एक सपाट पिच बल्लेबाजों के लिए फायदेमंद होती है, हरी पिच अतिरिक्त उछाल और स्विंग देकर गेंदबाजों के लिए फायदेमंद होती है. इसी के साथ टर्निंग पिच स्पिन गेंदबाजों को फायदा देती है. 22 गज की पिच सभी तरह की चुनौतियों के लिए एक समान भूमिका निभाती है.