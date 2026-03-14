मोची-नाई और धोबी कहने पर कितनी मिलेगी सजा, जानें क्या किया गया बदलाव?

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Caste Insult Law: उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में एक बड़ी सिफारिश की है. समिति का कहना है कि भारत में कई पारंपरिक व्यवसायों को अभी भी जाति के नजरिए से देखा जाता है. इसी सोच की वजह से समिति का ऐसा मानना है कि इन व्यवसायों का वर्णन करने के तरीके में बदलाव की जरूरत है.

पेशों को जाति के बजाय कौशल से जोड़ना

रिपोर्ट में संसदीय समिति ने इस बात पर जोर दिया है कि कई पारंपरिक पेशों के नाम जैसे मोची, नाई और कुम्हार देश के अलग-अलग हिस्सों में आमतौर पर खास जाति की पहचान से जुड़े होते हैं. इसी जुड़ाव की वजह से कुछ लोग इन पेशों से अपनी पहचान बताने में हिचकिचाते हैं या फिर पीएम विश्वकर्म योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने से बचते हैं.

इसी परेशानी को हल करने के लिए समिति ने यह सुझाव दिया है कि इन व्यवसायों का नाम ज्यादातर पेशेवर और निष्पक्ष तरीके से बदला जाए. जैसे मोची शब्द का इस्तेमाल करने के बजाय इस पेशे को जूते-चप्पल कारीगर भी कहा जा सकता है. इसी तरह कुम्हार को मिट्टी और सिरेमिक उत्पाद निर्माता और नाई को व्यक्तिगत सौंदर्य सेवा प्रदाता कहा जा सकता है.

जाति आधारित शब्दों के बारे में कानून क्या कहता है

अभी ऐसा कोई खास कानून नहीं है जो हर संदर्भ में मोची, नाई या फिर धोबी जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगाता हो. हालांकि अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी की जातिगत पहचान के आधार पर उसका अपमान या उसे नीचा दिखाने के लिए किया जाता है तो यह काम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत आ सकता है.

इस कानून की धारा 3(1)(r) और 3(1)(s) के तहत किसी सार्वजनिक जगह पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी व्यक्ति को उसकी जाति के नाम से बुलाकर जानबूझकर अपमानित करना या नीचा दिखाना एक अपराधिक अपराध माना जाता है. ऐसे अपराध के लिए सजा 6 महीने से लेकर 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है. कई मामलों में इसे एक गंभीर और गैर जमानती अपराध भी माना जाता है.

बीते कुछ सालों में अदालतों ने यह भी साफ किया है कि कानून की व्याख्या किस प्रकार की जानी चाहिए. भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सिर्फ किसी जाति के नाम का उल्लेख करना अपने आप में कोई अपराधिक अपराध नहीं है. इस कानून के लागू होने के लिए इस बात को साबित करने की जरूरत होगी कि उस शब्द का इस्तेमाल किसी व्यक्ति को उसकी जाति के आधार पर अपमानित करने या उसका अनादर करने के खास इरादे से किया गया था. अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि कथित अपमान सार्वजनिक रूप से या फिर दूसरों की उपस्थिति में होना चाहिए. यदि कोई बातचीत निजी तौर पर किसी को नीचा दिखाने के इरादे के बिना होती है तो वह इस अधिनियम के दायरे में नहीं आ सकती.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस बात को भी साफ किया है कि किसी व्यक्ति को उसके पेशे के आधार पर संबोधित करना अपने आप में कोई अपराधिक अपराध नहीं है. यह सिर्फ तभी दंडनीय होता है जब उस शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर जाति आधारित अपमान के रूप में किया गया हो.

समिति का ऐसा मानना है कि इन सिफारिशों को लागू करने से पारंपरिक कारीगरों की सामाजिक छवि को बदलने में काफी मदद मिल सकती है. इन पेशों को जाति से जुड़े पेशों के बजाय कुशल व्यापार के रूप में पेश करके कारीगरों में आत्मविश्वास और सामाजिक सम्मान बढ़ेगा.

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