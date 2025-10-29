एक्सप्लोरर
Property Mutation: प्रोपर्टी के मामले में क्यों है म्यूटेशन जरूरी, जानें रजिस्ट्री से यह कैसे है अलग
Property Mutation: संपत्ति खरीदते वक्त रजिस्ट्री के साथ-साथ म्यूटेशन भी जरूरी होता है. आइए जानते हैं कि म्यूटेशन क्या होता है और यह रजिस्ट्री से कैसे अलग है.
Property Mutation: संपत्ति खरीदते वक्त ज्यादातर लोग पंजीकरण पूरा करने के बाद रुक जाते हैं. लेकिन आपको बता दें कि यह प्रक्रिया आधी है. स्थानीय सरकार की नजर में स्वामित्व स्थापित करने के लिए म्यूटेशन जरूरी है. म्यूटेशन का मतलब होता है नामांतरण. यह इस बात को सुनिश्चित करता है कि आपका नाम आधिकारिक भूमि या फिर नगर पालिका रिकॉर्ड में अपडेट हो. आइए जानते हैं कि म्यूटेशन और रजिस्ट्री में क्या फर्क होता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 29 Oct 2025 05:30 PM (IST)
Tags :Registry Mutation Dakhil Kharij
जनरल नॉलेज
6 Photos
प्रोपर्टी के मामले में क्यों है म्यूटेशन जरूरी, जानें रजिस्ट्री से यह कैसे है अलग
जनरल नॉलेज
6 Photos
कुछ लड़ाकू विमानों में आगे के पंख क्यों होते हैं छोटे, जानें युद्ध में किस तरह से करते हैं ये मदद
जनरल नॉलेज
7 Photos
शाहरुख खान या टॉम क्रूज... पूरी दुनिया में कौन ज्यादा मशहूर? होश उड़ा देगी हकीकत
जनरल नॉलेज
7 Photos
राफेल में उड़ान भरने जा रहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जानें इससे पहले किन-किन राष्ट्रपतियों ने किया ऐसा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां सिर्फ खाने का नहीं, कांटे-छुरी के भी लगते हैं पैसे; बेहद दिलचस्प है इसके पीछे की वजह
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
जिस राफेल ने PAK में जमींदोज किए जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर, उसमें सुप्रीम कमांडर ने भरी उड़ान; बना दिया खास रिकॉर्ड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
38 की उम्र में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Advertisement
जनरल नॉलेज
6 Photos
प्रोपर्टी के मामले में क्यों है म्यूटेशन जरूरी, जानें रजिस्ट्री से यह कैसे है अलग
जनरल नॉलेज
6 Photos
कुछ लड़ाकू विमानों में आगे के पंख क्यों होते हैं छोटे, जानें युद्ध में किस तरह से करते हैं ये मदद
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion