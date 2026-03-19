भारत की इस जगह पर भारतीय भी नहीं जा सकते, यहां कदम रखने का मतलब है मौत

नॉर्थ सेंटिनल द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अंडमान सागर के बीच स्थित है. यह पोर्ट ब्लेयर से करीब 36 किलोमीटर दूर है. लगभग 60 से 72 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ, यह द्वीप घने जंगलों और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन यहां इंसानों की पहुंच पूरी तरह प्रतिबंध है.