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हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीMP में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पदों पर भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका

MP में डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पदों पर भर्ती, 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका

मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसाइटी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक 12वीं पास उम्मीदवार 3 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 14 Mar 2026 01:19 PM (IST)
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सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मध्य प्रदेश से एक अच्छी खबर सामने आई है. मध्य प्रदेश लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सोसाइटी (MPLRS) ने डाटा एंट्री ऑपरेटर के 770 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. राज्य में कंप्यूटर से जुड़ा काम करने वाले युवाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर माना जा रहा है. आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण करना होगा.

भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 03 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं. अगर किसी उम्मीदवार से फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने का मौका भी दिया जाएगा. इसके लिए 04 अप्रैल तक का समय तय किया गया है. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें और सभी जानकारी ध्यान से भरें.

कितनी मिलेगी सैलरी

डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 5200 रुपये से 20,200 रुपये तक वेतन दिया जाएगा. इसके अलावा सरकारी नियमों के अनुसार अन्य सुविधाएं भी मिल सकती हैं. यह नौकरी खास तौर पर उन युवाओं के लिए अच्छी मानी जा रही है जो कंप्यूटर पर काम करने का अनुभव रखते हैं.

कितनी होनी चाहिए योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. इसके साथ ही उम्मीदवार के पास सीपीसीटी (CPCT) परीक्षा पास करने का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए. सीपीसीटी एक ऐसी परीक्षा है जिसमें उम्मीदवार की कंप्यूटर पर काम करने की क्षमता की जांच की जाती है. इसलिए जिन उम्मीदवारों के पास यह प्रमाण पत्र है, वही इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं.

आयु सीमा क्या होगी

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की जाएगी. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कम से कम उम्र 18 साल है जबकि अधिकतम उम्र 40 वर्ष तय की गई है. रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी.

यह भी पढ़ें -  UAE में ICSE-ISC बोर्ड परीक्षा रद्द, छात्रों की सुरक्षा को देखते हुए CISCE का बड़ा फैसला

अलग-अलग वर्ग के लिए पद आरक्षित

भर्ती के तहत कुल 770 पदों को अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षित किया गया है. सामान्य वर्ग के लिए 209 पद, अनुसूचित जाति (SC) के लिए 123 पद, अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 154 पद तय किए गए हैं. वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) कैंडिडेट्स 208 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)  के लिए 76 पद तय हैं.

ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

जो उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इसके लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा. वेबसाइट पर जाने के बाद उम्मीदवार को MPLRS Data Entry Operator Recruitment 2026 से जुड़े लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा, जिसमें उम्मीदवार को अपनी सभी जरूरी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद उम्मीदवार सबमिट कर दें.

यह  भी पढ़ें -  सरकारी टीचर बनने का मौका, हिमाचल में JBT के 600 पदों पर भर्ती, 16 मार्च से शुरू होंगे आवेदन

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Published at : 14 Mar 2026 01:19 PM (IST)
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