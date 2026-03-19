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भारत की इस जगह पर भारतीय भी नहीं जा सकते, यहां कदम रखने का मतलब है मौत

नॉर्थ सेंटिनल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर के बीच स्थित है. यह पोर्ट ब्लेयर से करीब 36 किलोमीटर दूर है. लगभग 60 से 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 19 Mar 2026 08:16 AM (IST)
नॉर्थ सेंटिनल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर के बीच स्थित है. यह पोर्ट ब्लेयर से करीब 36 किलोमीटर दूर है. लगभग 60 से 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है.

भारत में कई ऐसी जगह है, जहां खूबसूरती के बावजूद आम लोगों की पहुंच नहीं है. कुछ इलाकों में सुरक्षा कारणों से तो कहीं पर्यावरण और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है. लेकिन इन सब के बीच एक जगह ऐसी है, जहां जाना सिर्फ मना ही नहीं है, बल्कि कोशिश करना भी जानलेवा साबित हो सकता है. यह जगह नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है जो लंबे समय से अपने रहस्य और खतरनाक हालातों के कारण चर्चा में रहता है.

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नॉर्थ सेंटिनल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर के बीच स्थित है. यह पोर्ट ब्लेयर से करीब 36 किलोमीटर दूर है. लगभग 60 से 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, यह द्वीप घने जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन यहां इंसानों की पहुंच पूरी तरह प्रतिबंध है.
नॉर्थ सेंटिनल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर के बीच स्थित है. यह पोर्ट ब्लेयर से करीब 36 किलोमीटर दूर है. लगभग 60 से 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, यह द्वीप घने जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन यहां इंसानों की पहुंच पूरी तरह प्रतिबंध है.
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दरअसल भारत सरकार ने इस द्वीप को आदिवासी आरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है. यहां रहने वाली सेंटिनली जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग-थलग रहती है. यह लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करते और देखते ही हमला कर देते हैं.
दरअसल भारत सरकार ने इस द्वीप को आदिवासी आरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है. यहां रहने वाली सेंटिनली जनजाति बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग-थलग रहती है. यह लोग किसी भी बाहरी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में बर्दाश्त नहीं करते और देखते ही हमला कर देते हैं.
Published at : 19 Mar 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
North Sentinel Island Most Dangerous Place In India Sentinelese Tribe Information Restricted Islands In India

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