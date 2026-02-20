एक्सप्लोरर
Sea Water: समुद्र का पानी खारा ही क्यों होता है, मीठा क्यों नहीं? जान लीजिए जवाब
Sea Water: समुद्र का पानी नमकीन होता है. आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है और यह कितना खारा होता है.
Sea Water: समुद्र का पानी काफी ज्यादा नमकीन होता है. लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि समुद्र खारे क्यों होते हैं? दरअसल इसका जवाब धीमी जियोलॉजिकल प्रक्रिया में है जो लाखों सालों से चल रही है. आइए जानते हैं क्या है इसके पीछे की वजह.
Published at : 20 Feb 2026 05:39 PM (IST)
Tags :Sea Water Ocean Salinity Salty Water
