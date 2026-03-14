हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
क्रिकेटलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय

IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय

आईपीएल 2026 से पहले इरफान पठान ने एमएस धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब चेन्नई सुपर किंग्स में युवा खिलाड़ियों को जिम्मेदारी दी जाए और धोनी मार्गदर्शक की तरह काम करें

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Mar 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है और एक बार फिर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले खिलाड़ी हैं एम एस धोनी. चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज को लेकर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने बड़ा बयान दिया है. पठान का मानना है कि अब समय आ गया है जब चेन्नई की टीम में नई पीढ़ी को ज्यादा जिम्मेदारी दी जाए, जबकि धोनी का अनुभव टीम के लिए मार्गदर्शक की तरह काम कर सकता है.

युवाओं को आगे बढ़ने का मौका

पठान के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स में अब धीरे-धीरे नई पीढ़ी को आगे लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कई सालों तक धोनी ने टीम की जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन अब युवाओं को आगे बढ़ने और टीम की कमान संभालने का मौका मिलना चाहिए. पठान ने खास तौर पर रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविसऔर आयुष म्हात्रे जैसे खिलाड़ियों का नाम लेते हुए कहा कि ये खिलाड़ी भविष्य में टीम की बड़ी ताकत बन सकते हैं.

धोनी का अनुभव रहेगा अहम

हालांकि पठान ने यह भी कहा कि धोनी की मौजूदगी टीम के लिए बेहद अहम है. उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों को बहुत कुछ सिखा सकता है. उन्होंने कहा कि जैसे ही आईपीएल का सीजन करीब आता है, धोनी पूरी तरह तैयार नजर आते हैं. उनकी फिटनेस और तैयारी देखकर लगता है कि वह एक बार फिर मैदान और ड्रेसिंग रूम दोनों जगह टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.

CSK में बदलाव की शुरुआत

पठान के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स की सोच में भी अब बदलाव नजर आ रहा है. टीम अब सिर्फ अनुभवी खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी बड़े मंच पर मौका देना चाहती है. अगर युवा खिलाड़ी धोनी के अनुभव से सीखते हुए खेलेंगे, तो टीम का भविष्य और भी मजबूत हो सकता है. 

पठान, जो एक समय CSK का हिस्सा भी रह चुके हैं, उन्होंने आगे कहा की कागज पर यह टीम काफी रोमांचक नजर आ रही है. छक्के लगाने की क्षमता और इरादे के मामले में वो इस युवा CSK टीम की निडरता देखने के लिए तैयार है.

KKR की टीम को लेकर भी दी राय

पठान ने इस दौरान कोलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि इस सीजन में टीम को तेज गेंदबाजों की उपलब्धता को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. उन्होंने खास तौर पर मथीशा पथिराना की चोट और हर्षित राणा की गैरमौजूदगी को टीम के लिए चुनौती बताया. 

घरेलू मैदान से मिल सकता है फायदा

पठान का मानना है कि केकेआर को शुरुआती मैचों में घरेलू मैदान का फायदा मिल सकता है. टीम अपने ज्यादातर शुरुआती मुकाबले ईडन गार्डन्स में खेलेगी, जिससे खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है.  

Published at : 14 Mar 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Irfan Pathan MS DHONI CHENNAI SUPER KINGS IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
आईपीएल 2026
12 रन देकर 6 विकेट! IPL इतिहास का सबसे घातक स्पेल, जब बल्लेबाजों में मच गई थी दहशत
12 रन देकर 6 विकेट! IPL इतिहास का सबसे घातक स्पेल, जब बल्लेबाजों में मच गई थी दहशत
आईपीएल 2026
Most Ducks in IPL: IPL में सबसे ज्यादा बार ‘डक’ पर आउट होने वाले 5 खिलाड़ी, बड़े-बड़े नाम इस शर्मनाक लिस्ट में शामिल
IPL में सबसे ज्यादा बार ‘डक’ पर आउट होने वाले 5 खिलाड़ी, बड़े-बड़े नाम इस शर्मनाक लिस्ट में शामिल
आईपीएल 2026
IPL 2026: IPL में सबसे महंगे साबित हुए ये गेंदबाज, एक ही मैच में लुटा दिए 70 से ज्यादा रन
IPL में सबसे महंगे साबित हुए ये गेंदबाज, एक ही मैच में लुटा दिए 70 से ज्यादा रन
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
ABP Report: जंग के बीच ईरान के लगातार हमले, मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव | Iran Israel War | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LPG Crisis: फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर लेने लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत, एजेंसी के बाहर अचानक बिगड़ी थी तबीयत
फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर लेने लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत, एजेंसी के बाहर अचानक बिगड़ी थी तबीयत
इंडिया
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
स्पोर्ट्स
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
बॉलीवुड
Oscars Awards 2026: भारत में ऑस्कर अवॉर्ड्स कब और कहां देखे सकेंगे? यहां जानें पूरी डिटेल्स
भारत में ऑस्कर अवॉर्ड्स कब और कहां देखे सकेंगे? यहां जानें पूरी डिटेल्स
विश्व
'इन पागल कमीनों का...', खर्ग आईलैंड पर हमले के बाद बोले ट्रंप, बताया कब खत्म होगी जंग?
'इन पागल कमीनों का...', खर्ग आईलैंड पर हमले के बाद बोले ट्रंप, बताया कब खत्म होगी जंग?
हेल्थ
दूध पीने के बाद बनती है गैस, जानें किन लोगों को नहीं पीना चाहिए?
दूध पीने के बाद बनती है गैस, जानें किन लोगों को नहीं पीना चाहिए?
शिक्षा
CBSE ने किया बड़ा बदलाव, नकल करते पकड़े गए तो पास होना हो जाएगा नामुमकिन
CBSE ने किया बड़ा बदलाव, नकल करते पकड़े गए तो पास होना हो जाएगा नामुमकिन
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget