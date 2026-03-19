मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच जारी जंग का असर भारत पर भी दिखने लगा है, क्योंकि खाड़ी देशों में ऊर्जा से जुड़े ठिकानों पर हमले शुरू हो गए हैं. अब तक ईरान केवल अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था, लेकिन अब उसने तेल और गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना शुरू कर दिया है. कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी में स्थित बड़े गैस प्लांट पर मिसाइल हमला हुआ, जिससे वहां आग लग गई और उत्पादन रोकना पड़ा. यह हमला ऐसे समय हुआ जब इजरायल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था. इसके बाद ईरान ने कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को चेतावनी दी थी कि उनके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है.

CNBC की रिपोर्ट के मुताबिक कतर दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सप्लायर देशों में से एक है. वहां के गैस प्लांट पर हमला होने से पूरी दुनिया में गैस और तेल की कीमत बढ़ने का खतरा बढ़ गया है. भारत पर इसका असर ज्यादा इसलिए पड़ सकता है, क्योंकि भारत अपनी जरूरत की लगभग 47 प्रतिशत गैस कतर से आयात करता है. हर साल भारत करीब 27 मिलियन टन एलएनजी आयात करता है, जिसमें से 12 से 13 मिलियन टन कतर से आता है. इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात से करीब 24 प्रतिशत और अमेरिका से लगभग 11 प्रतिशत गैस आती है.

QatarEnergy’s Ras Laffan Industrial City to the north of Doha, Qatar's main site for the production of liquefied natural gas and gas-to-liquid, as well as the largest export terminal for LNG in the world, has been heavily targeted tonight by ballistic missiles fired by Iran.… pic.twitter.com/Ax9WaOjDAK — OSINTdefender (@sentdefender) March 18, 2026

किस स्थिति में भारत को दूसरे देशों से लेनी पड़ेगी गैस?

अगर कतर में गैस उत्पादन लंबे समय तक प्रभावित रहता है तो भारत को दूसरी जगहों से महंगी गैस खरीदनी पड़ सकती है. इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ सकता है, क्योंकि घरेलू रसोई गैस यानी एलपीजी की कीमतें बढ़ सकती हैं. इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव के कारण भारत के कुछ गैस टैंकर समुद्र में भी फंसे हुए हैं, जिससे सप्लाई पर दबाव बढ़ रहा है. हालांकि सरकार ने कहा है कि फिलहाल देश में गैस की कोई कमी नहीं है. मिडिल ईस्ट में बढ़ते हमलों से अब यह खतरा बढ़ गया है कि जंग केवल सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई को भी प्रभावित करेगी. इसका असर भारत समेत कई देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है.