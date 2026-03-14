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खाना तो सिलेंडर में ही बनेगा... LPG संकट के बीच बंदे ने सिलेंडर काटकर बना दिया देसी चूल्हा; वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स खाली गैस सिलेंडर को काटकर उसे देसी चूल्हा बनता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर कई तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं.
जहां एक तरफ देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस की कमी चल रही है. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस समय एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स खाली गैस सिलेंडर को काटकर उसे देसी चूल्हा बनता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर तरह-तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. दरअसल यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Abhimanyu1305 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो में दिखाई देता है कि एक व्यक्ति पुराने सिलेंडर को काटकर उसमें लकड़ी जलाकर खाना बनाने के लिए चूल्हा तैयार कर देता है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया भारत की आधुनिक टेक्नोलॉजी, खाना तो सिलेंडर से ही बनेगा. इसके बाद इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.
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एलपीजी संकट के बीच चर्चा का विषय बना वायरल वीडियो
वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सिलेंडर के ऊपरी हिस्से को काटकर उसमें लकड़ी डालने की जगह बना देता है. इसके बाद इस सिलेंडर मिट्टी लगाकर और कहीं तरह के जुगाड़ करके चूल्हे की तरह इस्तेमाल करते हुए उसमें आग जलाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि हजारों लोगों ने इसे देखा है. कई लोग इस वीडियो को देसी जुगाड़ बता रहे हैं, तो कुछ जोखिम भरा काम भी कह रहे हैं. आपको बता दें कि हाल के दिनों में देश के कुछ शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के सप्लाई को लेकर चर्चा चल रही है. हालांकि सरकार का कहना है की सप्लाई सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. सरकारी अधिकारियों के अनुसार रोजाना लाखों सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए 2 से 3 दिनों में सिलेंडर लोगों तक भी पहुंच रहे हैं. साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए निगरानी भी बढ़ाई जा रही है. इन सबके बीच फिलहाल लिया वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है और इस वीडियो को देखकर लोग कई तरह की कमेंट्स करते दिखाई दे रहे हैं.
सोशल मीडिया पर आए लोगों के मजेदार रिएक्शन
यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी है. एक यूजर ने कमेंट में लिखा गैस का झंझट खत्म अब से सिलेंडर ही चूल्हा बन गया. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा टेक्नोलॉजियां बंदे ने समय, पैसा और ऊर्जा सब लगा दी. एक यूजर ने लिखा इतना खर्च करने से अच्छा तो सीधा चूल्हा ही बना लेता. किसी ने कहा हमारे देश में जुगाड़ करने वालों की कमी नहीं है. वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा यह तकनीक भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए. वहीं एक यूजर ने डर दिखाते हुए कहा सरकार इसे सरकारी संपत्ति बताते हुए कार्रवाई न करने लगे. इसके अलावा लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है गैस पर चूल्हा चल रहा है, वाह अद्भुत नजारा है.
वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सिलेंडर के ऊपरी हिस्से को काटकर उसमें लकड़ी डालने की जगह बना देता है. इसके बाद इस सिलेंडर मिट्टी लगाकर और कहीं तरह के जुगाड़ करके चूल्हे की तरह इस्तेमाल करते हुए उसमें आग जलाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि हजारों लोगों ने इसे देखा है. कई लोग इस वीडियो को देसी जुगाड़ बता रहे हैं, तो कुछ जोखिम भरा काम भी कह रहे हैं. आपको बता दें कि हाल के दिनों में देश के कुछ शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के सप्लाई को लेकर चर्चा चल रही है. हालांकि सरकार का कहना है की सप्लाई सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. सरकारी अधिकारियों के अनुसार रोजाना लाखों सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए 2 से 3 दिनों में सिलेंडर लोगों तक भी पहुंच रहे हैं. साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए निगरानी भी बढ़ाई जा रही है. इन सबके बीच फिलहाल लिया वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है और इस वीडियो को देखकर लोग कई तरह की कमेंट्स करते दिखाई दे रहे हैं.
भारत की आधुनिक टेक्नोलॉजी, खाना सिलेंडर से ही बनेगा। pic.twitter.com/P0Rro9n7ul— Abhimanyu Singh (@Abhimanyu1305) March 12, 2026
सोशल मीडिया पर आए लोगों के मजेदार रिएक्शन
यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी है. एक यूजर ने कमेंट में लिखा गैस का झंझट खत्म अब से सिलेंडर ही चूल्हा बन गया. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा टेक्नोलॉजियां बंदे ने समय, पैसा और ऊर्जा सब लगा दी. एक यूजर ने लिखा इतना खर्च करने से अच्छा तो सीधा चूल्हा ही बना लेता. किसी ने कहा हमारे देश में जुगाड़ करने वालों की कमी नहीं है. वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा यह तकनीक भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए. वहीं एक यूजर ने डर दिखाते हुए कहा सरकार इसे सरकारी संपत्ति बताते हुए कार्रवाई न करने लगे. इसके अलावा लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है गैस पर चूल्हा चल रहा है, वाह अद्भुत नजारा है.
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Source: IOCL