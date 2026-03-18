यहां टॉयलेट सीट के सामने सिर झुकाते हैं लोग, जानिए इस अजीबोगरीब परंपरा की क्या है सच्चाई?

चीन के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों में 'जिगु' नाम की देवी को पूजने का चलन काफी पुराना है. इन्हें 'पर्पल लेडी' भी कहा जाता है. स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, जिगु को महिलाओं की रक्षक और घर में सुख-शांति लाने वाली देवी माना जाता है. चीनी परिवारों में यह विश्वास है कि घर का हर कोना किसी न किसी दैवीय शक्ति के अधीन है और टॉयलेट जैसा स्थान भी इससे अछूता नहीं है. महिलाएं विशेष रूप से इस परंपरा में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेती हैं.