हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजतीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कौन सा देश होगा किसके साथ, दिखने लगा नया वर्ल्ड ऑर्डर

तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कौन सा देश होगा किसके साथ, दिखने लगा नया वर्ल्ड ऑर्डर

तीसरे विश्व युद्ध की आहट के बीच दुनिया दो शक्तिशाली गुटों में बंटती नजर आ रही है। एक ओर अमेरिका और नाटो देशों का पश्चिमी गठबंधन है, तो दूसरी ओर चीन और रूस की धुरी वाला यूरेशियन ब्लॉक है.

By : निधि पाल | Updated at : 15 Mar 2026 12:54 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

मिडिल ईस्ट में भड़कती आग और रूस-यूक्रेन के बीच खिंचती जंग ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने वाला है? सोशल मीडिया से लेकर कूटनीतिक गलियारों तक World War 3 की चर्चा तेज है. हालांकि विशेषज्ञ अभी इसे महायुद्ध नहीं मानते, लेकिन वैश्विक शक्तियों की गोलबंदी ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जरूर तैयार कर दिया है. अगर कल को दुनिया दो हिस्सों में बंटती है, तो कौन किसके साथ खड़ा होगा? आइए, वर्तमान भू-राजनीतिक समीकरणों के आधार पर इसे विस्तार से समझते हैं.

विश्व युद्ध की परिभाषा और मौजूदा हालात 

डिफेंस एक्सपर्ट्स बताते हैं कि हर बड़े संघर्ष को विश्व युद्ध नहीं कहा जा सकता है. किसी भी जंग को विश्व युद्ध तब माना जाता है जब वह कई महाद्वीपों (जैसे यूरोप, एशिया और अफ्रीका) में फैल जाए और दुनिया की महाशक्तियां सीधे एक-दूसरे के सामने आ जाएं. इसके अलावा, इसका असर महीनों नहीं बल्कि सालों तक रहे और वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की सप्लाई और समुद्री व्यापार पूरी तरह ठप हो जाए. फिलहाल मिडिल ईस्ट और यूक्रेन में हालात गंभीर हैं, लेकिन महाशक्तियां अभी तक प्रॉक्समी वॉर यानी परोक्ष युद्ध लड़ रही हैं, सीधे आमने-सामने नहीं आई हैं.

अमेरिका के नेतृत्व वाली ताकत

अगर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ता है, तो एक खेमा अमेरिका के नेतृत्व में खड़ा होगा. इसमें नाटो (NATO) के सभी सदस्य देश जैसे ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल होंगे. एशिया-प्रशांत क्षेत्र में जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया इस गुट की रीढ़ बनेंगे. मिडिल ईस्ट में इजराइल इस गठबंधन का सबसे भरोसेमंद साथी होगा. यह गुट मुख्य रूप से लोकतांत्रिक मूल्यों और मौजूदा वैश्विक व्यवस्था को बचाने के नाम पर एकजुट होगा. ताइवान और यूक्रेन को भी इसी खेमे का सक्रिय समर्थन मिलने की पूरी संभावना है.

यह भी पढ़ें: देश के किन-किन राज्यों में अलग से है धर्मांतरण कानून, जानें कहां मिलती है सबसे कड़ी सजा?

यूरेशियन ब्लॉक

दूसरी ओर, चीन और रूस के नेतृत्व में एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी गुट तैयार हो रहा है. इस खेमे में उत्तर कोरिया, ईरान और बेलारूस जैसे देश शामिल होंगे. ईरान की भागीदारी इस युद्ध को मिडिल ईस्ट में और भी घातक बना देगी, जबकि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु शक्ति और विशाल सेना के साथ चीन का साथ दे सकता है. सीरिया और वेनेजुएला जैसे देश भी अपनी अमेरिका-विरोधी नीतियों के कारण इसी ब्लॉक की ओर झुक सकते हैं. यह गठबंधन मुख्य रूप से अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती देने के उद्देश्य से एक साथ आएगा.

दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्डकार्ड

इस संभावित महायुद्ध में भारत की स्थिति सबसे दिलचस्प और जटिल होगी. भारत को एक वाइल्डकार्ड प्लेयर माना जा रहा है. भारत के रूस के साथ पुराने और अच्छे रक्षा संबंध हैं, तो वहीं अमेरिका के साथ मजबूत रणनीतिक साझेदारी है. विशेषज्ञों का मानना है कि भारत अपनी पुरानी गुटनिरपेक्ष नीति पर चलते हुए तटस्थ रहने की कोशिश करेगा. हालांकि, चीन के साथ सीमा विवाद और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए भारत को अंततः कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है. भारत की स्थिति इस युद्ध के नतीजे को किसी भी तरफ मोड़ने की ताकत रखती है.

विचारधारा नहीं, संसाधनों के आधार पर बनेगी बात

तीसरे विश्व युद्ध में गठबंधनों का आधार केवल लोकतंत्र या तानाशाही नहीं होगा, बल्कि संसाधन सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे. कई देश केवल इसलिए किसी गुट के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें अनाज, तेल या आधुनिक तकनीक की जरूरत होगी. उदाहरण के लिए, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कई देश अपनी आर्थिक जरूरतों के कारण चीन या अमेरिका में से किसी एक को चुन सकते हैं. यह युद्ध विचारधारा की लड़ाई से कहीं ज्यादा संसाधनों पर कब्जे की जंग साबित हो सकता है.

