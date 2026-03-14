हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजदेश के किन-किन राज्यों में अलग से है धर्मांतरण कानून, जानें कहां मिलती है सबसे कड़ी सजा?

देश के किन-किन राज्यों में अलग से है धर्मांतरण कानून, जानें कहां मिलती है सबसे कड़ी सजा?

भारत जैसे विविधताओं वाले देश में धर्म का विषय हमेशा से बहुत संवेदनशील रहा है. यहां अलग-अलग राज्यों में धर्मांतरण कानून के नियम और सजा की अवधि अलग-अलग है. कुछ राज्यों में यह कानून काफी सख्त है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 14 Mar 2026 12:32 PM (IST)
Preferred Sources

महाराष्ट्र सरकार ने धर्मांतरण को लेकर एक नया विधेयक पेश किया है, जिसे धर्म स्वतंत्रता बिल 2026 कहा जा रहा है. इस विधेयक में कुछ नए और स्पष्ट प्रावधान जोड़े गए हैं, जिनमें बच्चों के धर्म से जुड़ा नियम भी शामिल है. महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति का अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराया जाता है और बाद में उस दंपत्ति का बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे का धर्म वही माना जाएगा जो उसकी मां का विवाह से पहले था. इसके अलावा इस विधेयक में धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया को लेकर भी सख्त नियम रखे गए हैं.

भारत जैसे विविधताओं वाले देश में धर्म का विषय हमेशा से बहुत संवेदनशील रहा है. यहां अलग-अलग राज्यों में धर्मांतरण कानून के नियम और सजा की अवधि अलग-अलग है. कुछ राज्यों में यह कानून काफी सख्त है, जहां लंबे समय की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है. ऐसे में आइए जानते हैं कि देश के किन-किन राज्यों में धर्मांतरण कानून अलग से है और सबसे कड़ी सजा कहां मिलती है. 

महाराष्ट्र के प्रस्तावित कानून में क्या खास है

महाराष्ट्र सरकार के प्रस्तावित विधेयक के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति अपना धर्म बदलना चाहता है तो उसे धर्म परिवर्तन से कम से कम 60 दिन पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देनी होगी. धर्म परिवर्तन के बाद भी उसे एक पोस्ट-कन्वर्जन डिक्लेरेशन देना जरूरी होगा. अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. कुछ गंभीर मामलों में यह सजा 10 साल तक की जेल और 7 लाख रुपये तक जुर्माना भी हो सकती है. 

देश के किन-किन राज्यों में धर्मांतरण कानून अलग से है

भारत में कई राज्य ऐसे हैं जहां पहले से ही जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कानून लागू हैं, इनमें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं. इन राज्यों में बनाए गए कानूनों का मकसद यह है कि किसी भी व्यक्ति को दबाव, धोखा, लालच या शादी के जरिए धर्म बदलने के लिए मजबूर न किया जाए.

यह भी पढ़ें - LPG Refill Rule: शहर में 25 तो गांवों में 45 दिन क्यों रखी गई LPG सिलेंडर भरवाने की लिमिट, जान लीजिए कारण?

सबसे कड़ी सजा कहां मिलती है

धर्मांतरण को लेकर सबसे कड़े कानूनों में से एक उत्तर प्रदेश में लागू है. यहां उत्तर प्रदेश विधि-विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 लागू किया गया था, जिसे बाद में 2024 में संशोधित करके और सख्त बना दिया गया. इस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 14 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. अगर पीड़ित नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति/जनजाति से जुड़ा हो तो सजा और बढ़ जाती है. ऐसे मामलों में आरोपी को 20 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है. खास बात यह है कि इन मामलों को गैर-जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है. 

राजस्थान में भी प्रस्तावित है सख्त कानून

राजस्थान में भी राजस्थान विधिविरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 का मसौदा तैयार किया गया है. इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति जबरन, धोखे से या शादी के जरिए किसी का धर्म बदलवाता है तो उसे 7 से 14 साल तक की जेल और कम से कम 5 लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है. अगर पीड़ित नाबालिग लड़की या अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हो, तो सजा और भी बढ़ जाती है. ऐसे मामलों में 10 से 20 साल तक की जेल और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. वहीं अगर किसी मामले में सामूहिक धर्मांतरण कराया जाता है, तो आरोपी को 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा और 25 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है. 

यह भी पढ़ें - इस देश में परीक्षा की वजह से बदल दिया जाता है फ्लाइट्स का समय, जानें क्यो उठाया जाता है इतना बड़ा कदम

Published at : 14 Mar 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
Maharashtra Anti Conversion Bill 2026 Conversion Law India Anti Conversion Law India Uttar Pradesh Conversion Law
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
देश के किन-किन राज्यों में अलग से है धर्मांतरण कानून, जानें कहां मिलती है सबसे कड़ी सजा?
देश के किन-किन राज्यों में अलग से है धर्मांतरण कानून, जानें कहां मिलती है सबसे कड़ी सजा?
जनरल नॉलेज
Kharg Island: ईरान के लिए इतना खास क्यों है खार्ग आइलैंड, जानें यहां कितना तेल स्टोर है?
ईरान के लिए इतना खास क्यों है खार्ग आइलैंड, जानें यहां कितना तेल स्टोर है?
जनरल नॉलेज
इस देश में परीक्षा की वजह से बदल दिया जाता है फ्लाइट्स का समय, जानें क्यो उठाया जाता है इतना बड़ा कदम
इस देश में परीक्षा की वजह से बदल दिया जाता है फ्लाइट्स का समय, जानें क्यो उठाया जाता है इतना बड़ा कदम
जनरल नॉलेज
LPG Refill Rule: शहर में 25 तो गांवों में 45 दिन क्यों रखी गई LPG सिलेंडर भरवाने की लिमिट, जान लीजिए कारण?
शहर में 25 तो गांवों में 45 दिन क्यों रखी गई LPG सिलेंडर भरवाने की लिमिट, जान लीजिए कारण?
Advertisement

वीडियोज

Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
ABP Report: जंग के बीच ईरान के लगातार हमले, मध्य-पूर्व में बढ़ा तनाव | Iran Israel War | Abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Iran Drone: ईरान का ‘कर्रार’ ड्रोन क्या है? जेट इंजन वाला यह हथियार क्यों बना अमेरिका के लिए बड़ा खतरा, जानें
ईरान का ‘कर्रार’ ड्रोन क्या है? जेट इंजन वाला यह हथियार क्यों बना अमेरिका के लिए बड़ा खतरा, जानें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
LPG Crisis: फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर लेने लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत, एजेंसी के बाहर अचानक बिगड़ी थी तबीयत
फर्रुखाबाद में गैस सिलेंडर लेने लाइन में लगे बुजुर्ग की मौत, एजेंसी के बाहर अचानक बिगड़ी थी तबीयत
विश्व
होर्मुज के आईलैंड पर कब्जा करेगा अमेरिका? US नेवी के पूर्व अफसर ने बताया खतरनाक प्लान, फिर क्यों बोले मूर्खतापूर्ण
होर्मुज के आईलैंड पर कब्जा करेगा अमेरिका? US नेवी के पूर्व अफसर ने बताया खतरनाक प्लान, फिर क्यों बोले मूर्खतापूर्ण
स्पोर्ट्स
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
रिकी पोंटिंग का बड़ा बयान, बुमराह या सैमसन नहीं… इस विदेशी खिलाड़ी को बताया T20 वर्ल्ड कप 2026 का नंबर-1 खिलाड़ी
विश्व
'इन पागल कमीनों का...', खर्ग आईलैंड पर हमले के बाद बोले ट्रंप, बताया कब खत्म होगी जंग?
'इन पागल कमीनों का...', खर्ग आईलैंड पर हमले के बाद बोले ट्रंप, बताया कब खत्म होगी जंग?
तमिल सिनेमा
Ustad Bhagat Singh First Review Out: आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
आ गया 'उस्ताद भगत सिंह' का पहला रिव्यू, ‘पैसा वसूल है’ पवन कल्याण की फिल्म
शिक्षा
NEET MDS 2026 के लिए आवेदन शुरू, डेंटल पीजी में दाखिले का मौका; 30 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन
NEET MDS 2026 के लिए आवेदन शुरू, डेंटल पीजी में दाखिले का मौका; 30 मार्च तक करें रजिस्ट्रेशन
ट्रेंडिंग
यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी
यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget