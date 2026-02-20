बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक होता है क्योंकि यह एटमॉस्फियर से कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है. जब यह हल्की एसिडिक बारिश जमीन पर गिरती है तो यह इरोजन नाम की प्रक्रिया से चट्टानों को धीरे-धीरे तोड़ती है. इस टूटने के दौरान चट्टानों से सोडियम और क्लोराइड जैसे मिनरल आयन निकलते हैं. यह घुले हुई मिनरल्स नदियों और झरनों द्वारा समुद्र की तरफ ले जाए जाते हैं.