IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय

आईपीएल 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है और एक बार फिर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले खिलाड़ी हैं एम एस धोनी. चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज विकेटकीपर-बल्लेबाज को लेकर पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने बड़ा बयान दिया है. पठान का मानना है कि अब समय आ गया है जब चेन्नई की टीम में नई पीढ़ी को ज्यादा जिम्मेदारी दी जाए, जबकि धोनी का अनुभव टीम के लिए मार्गदर्शक की तरह काम कर सकता है.

युवाओं को आगे बढ़ने का मौका

पठान के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स में अब धीरे-धीरे नई पीढ़ी को आगे लाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कई सालों तक धोनी ने टीम की जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन अब युवाओं को आगे बढ़ने और टीम की कमान संभालने का मौका मिलना चाहिए. पठान ने खास तौर पर रुतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, डेवाल्ड ब्रेविसऔर आयुष म्हात्रे जैसे खिलाड़ियों का नाम लेते हुए कहा कि ये खिलाड़ी भविष्य में टीम की बड़ी ताकत बन सकते हैं.

धोनी का अनुभव रहेगा अहम

हालांकि पठान ने यह भी कहा कि धोनी की मौजूदगी टीम के लिए बेहद अहम है. उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों को बहुत कुछ सिखा सकता है. उन्होंने कहा कि जैसे ही आईपीएल का सीजन करीब आता है, धोनी पूरी तरह तैयार नजर आते हैं. उनकी फिटनेस और तैयारी देखकर लगता है कि वह एक बार फिर मैदान और ड्रेसिंग रूम दोनों जगह टीम के लिए अहम भूमिका निभा सकते हैं.

CSK में बदलाव की शुरुआत

पठान के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स की सोच में भी अब बदलाव नजर आ रहा है. टीम अब सिर्फ अनुभवी खिलाड़ियों पर निर्भर नहीं रहना चाहती, बल्कि युवा खिलाड़ियों को भी बड़े मंच पर मौका देना चाहती है. अगर युवा खिलाड़ी धोनी के अनुभव से सीखते हुए खेलेंगे, तो टीम का भविष्य और भी मजबूत हो सकता है.

पठान, जो एक समय CSK का हिस्सा भी रह चुके हैं, उन्होंने आगे कहा की कागज पर यह टीम काफी रोमांचक नजर आ रही है. छक्के लगाने की क्षमता और इरादे के मामले में वो इस युवा CSK टीम की निडरता देखने के लिए तैयार है.

KKR की टीम को लेकर भी दी राय

पठान ने इस दौरान कोलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम को लेकर भी अपनी राय रखी. उन्होंने कहा कि इस सीजन में टीम को तेज गेंदबाजों की उपलब्धता को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है. उन्होंने खास तौर पर मथीशा पथिराना की चोट और हर्षित राणा की गैरमौजूदगी को टीम के लिए चुनौती बताया.

घरेलू मैदान से मिल सकता है फायदा

पठान का मानना है कि केकेआर को शुरुआती मैचों में घरेलू मैदान का फायदा मिल सकता है. टीम अपने ज्यादातर शुरुआती मुकाबले ईडन गार्डन्स में खेलेगी, जिससे खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ को रणनीति बनाने में मदद मिल सकती है.