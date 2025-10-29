म्यूटेशन नगर पालिका या फिर राजस्व विभाग के संपत्ति रिकॉर्ड में आपके नाम को अपडेट करता है. इस परिवर्तन के बाद सरकारी अधिकारियों को पता लगता है कि नया मालिक कौन है और इससे यह भी सुनिश्चित होता है कि टैक्स, बकाया या फिर नोटिस सही व्यक्ति को ही भेजे जाएं.