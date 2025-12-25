एक्सप्लोरर
दिल्ली तो चारों तरफ से घिरी हुई, लेकिन मुंबई में क्यों बढ़ रहा प्रदूषण? जानें वजह
Mumbai Air Pollution: दिल्ली चारों ओर से जमीन से घिरी है, जहां हवा के ठहराव से प्रदूषण जमा हो जाता है. मुंबई भले समुद्र किनारे बसी हो, लेकिन ऊंची इमारतें, बदलते हवा के पैटर्न का असर वहां हो रहा है.
दिल्ली की जहरीली हवा अब कोई नई खबर नहीं रही, लेकिन जब समंदर के किनारे बसी मुंबई की सांसें भी भारी होने लगें, तो सवाल गहरे हो जाते हैं. कभी प्राकृतिक हवा की ढाल मानी जाने वाली मायानगरी में अब सुबह की धुंध और बढ़ते AQI ने चिंता बढ़ा दी है. क्या मुंबई भी उसी राह पर है, जिस पर दिल्ली सालों पहले चल पड़ी थी? वजहें चौंकाने वाली हैं और संकेत गंभीर.
Published at : 25 Dec 2025 03:27 PM (IST)
