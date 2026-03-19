'बड़ी गलती कर दी...तो तेल-गैस ठिकाने कर देंगे तबाह', ईरान का खाड़ी देशों को अल्टीमेटम

मिडिल ईस्ट में दिन-ब-दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं. लगातार अलग-अलग ठिकानों पर हमले हो रहे हैं. इस बीच ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उसके ऊर्जा ठिकानों पर दोबारा हमला हुआ तो वह खाड़ी देशों के तेल और गैस सेक्टर को पूरी तरह तबाह कर देगा. ईरान की सैन्य यूनिट Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ने बयान जारी कर कहा कि आपने ईरान के ऊर्जा ढांचे पर हमला कर बड़ी गलती की है. अगर यह दोबारा हुआ तो जवाब और भी ज्यादा खतरनाक होगा. इससे पहले ईरान के सबसे बड़े गैस क्षेत्र साउथ पर्स गल्फ फील्ड पर हमला हुआ था. यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है, जो बुशहर के पास समुद्र में स्थित है.

इसके तुरंत बाद ईरान ने कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को चेतावनी दी कि उनके तेल और गैस ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है. इसी दौरान कतर के रास लफान गैस प्लांट पर मिसाइल हमला हुआ, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई.

पूरी दुनिया पर पड़ सकता है असर

यह दिखाता है कि अब यह जंग सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई भी सीधे खतरे में आ गई है. अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो तेल और गैस की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हो सकती है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा.

ईरान में जारी जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में स्थिति खराब बनी हुई है. सैकड़ों की संख्या में जहाज फंसे हुए है, जिस वजह से ग्लोबल लेवल पर ऊर्जा सकंट बना हुआ है. बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया का 20 फीसदी तेल का एक्सपोर्ट किया जाता है. इसको लेकर अमेरिका ने हाल ही में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर हमला किया था, जिसके बाद स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक बन गई है.