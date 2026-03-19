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भारत की इस जगह पर भारतीय भी नहीं जा सकते, यहां कदम रखने का मतलब है मौत
नॉर्थ सेंटिनल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर के बीच स्थित है. यह पोर्ट ब्लेयर से करीब 36 किलोमीटर दूर है. लगभग 60 से 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है.
भारत में कई ऐसी जगह है, जहां खूबसूरती के बावजूद आम लोगों की पहुंच नहीं है. कुछ इलाकों में सुरक्षा कारणों से तो कहीं पर्यावरण और स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है. लेकिन इन सब के बीच एक जगह ऐसी है, जहां जाना सिर्फ मना ही नहीं है, बल्कि कोशिश करना भी जानलेवा साबित हो सकता है. यह जगह नॉर्थ सेंटिनल द्वीप है जो लंबे समय से अपने रहस्य और खतरनाक हालातों के कारण चर्चा में रहता है.
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Published at : 19 Mar 2026 08:16 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion