चूंकि सऊदी अरब पश्चिम में है, इसलिए वहां नया चंद्रमा भारत की तुलना में कुछ घंटे पहले दृश्यमान हो जाता है. यही कारण है कि वहां के लोग पहले चांद का दीदार कर लेते हैं. टाइम जोन का अंतर भी इस प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाता है. सऊदी अरब का समय भारत के समय से लगभग ढाई घंटे पीछे है.