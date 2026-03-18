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Eid Ul Fitr 2026: सऊदी अरब में भारत से पहले क्यों दिखता है ईद का चांद, क्या है इसके पीछे की वजह?
Eid Ul Fitr 2026: सऊदी अरब और भारत में ईद की तारीखों में अंतर का मुख्य कारण पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति और समय का अंतर है. पश्चिम में स्थित होने के कारण सऊदी अरब में नया चांद भारत से पहले दिखाई देता है.
Eid Ul Fitr 2026: पवित्र रमजान के महीने के समापन पर ईद-उल-फितर का त्योहार पूरी दुनिया में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन हर साल एक सवाल जेहन में जरूर आता है कि आखिर सऊदी अरब में भारत से एक दिन पहले ही ईद क्यों हो जाती है? क्या यह केवल परंपरा का हिस्सा है या इसके पीछे कोई ठोस खगोलीय विज्ञान छिपा है? भारत और सऊदी अरब के बीच भौगोलिक दूरी, समय का अंतर और चांद दिखने की खगोलीय प्रक्रिया ही इस एक दिन के फासले की असली वजह है. चलिए विस्तार से समझें.
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Published at : 18 Mar 2026 04:30 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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