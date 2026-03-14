हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमा'पहले पिता को किया अनफॉलो, अब हटाया सरनेम..' थलपित विजय के बेटे जेसन संजय ने मां को किया खुलकर सपोर्ट

'पहले पिता को किया अनफॉलो, अब हटाया सरनेम..' थलपित विजय के बेटे जेसन संजय ने मां को किया खुलकर सपोर्ट

साउथ के टॉप एक्टर में से एक माने जाने वाले थलपति विजय पर हाल ही में उनकी पत्नी को चीट करने का आरोप लगा है. इसी बीच उनके बेटे ने पिता को अनफॉलो कर दिया है और उनका सरनेम भी हटा दिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Mar 2026 02:32 PM (IST)
Preferred Sources

थलपति विजय के बेटे जेसन संजय ने हाल ही में अपने नाम में बड़ा बदलाव किया है, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में छा गए हैं. सोशल मीडिया पर इस वक्त सिर्फ इसी की चर्चा हो रही है. जेसन संजय ने ये कदम अपनी मां संगीता सोरनलिंगम के द्वारा तलाक याचिका दायर करने के बाद उठाई है.

संगीता ने थलपति विजय के संग अपनी 27 साल की शादी को खत्म कर लिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार जेसन संजय ने अपने नाम से पिता का सरनेम जानबूझकर हटाया है. बता दें संदीप किशन की फिल्म सिग्मा से बतौर निर्देशक जेसन संजय फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं.

जेसन संजय अपनी मां को कर रहे हैं खुलकर सपोर्ट

खबरों के अनुसार फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने गौर किया है कि अब  वो अपने नाम के आगे जेसन संजय एस लिखते हैं. उनके नाम में एस जो है वो उनकी मां संगीता के नाम को दर्शाता है. साउथ में ऐसी प्रथा है कि पिता के नाम का पहला अक्षर इस्तेमाल किया जाता है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jason Sanjay (@jason.sanjay_official)

जेसन संजय के इस फैसले को लेकर कहा जा रहा है कि वो अब खुलकर अपनी मां का सपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ हर मुश्किल में डंटकर खड़े हैं. आपको बता दें जेसन संजय के द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म सिम्मा को दर्शकों का खूब प्यार मिला.

फिल्म की कहानी और क्रिएटिविटी को खूब सराहा गया. इतना ही नहीं बल्कि वो अपनी अपकमिंग फिल्मों के क्रेड़िट्स में भी एस अक्षर का इस्तेमाल ही करेंगे. इसके अलावा जेसन संजय ने कुछ वक्त पहले सोशल मीडिया पर अपने पिता को अनफॉलो भी कर दिया.

वहीं, कुछ लोगों का कहना है कि जेसन ने शायद कभी अपने पिता के ऑफिशियल अकाउंट को फॉलो ही नहीं किया था.आपको बता दें संगीता ने तलाक के लिए जो याचिका दायर की थी, उसमें उन्होंने अपने पति पर धोखा देने का आरोप लगाया. वहीं, इन दिनों विजय और तृषा कृष्णन के अफेयर की खबरें सुर्खियों में छाई हुई हैं.

ये भी पढ़ें:-मैच खेलने से पहले विराट कोहली देखते हैं प्रियदर्शन की ये फिल्म, बॉक्स ऑफिस पर हुआ था बुरा हाल

Published at : 14 Mar 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Thalapathy Vijay Jason Sanjay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

साउथ सिनेमा
'पहले पिता को किया अनफॉलो, अब हटाया सरनेम..' थलपित विजय के बेटे जेसन संजय ने मां को किया खुलकर सपोर्ट
'पहले पिता को किया अनफॉलो, अब हटाया सरनेम..' थलपित विजय के बेटे जेसन संजय ने मां को किया खुलकर सपोर्ट
साउथ सिनेमा
Ustad Bhagat Singh First Review Out: आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
साउथ सिनेमा
'उस्ताद भगत सिंह' की रिलीज से छह दिन पहले बड़ा बदलाव, आंध्रप्रदेश सरकार ने बढ़ाई टिकिट की कीमतें
'उस्ताद भगत सिंह' की रिलीज से छह दिन पहले बड़ा बदलाव, आंध्रप्रदेश सरकार ने बढ़ाई टिकिट की कीमतें
साउथ सिनेमा
2000 करोड़ का रिकॉर्ड बनाने जा रहा साउथ का ये सुपरस्टार, बॉक्स ऑफिस पर मच सकती है सनसनी
2000 करोड़ के साथ बॉक्स ऑफिस पर नया रिकॉर्ड बनाने जा रहा साउथ का सुपरस्टार
Advertisement

वीडियोज

सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक जेल से होंगे रिहा, लद्दाख हिंसा पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला
सोनम वांगचुक जेल से होंगे रिहा, लद्दाख हिंसा पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला
महाराष्ट्र
'अभी बिल अपडेट करो वरना गैस बंद', मुंबई में घरेलू गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर 70 हजार की ठगी
'अभी बिल अपडेट करो वरना गैस बंद', मुंबई में घरेलू गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर 70 हजार की ठगी
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
बॉलीवुड
Oscars Awards 2026: भारत में ऑस्कर अवॉर्ड्स कब और कहां देखे सकेंगे? यहां जानें पूरी डिटेल्स
भारत में ऑस्कर अवॉर्ड्स कब और कहां देखे सकेंगे? यहां जानें पूरी डिटेल्स
इंडिया
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
हेल्थ
दूध पीने के बाद बनती है गैस, जानें किन लोगों को नहीं पीना चाहिए?
दूध पीने के बाद बनती है गैस, जानें किन लोगों को नहीं पीना चाहिए?
शिक्षा
CBSE ने किया बड़ा बदलाव, नकल करते पकड़े गए तो पास होना हो जाएगा नामुमकिन
CBSE ने किया बड़ा बदलाव, नकल करते पकड़े गए तो पास होना हो जाएगा नामुमकिन
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget