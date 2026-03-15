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स्ट्रैपलेस पिंक बिकिनी में हार्दिक पंड्या की एक्स वाइफ ने ढाया कहर, समंदर किनारे दिए सिजलिंग पोज
नताशा स्टेनकोविक ने सोशल मीडिया पर बिकिनी लुक्स शेयर की है. वो बेटे संग वेकेशन एंजॉय करती नजर आईं. नताशा की तस्वीरें वायरल हैं.
हार्दिक पंड्या की एक्स वाइफ नताशा स्टेनकोविक एक बार फिर से चर्चा में हैं. उन्होंने हाल ही में वेकेशन पर रिलैक्स करते हुए कुछ फोटोज शेयर की हैं. फोटोज में वो कहर ढा रही हैं.
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Published at : 15 Mar 2026 01:22 PM (IST)
Tags :Natasa Stankovic HARDIK PANDYA
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