्रीज के बाहर खड़े होकर गेंद उठाकर देने लगे. 

गेंद सलमान के हाथ में तो आई नहीं, लेकिन मिराज ने पूरी सतर्कता दिखाते हुए गेंद को स्टंप में मारकर अपील कर दी. अंपायर ने पाक बल्लेबाज को आउट करार दिया. सलमान 62 गेंदों में 64 रन बनाकर खेल रहे थे. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ. वीडियो में सलमान आगा अपनी गलती पर काफी गुस्से में दिखाई दिए. 

रावलपिंडी पुलिस का पोस्ट वायरल 

रावलपिंडी पुलिस ने सलमान आगा के रन आउट पर मजेदार पोस्ट करके लोगों को सुरक्षा और सतर्कता की मिसाल दी. पोस्ट में सलमान के रन आउट होने की तस्वीर शेयर की गई. 

पोस्ट के कैप्शन में लिखा गया, "चाहें रोड या खेल का मैदान, सुरक्षा खुद की जिम्मेदारी से शुरू होती है. खुद पर भरोसा करिए, सतर्क रहिए और खुद व लोगों को सेफ रखने के लिए समझदारी भरा फैसला करें."

सीरीज 1-1 से बराबर 

बताते चलें कि वनडे सीरीज 1-1 की बराबरी पर है. पहले मैच में बांग्लादेश ने 8 विकेट से जीत अपने खाते में डाली थी. फिर दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बदला लेते हुए DLS के तहत 128 रनों से जीत अपने नाम की. इस मैच में बारिश ने खलल डाला था. 

 

यह भी पढ़ें: ICC अध्यक्ष जय शाह ने पाकिस्तान और बांग्लादेश पर साधा निशाना? कहा- 'कोई टीम संस्था से बड़ी नहीं...'

Published at : 15 Mar 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
PAK Vs BAN Salman Agha Rawalpindi Police
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