युद्ध की चिंगारी और ट्रिगर पॉइंट क्या होगा?

विश्व युद्ध की शुरुआत किस मुद्दे पर होती है, यह तय करेगा कि कौन सा देश तुरंत एक्शन में आएगा. यदि युद्ध का ट्रिगर ताइवान होता है, तो चीन और अमेरिका सीधे भिड़ेंगे. वहीं, अगर रूस नाटो के किसी सदस्य देश पर हमला करता है, तो पूरा यूरोप और अमेरिका तुरंत युद्ध में कूद पड़ेंगे. वर्तमान में रूस-यूक्रेन युद्ध और मिडिल ईस्ट के संघर्ष पहले से ही इन गठबंधनों की नींव रख चुके हैं. दुनिया इस समय एक बारूद के ढेर पर बैठी है, जहां एक छोटी सी गलतफहमी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है.

यह भी पढ़ें: स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुकाबले कितना संकरा है बाब अल-मंडेब का रास्ता, जानें यहां से किन देशों को पहुंचता है तेल?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 15 Mar 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
World War 3 Iran Israel War Middle East Crisis NATO Vs Russia
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Bab Al Mandeb Strait: क्या होता है बाब अल-मंडेब का मतलब, ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया में आ जाएगी तबाही
क्या होता है बाब अल-मंडेब का मतलब, ये रास्ता बंद हुआ तो दुनिया में आ जाएगी तबाही
जनरल नॉलेज
तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कौन सा देश होगा किसके साथ, दिखने लगा नया वर्ल्ड ऑर्डर
तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो कौन सा देश होगा किसके साथ, दिखने लगा नया वर्ल्ड ऑर्डर
जनरल नॉलेज
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुकाबले कितना संकरा है बाब अल-मंडेब का रास्ता, जानें यहां से किन देशों को पहुंचता है तेल?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मुकाबले कितना संकरा है बाब अल-मंडेब का रास्ता, जानें यहां से किन देशों को पहुंचता है तेल?
जनरल नॉलेज
Khamenei Funeral: मौत के बाद अब तक नहीं हुआ खामेनेई का अंतिम संस्कार, कितने दिन तक सुरक्षित रखी जा सकती है लाश?
मौत के बाद अब तक नहीं हुआ खामेनेई का अंतिम संस्कार, कितने दिन तक सुरक्षित रखी जा सकती है लाश?
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: IRGC की इजरायल को खुली धमकी..Netanyahu को मारने की खाई कसम! | Khamenei | Trump
Iran Israel War: ईरान की बरसती मिसाइलों का खौफनाक वीडियो..हैरान कर देगा! | Khamenei | Trump
Iran Israel War Update: ईरान-इजरायल के बीच भयंकर बमबारी..दहशत में खाड़ी | America | Trump | Mojtaba
Iran Israel War Update: ईरान-इजरायल और अमेरिका के बीच जंग तेज | America | Trump | Mojtaba
LPG Gas Crisis: बारूदी पहरे के बीच Shivalik-Nanda को कैसे मिली Hormuz से पास करने की एंट्री?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान आज! 4 बजे EC की प्रेस कॉन्फ्रेंस
महाराष्ट्र
Maharashtra News: 'शायद बीजेपी के ऑफिस में...', 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले संजय राउत का EC पर तंज
'शायद बीजेपी के ऑफिस में...', 5 राज्यों में चुनाव के ऐलान से पहले संजय राउत का EC पर तंज
विश्व
Donald Trump On Kharg Island: 'मैं खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लूंगा', 38 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी चेतावनी
'मैं खर्ग द्वीप पर कब्जा कर लूंगा', 38 साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दी थी चेतावनी
क्रिकेट
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा; रन आउट पर मजेदार पोस्ट वायरल
बीच मैदान पर सलमान आगा के साथ हुआ 'खेल', तो रावलपिंडी पुलिस ने भी नहीं बक्शा
बॉलीवुड
स्ट्रैपलेस पिंक बिकिनी में हार्दिक पंड्या की एक्स वाइफ ने ढाया कहर, समंदर किनारे दिए सिजलिंग पोज
स्ट्रैपलेस पिंक बिकिनी में हार्दिक पंड्या की एक्स वाइफ ने ढाया कहर, समंदर किनारे दिए सिजलिंग पोज
विश्व
Donald Trump Statement: 'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
'ईरान सीजफायर पर बातचीत के लिए तैयार, लेकिन...', मिडिल ईस्ट की शांति में कहां दिक्कत, ट्रंप ने बताया
यूटिलिटी
पंजाब में कैसे बनता है सेहत कार्ड, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
पंजाब में कैसे बनता है सेहत कार्ड, जानें कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी?
शिक्षा
कौन तैयार करता है यूपी SI परीक्षा का पेपर, जिसमें 'पंडित' पर पूछे गए सवाल पर हो गया बवाल?
कौन तैयार करता है यूपी SI परीक्षा का पेपर, जिसमें 'पंडित' पर पूछे गए सवाल पर हो गया बवाल?
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
Embed widget