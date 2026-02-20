हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Sea Water: समुद्र का पानी खारा ही क्यों होता है, मीठा क्यों नहीं? जान लीजिए जवाब

Sea Water: समुद्र का पानी खारा ही क्यों होता है, मीठा क्यों नहीं? जान लीजिए जवाब

Sea Water: समुद्र का पानी नमकीन होता है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है और यह कितना खारा होता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 20 Feb 2026 05:39 PM (IST)
Sea Water: समुद्र का पानी नमकीन होता है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है और यह कितना खारा होता है.

Sea Water: समुद्र का पानी काफी ज्यादा नमकीन होता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि समुद्र खारे क्यों होते हैं? दरअसल इसका जवाब धीमी जियोलॉजिकल प्रक्रिया में है जो लाखों सालों से चल रही है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.

बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक होता है क्योंकि यह एटमॉस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है. जब यह हल्की एसिडिक बारिश जमीन पर गिरती है तो यह इरोजन नाम की प्रक्रिया से चट्टानों को धीरे-धीरे तोड़ती है. इस टूटने के दौरान चट्टानों से सोडियम और क्लोराइड जैसे मिनरल आयन निकलते हैं. यह घुले हुई मिनरल्स नदियों और झरनों द्वारा समुद्र की तरफ ले जाए जाते हैं.
बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक होता है क्योंकि यह एटमॉस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है. जब यह हल्की एसिडिक बारिश जमीन पर गिरती है तो यह इरोजन नाम की प्रक्रिया से चट्टानों को धीरे-धीरे तोड़ती है. इस टूटने के दौरान चट्टानों से सोडियम और क्लोराइड जैसे मिनरल आयन निकलते हैं. यह घुले हुई मिनरल्स नदियों और झरनों द्वारा समुद्र की तरफ ले जाए जाते हैं.
नदियां पहाड़ों और मिट्टी से घुले हुए नमक और मिनरल को लगातार समुद्र में ले जाती हैं. हर साल मिलने वाली मात्रा कम होती है लेकिन यह प्रक्रिया अरबों सालों से हो रही है. वक्त के साथ इन मिनरल्स के लगातार आने से समुद्र में नमक की मात्रा काफी बढ़ गई है.
नदियां पहाड़ों और मिट्टी से घुले हुए नमक और मिनरल को लगातार समुद्र में ले जाती हैं. हर साल मिलने वाली मात्रा कम होती है लेकिन यह प्रक्रिया अरबों सालों से हो रही है. वक्त के साथ इन मिनरल्स के लगातार आने से समुद्र में नमक की मात्रा काफी बढ़ गई है.
Published at : 20 Feb 2026 05:39 PM (IST)
Sea Water Ocean Salinity Salty Water

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

