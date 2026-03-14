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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?

'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?

PM Modi in Assam: पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की कुछ ताकतें भारत की तेजी से हो रही प्रगति को पचा नहीं पा रही हैं और कांग्रेस तेजी से उन्हीं ताकतों के हाथों की कठपुतली बनती जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 14 Mar 2026 01:26 PM (IST)
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असम के सिलचर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि वैश्विक स्तर पर तनाव और युद्ध जैसे हालात के बीच केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि इसका असर देशवासियों पर कम से कम पड़े, लेकिन कांग्रेस इस स्थिति में भी देश में घबराहट फैलाने और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की तेजी से होती तरक्की कुछ विदेशी ताकतों और कांग्रेस को रास नहीं आ रही है.

'कांग्रेस देश में पैनिक फैलाने की कोशिश कर रही'
प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों में सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर है कि आम नागरिकों को कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़े. उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी गंभीर स्थिति में भी कांग्रेस जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाने में विफल रही है और देश में पैनिक पैदा करने की कोशिश कर रही है.

'विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बन रही कांग्रेस'
पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की कुछ ताकतें भारत की तेजी से हो रही प्रगति को पचा नहीं पा रही हैं और कांग्रेस तेजी से उन्हीं ताकतों के हाथों की कठपुतली बनती जा रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता देश को बदनाम करने के लिए लगातार प्रोपेगेंडा चला रहे हैं.

'लगातार चुनाव हार रही है कांग्रेस'
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का हर राज्य कांग्रेस को सबक सिखा रहा है और पार्टी लगातार चुनाव हार रही है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि निकट भविष्य में कांग्रेस अपनी हार के इतिहास की 'सेंचुरी' पूरी करने वाली है.

बराक वैली को लॉजिस्टिक्स और ट्रेड हब बनाने पर जोर
प्रधानमंत्री ने कहा कि सड़क, रेलवे और शिक्षा से जुड़े विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से बराक वैली को उत्तर-पूर्व के लिए एक बड़े लॉजिस्टिक्स और ट्रेड हब के रूप में विकसित किया जा रहा है. इससे इलाके के युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के कई अवसर पैदा होंगे.

'कांग्रेस ने दशकों तक उत्तर-पूर्व की अनदेखी की'
पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद कई दशकों तक कांग्रेस सरकारों ने उत्तर-पूर्व को दिल्ली और देश की मुख्यधारा से दूर रखा. उन्होंने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने उत्तर-पूर्व को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा है और आज यह क्षेत्र भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति का केंद्र बन गया है.

बराक घाटी के विकास में बीजेपी सरकार के प्रयास
प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह कांग्रेस ने उत्तर-पूर्व को नजरअंदाज किया, उसी तरह बराक घाटी को भी लंबे समय तक उपेक्षित रखा गया. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार इस स्थिति को बदलने के लिए लगातार विकास कार्य कर रही है.

बॉर्डर गांवों को 'पहला गांव' मानने की नीति
उन्होंने कहा कि बीजेपी का मंत्र है कि जो क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाए. जहां कांग्रेस सरकारें सीमा क्षेत्रों को देश का आखिरी गांव मानती थीं, वहीं बीजेपी सरकार उन्हें देश का पहला गांव मानती है. इसी सोच के तहत कछार जिले से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अगले चरण की शुरुआत की गई है.

किसानों और चाय बागान मजदूरों के लिए योजनाएं
पीएम मोदी ने कहा कि असम सरकार ने चाय बागानों से जुड़े हजारों परिवारों को जमीन का अधिकार देकर ऐतिहासिक कदम उठाया है. उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त जारी की गई है, जिससे किसानों को आर्थिक मदद मिल रही है.

शिलांग-सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का भूमिपूजन
प्रधानमंत्री ने बताया कि करीब 24 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले शिलांग-सिलचर हाई स्पीड कॉरिडोर का भूमिपूजन किया गया है. उन्होंने कहा कि यह नॉर्थ-ईस्ट का पहला एक्सेस कंट्रोल हाई स्पीड कॉरिडोर होगा और इससे क्षेत्र के लोगों के दशकों पुराने इंतजार का अंत होगा.

'असम के युवाओं को कांग्रेस ने हिंसा में उलझाए रखा'
प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक असम के युवाओं को हिंसा और आतंकवाद के चक्र में उलझाए रखा और ‘फूट डालो और राज करो’ की नीति अपनाई. उन्होंने कहा कि आज असम के युवाओं के सामने अवसरों का नया आकाश खुल रहा है.

Published at : 14 Mar 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Assam LPG PM Modi CONGRESS Iran-Israel Issue
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