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यहां टॉयलेट सीट के सामने सिर झुकाते हैं लोग, जानिए इस अजीबोगरीब परंपरा की क्या है सच्चाई?
चीन में जिगु नामक टॉयलेट की देवी को पूजने की एक अनोखी परंपरा प्रचलित है. लैनटर्न फेस्टिवल की रात को लोग टॉयलेट साफ कर वहां कागज का पुतला रखते हैं और अगरबत्ती जलाते हैं. आइए इसकी कहानी जानें.
दुनिया भर में आस्था के अनगिनत रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन चीन की एक प्राचीन परंपरा सुनकर आप हैरान रह सकते हैं. यहां लोग किसी मंदिर या मूर्ति के बजाय अपने घर की टॉयलेट सीट के सामने सिर झुकाते हैं. 'जिगु' या 'पर्पल लेडी' के नाम से मशहूर टॉयलेट की देवी को पूजने की यह रस्म सदियों पुरानी है. अंधविश्वास और लोक कथाओं के मेल से बनी यह परंपरा न केवल साफ-सफाई का संदेश देती है, बल्कि भविष्य जानने का एक माध्यम भी मानी जाती है.
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Published at : 18 Mar 2026 08:23 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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