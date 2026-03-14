हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगखाना तो सिलेंडर में ही बनेगा... LPG संकट के बीच बंदे ने सिलेंडर काटकर बना दिया देसी चूल्हा; वीडियो वायरल

खाना तो सिलेंडर में ही बनेगा... LPG संकट के बीच बंदे ने सिलेंडर काटकर बना दिया देसी चूल्हा; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर एक अनोखा वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स खाली गैस सिलेंडर को काटकर उसे देसी चूल्हा बनता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर कई तरह के रिएक्शन भी आ रहे हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 14 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Preferred Sources
जहां एक तरफ देश के कई हिस्सों में एलपीजी गैस की कमी चल रही है. वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर इस समय एक अनोखा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक शख्स खाली गैस सिलेंडर को काटकर उसे देसी चूल्हा बनता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद इसे लेकर तरह-तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं. दरअसल यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर @Abhimanyu1305 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो में दिखाई देता है कि एक व्यक्ति पुराने सिलेंडर को काटकर उसमें लकड़ी जलाकर खाना बनाने के लिए चूल्हा तैयार कर देता है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया भारत की आधुनिक टेक्नोलॉजी, खाना तो सिलेंडर से ही बनेगा. इसके बाद इस वीडियो को खूब शेयर किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें-5 महीने पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी, पड़ने वाला है LPG गैस का अकाल; अब वायरल हो रहा ट्वीट
 
एलपीजी संकट के बीच चर्चा का विषय बना वायरल वीडियो

वायरल क्लिप में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति सिलेंडर के ऊपरी हिस्से को काटकर उसमें लकड़ी डालने की जगह बना देता है. इसके बाद इस सिलेंडर मिट्टी लगाकर और कहीं तरह के जुगाड़ करके चूल्हे की तरह इस्तेमाल करते हुए उसमें आग जलाता है. सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि  हजारों लोगों ने इसे देखा है. कई लोग इस वीडियो को देसी जुगाड़ बता रहे हैं, तो कुछ जोखिम भरा काम भी कह रहे हैं. आपको बता दें कि हाल के दिनों में देश के कुछ शहरों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के सप्लाई को लेकर चर्चा चल रही है. हालांकि सरकार का कहना है की सप्लाई सामान्य है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. सरकारी अधिकारियों के अनुसार रोजाना लाखों सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए 2 से 3 दिनों में सिलेंडर लोगों तक भी पहुंच रहे हैं. साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए निगरानी भी बढ़ाई जा रही है. इन सबके बीच फिलहाल लिया वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है और इस वीडियो को देखकर लोग कई तरह की कमेंट्स करते दिखाई दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर आए लोगों के मजेदार रिएक्शन

यह वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार कमेंट्स की बाढ़ ला दी है. एक यूजर ने कमेंट में लिखा गैस का झंझट खत्म अब से सिलेंडर ही चूल्हा बन गया. वहीं दूसरे ने मजाक में कहा टेक्नोलॉजियां बंदे ने समय, पैसा और ऊर्जा सब लगा दी. एक यूजर ने लिखा इतना खर्च करने से अच्छा तो सीधा चूल्हा ही बना लेता. किसी ने कहा हमारे देश में जुगाड़ करने वालों की कमी नहीं है. वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा यह तकनीक भारत से बाहर नहीं जानी चाहिए. वहीं एक यूजर ने डर दिखाते हुए कहा सरकार इसे सरकारी संपत्ति बताते हुए कार्रवाई न करने लगे. इसके अलावा लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है गैस पर चूल्हा चल रहा है, वाह अद्भुत नजारा है.
 

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 14 Mar 2026 02:35 PM (IST)
Tags :
Trending News VIRAL VIDEO LPG Shortage Video Gas Cylinder Hack Desi Stove Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
खाना तो सिलेंडर में ही बनेगा... LPG संकट के बीच बंदे ने सिलेंडर काटकर बना दिया देसी चूल्हा; वीडियो वायरल
खाना तो सिलेंडर में ही बनेगा... LPG संकट के बीच बंदे ने सिलेंडर काटकर बना दिया देसी चूल्हा; वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल
नेपाल में भी चलता है अपना UPI... इंडियन टूरिस्ट ने शेयर किया वीडियो, हो गया वायरल
ट्रेंडिंग
यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी
यही तो प्यार है... बीमार पत्नी के मेडिकल बिल भरने के लिए डिलीवरी मैन बना 78 साल का बुजुर्ग, वायरल हो गई स्टोरी
ट्रेंडिंग
रील बनाने का बुखार... ट्रेन के पास साइकिल पर चढ़कर डांस करने लगीं दीदी, वीडियो देख भड़के यूजर्स
रील बनाने का बुखार... ट्रेन के पास साइकिल पर चढ़कर डांस करने लगीं दीदी, वीडियो देख भड़के यूजर्स
Advertisement

वीडियोज

सौरभ शुक्ला ने खोले कई राज शाहरुख खान, किंग और जॉली एलएलबी के पीछे की कहानियां
Sansani: एक हीरोइन और 'एक विलेन' की लव स्टोरी ! | Monalisa | Furman | Wedding
Breaking News: Iran से Bharat को बड़ी राहत, होर्मुज स्ट्रेट से दो जहाजों को इजाजत | ABP News
Sandeep Chaudhary: LPG पर देश में सियासी संग्राम, चुनाव से पहले गरमाया मुद्दा | Iran Israel War
Bharat Ki Baat: US -ईरान युद्ध तेज, ट्रंप बोले—ईरान कर सकता है सरेंडर | Iran Israel War | abp News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सोनम वांगचुक जेल से होंगे रिहा, लद्दाख हिंसा पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला
सोनम वांगचुक जेल से होंगे रिहा, लद्दाख हिंसा पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला
महाराष्ट्र
'अभी बिल अपडेट करो वरना गैस बंद', मुंबई में घरेलू गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर 70 हजार की ठगी
'अभी बिल अपडेट करो वरना गैस बंद', मुंबई में घरेलू गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर 70 हजार की ठगी
विश्व
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
ईरान-इजरायल जंग के बीच किम जोंग ने भी कर दिया धमाका! उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, पड़ोसी देशों में हड़कंप
आईपीएल 2026
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
IPL 2026 से पहले धोनी को चेतावनी! एक्स-CSK खिलाड़ी ने कहा - अब युवाओं को जिम्मेदारी देने का समय
साउथ सिनेमा
'पहले पिता को किया अनफॉलो, अब हटाया सरनेम..' थलपित विजय के बेटे जेसन संजय ने मां को किया खुलकर सपोर्ट
'पहले पिता को किया अनफॉलो, अब हटाया सरनेम..' थलपित विजय के बेटे जेसन संजय ने मां को किया खुलकर सपोर्ट
इंडिया
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
'जंग का असर देशवासियों पर...', LPG क्राइसिस को लेकर असम के सिलचर से पीएम मोदी ने क्या कहा?
हेल्थ
दूध पीने के बाद बनती है गैस, जानें किन लोगों को नहीं पीना चाहिए?
दूध पीने के बाद बनती है गैस, जानें किन लोगों को नहीं पीना चाहिए?
शिक्षा
CBSE ने किया बड़ा बदलाव, नकल करते पकड़े गए तो पास होना हो जाएगा नामुमकिन
CBSE ने किया बड़ा बदलाव, नकल करते पकड़े गए तो पास होना हो जाएगा नामुमकिन
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
ENT LIVE
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
With Love Review: कुछ नया और Impressive, कहानी देख खुद बोलोगे Too Relatable
ENT LIVE
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
18 साल बाद ‘Ari Ari’ की वापसी, Dhurandhar के trailer में बना सबसे बड़ा highlight
Embed widget