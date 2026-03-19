हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना

'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना

35 वर्षीय युजवेंद्र चहल के लिए अब फिटनेस एक बड़ी चुनौती है. इस पर स्पिनर गेंदबाज ने काफी मेहनत भी की है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 19 Mar 2026 09:40 AM (IST)
Preferred Sources

स्पिनर युजवेंद्र चहल ने आईपीएल 2026 से पहले अपनी निजी जिंदगी को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है. चहल आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे, वह इस लीग के शुरू होने से पहले अपनी फिटनेस पर अधिक ध्यान दे रहे हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी के लिए मेहनत कर रहे चहल ने एबी डिविलियर्स के यूट्यूब शो पर बताया कि उन्होंने शराब छोड़ने का फैसला किया है. उन्होंने 6 महीने से शराब नहीं पी, ये सुनकर दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर डिविलियर्स ने भी तालियां बजाई.

35 वर्षीय युजवेंद्र चहल के लिए अब फिटनेस एक बड़ी चुनौती है. इस पर स्पिनर गेंदबाज ने काफी मेहनत भी की है. उन्होंने कहा, "शराब पीना छोड़ दिया है. 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, मैंने शराब को हाथ नहीं लगाया. मेरी उम्र 35 साल हो गई है, इस वजह से मैं अधिक ध्यान रखता हूं. मैं अपनी टीम के लिए 150 प्रतिशत देना चाहता हूं. मैं सीनियर हूं तो चाहता हूं कि आईपीएल में युवा खिलाड़ी मुझसे कुछ सीखे."

युजवेंद्र चहल ने माना कि पिछले सीजन के फाइनल में मार्को जानसेन के नहीं होने से फर्क पड़ा था. बता दें कि जानसेन पिछले संस्करण के फाइनल से पहले अपने वतन लौट गए थे, क्योंकि उन्हें आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारी करनी थी. पंजाब पिछले साल अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने के बहुत करीब तक पहुंची थी, लेकिन फाइनल में आरसीबी ने 6 रनों से हरा दिया था. चहल ने कहा, "अगर जानसेन होते तो हम आईपीएल खिताब जीतते. पूरे संस्करण में जानसेन ने शानदार गेंदबाजी की थी और निचले क्रम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी की शैली टीम के लिए महत्वपूर्ण थी."

चहल ने किया खुलासा

युजवेंद्र चहल ने पहली बार बताया कि आईपीएल के पिछले संस्करण के अंत में वह चोट से जूझ रहे थे. उन्होंने कहा कि कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मैच के बाद उनकी पसलियों में फ्रैक्चर हो गया था. फिर उनकी नकल में भी फ्रैक्चर हो गया था. चहल ने बताया कि इसी कारण वह सेमीफाइनल और फाइनल में अपनी स्वाभाविक लेग-स्पिन नहीं कर पाए थे. चहल ने अब ठाना कि उनकी प्राथमिकता उनकी फिटनेस है, ताकि वह पंजाब किंग्स को उनके पहले आईपीएल खिताब दिलाने में योगदान दे सके.

यह भी पढ़ें

'पढ़ाई में नहीं आए इतने नंबर, लेकिन...', 80% विनिंग रेट पर बोले सूर्यकुमार यादव; स्कूल से जुड़ा राज खोला

IPL में सबसे ज्यादा टीमों के लिए खेलने वाले 5 खिलाड़ी, एक ने तो 9 बार बदली फ्रेंचाइजी

Published at : 19 Mar 2026 09:40 AM (IST)
Tags :
IPL Yuzvendra Chahal INDIAN PREMIER LEAGUE Pbks Punjab Kings IPL 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
क्रिकेट
'पढ़ाई में नहीं आए इतने नंबर, लेकिन...', 80% विनिंग रेट पर बोले सूर्यकुमार यादव; स्कूल से जुड़ा राज खोला
'पढ़ाई में नहीं आए इतने नंबर, लेकिन...', 80% विनिंग रेट पर बोले सूर्यकुमार यादव; स्कूल से जुड़ा राज खोला
क्रिकेट
Watch: 'इसे खाना खिलाओ, काफी कमजोर...', अर्शदीप सिंह ने किससे कही ये बात; वीडियो वायरल
Watch: 'इसे खाना खिलाओ, काफी कमजोर...', अर्शदीप सिंह ने किससे कही ये बात; वीडियो वायरल
क्रिकेट
IPL 2026 से पहले विराट कोहली का नया लुक वायरल, आप भी देखकर रह जाएंगे दंग
IPL 2026 से पहले विराट कोहली का नया लुक वायरल, आप भी देखकर रह जाएंगे दंग
Advertisement

वीडियोज

Dhurandhar: The Revenge: Ranveer Singh हैं फिल्म की जान, बिल्कुल Skip मत करना ये फिल्म
अब जिंदा कौन है...
सुनवाई कर रही महिला जज पर गिरा भारी-भरकम पंखा!
इन देशों को भी ईरान ने दी धमकी, दुनिया देखेगी महायुद्ध
नेतन्याहू के 'वॉर ट्रैप' में कैसे फंसे ट्रंप?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Middle East War: पाकिस्तान को साथ लेकर जंग में कूदेगा सऊदी अरब! दुनिया पर मंडराया परमाणु युद्ध का खतरा?
पाकिस्तान को साथ लेकर जंग में कूदेगा सऊदी अरब! दुनिया पर मंडराया परमाणु युद्ध का खतरा?
दिल्ली NCR
Delhi Traffic Advisory: नवरात्रि पर्व के बीच दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट जारी, इन रास्तों पर मिलेगी भीड़, जानिए पूरी डिटेल
नवरात्रि पर्व के बीच दिल्ली में ट्रैफिक अलर्ट जारी, इन रास्तों पर मिलेगी भीड़, जानिए पूरी डिटेल
विश्व
Iran War: कतर के गैस प्लांट पर हमले से भारत की बढ़ी धड़कन, यहीं से देश में आती है 47 फीसदी गैस, अब क्या ऑप्शन?
कतर के गैस प्लांट पर हमले से भारत की बढ़ी धड़कन, यहीं से देश में आती है 47 फीसदी गैस, अब क्या ऑप्शन?
क्रिकेट
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
'मैंने शराब पीना छोड़ दिया, अब...', IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल ने किया खुलासा, बताया अब क्या है सपना
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 20: 'धुरंधर 2' के प्रीमियर शो ने बिगाड़ा 'द केरल स्टोरी 2' का रिकॉर्ड, 20वें दिन हुई बस इतनी कमाई
'धुरंधर 2' के प्रीमियर शो ने बिगाड़ा 'द केरल स्टोरी 2' का रिकॉर्ड, 20वें दिन हुई बस इतनी कमाई
विश्व
Iran War: 'बड़ी गलती कर दी...तो तेल-गैस ठिकाने कर देंगे तबाह', ईरान का खाड़ी देशों को अल्टीमेटम
'बड़ी गलती कर दी...तो तेल-गैस ठिकाने कर देंगे तबाह', ईरान का खाड़ी देशों को अल्टीमेटम
स्पोर्ट्स
तीसरी बेटी के जन्म पर उस्मान ख्वाजा का मजेदार रिएक्शन वायरल, बोले - 'अब 8 और चाहिए टीम बन जाएगी'
तीसरी बेटी के जन्म पर उस्मान ख्वाजा का मजेदार रिएक्शन वायरल, बोले - 'अब 8 और चाहिए टीम बन जाएगी'
फैशन
ईद पर दिल्ली में यहां मिल रहे बेहतरीन पाकिस्तानी सूट, पहन लिया तो पूरा ससुराल करेगा तारीफ
ईद पर दिल्ली में यहां मिल रहे बेहतरीन पाकिस्तानी सूट, पहन लिया तो पूरा ससुराल करेगा तारीफ
ENT LIVE
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
धुरंधर 2 हर हाल में देखना, रणवीर सिंह का शानदार काम, संजय दत्त ने भी चौंकाया
ENT LIVE
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
Dhurandhar 2: thrilling Action, रहस्य और Villains—2026 की Blockbuster धमाका
ENT LIVE
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
Bhooth Bangla Teaser Review: Akshay Kumar और Priyadarshan की जोड़ी फिर देगी हंसी का Full Dose
ENT LIVE
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
Made in Korea: Netflix की ये film आपका mood एकदम Light कर देगी
ENT LIVE
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Honey Review: एक बाप ने अपनी बेटी पर किया जादू-टोना, वजह आपके होश उड़ा देगी
Embed widget