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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजहोर्मुज स्ट्रेट की तरह भारत के पास भी है चोक पाइंट, इसे रोका तो दुनिया पर क्या पड़ेगा असर?

होर्मुज स्ट्रेट की तरह भारत के पास भी है चोक पाइंट, इसे रोका तो दुनिया पर क्या पड़ेगा असर?

भारत के अंडमान-निकोबार द्वीप समूह मलक्का जलडमरूमध्य के मुहाने पर एक शक्तिशाली चोक पॉइंट के रूप में स्थित हैं. 'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट' के जरिए भारत इस रास्ते पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है.

By : निधि पाल | Updated at : 18 Mar 2026 05:39 PM (IST)
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दुनिया के नक्शे पर ईरान का होर्मुज जलडमरूमध्य जिस तरह तेल की सप्लाई के लिए मशहूर है, ठीक वैसा ही एक रणनीतिक चोक पॉइंट भारत के पास भी मौजूद है. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास स्थित यह इलाका मलक्का जलडमरूमध्य का मुख्य द्वार है, जहां से होकर दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार गुजरता है. भारत इस क्षेत्र में अपनी सैन्य और व्यापारिक ताकत को जिस तरह बढ़ा रहा है, उसने ड्रैगन यानी चीन की नींद उड़ा दी है. अगर भारत ने इस रास्ते की नब्ज दबा दी, तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में भूचाल आना तय है.

क्या होता है चोक पॉइंट और भारत की भौगोलिक स्थिति?

समुद्र विज्ञान और युद्ध नीति में चोक पॉइंट उस संकरे रास्ते को कहते हैं, जहां से जहाजों का गुजरना अनिवार्य होता है. भारत के पास अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के रूप में एक ऐसी प्राकृतिक दीवार है, जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले मलक्का जलडमरूमध्य के मुहाने पर खड़ी है. दुनिया का लगभग 25 प्रतिशत समुद्री व्यापार और चीन की 80 प्रतिशत ऊर्जा आपूर्ति इसी रास्ते से होकर गुजरती है. भारत की यहां मौजूदगी उसे हिंद महासागर का असली 'थानेदार' बनाती है, जो किसी भी संकट के समय व्यापारिक और सैन्य आवाजाही को नियंत्रित कर सकता है.

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट और भारत का मास्टरस्ट्रोक

भारत सरकार अंडमान-निकोबार क्षेत्र में 'ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट' और 'गलेथिया बे पोर्ट' के माध्यम से अपनी उपस्थिति को ऐतिहासिक रूप से मजबूत कर रही है. यह महज एक बंदरगाह नहीं, बल्कि एक रणनीतिक किला है. यहां विकसित किया जा रहा इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल चीन के लिए मिनी होर्मुज जैसी चुनौती बन सकता है. इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद भारत न केवल बड़े मालवाहक जहाजों को सेवा दे सकेगा, बल्कि इस पूरे शिपिंग लेन पर अपनी पैनी नजर भी रख सकेगा. यह विकास चीन की नौसेना के लिए हिंद महासागर में घुसने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है.

यह भी पढ़ें: ईरानियों ने आंखों पर पट्टी बांध कराई थी अमेरिकियों की परेड, उन्हें क्यों नहीं बचा पाया था US?

चीन की मलक्का डिलेमा और भारत का दबदबा

चीन अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह मलक्का के रास्ते पर निर्भर है. चीनी नेतृत्व इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी यानी मलक्का डिलेमा मानता है. उन्हें डर है कि यदि भारत के साथ किसी तरह का संघर्ष होता है, तो भारतीय नौसेना अंडमान सागर में उनके तेल टैंकरों का रास्ता रोक सकती है. अगर ऐसा हुआ, तो चीन के उद्योग और सेना के पास तेल की भारी किल्लत हो जाएगी. भारत का यह चोक पॉइंट चीन के गले की फांस बना हुआ है, जिसे नजरअंदाज करना बीजिंग के लिए नामुमकिन है.

होर्मुज और मलक्का के बीच का गहरा संबंध

जहां मलक्का भारत का रणनीतिक चोक पॉइंट है, वहीं भारत खुद होर्मुज जलडमरूमध्य (फारस की खाड़ी) पर काफी निर्भर है. भारत अपनी जरूरत का लगभग 46-50% कच्चा तेल होर्मुज के रास्ते आयात करता है. इसका मतलब यह है कि भारत के पास दूसरों को रोकने की ताकत तो है, लेकिन वह खुद भी वैश्विक चोक पॉइंट्स के प्रति संवेदनशील है. यही कारण है कि भारत अंडमान में अपनी शक्ति बढ़ाकर एक ऐसा संतुलन बनाना चाहता है जिससे उसकी ऊर्जा सुरक्षा पर कोई आंच न आए और जरूरत पड़ने पर वह पलटवार भी कर सके.

चोक पॉइंट बंद होने से मचेगा वैश्विक आर्थिक हाहाकार

अगर अंडमान के पास स्थित इस समुद्री मार्ग को बंद किया जाता है, तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे. दुनिया भर के शिपिंग बेड़े को अपना रास्ता बदलना पड़ेगा. जहाजों को मलक्का की जगह लोम्बोक जलडमरूमध्य जैसे लंबे रास्तों से जाना होगा, जिससे यात्रा का समय और लागत कई गुना बढ़ जाएगी. तेल की कीमतें रातों-रात आसमान छूने लगेंगी, जिससे वैश्विक मंदी का खतरा पैदा हो जाएगा. कच्चे माल और खाद की सप्लाई रुकने से पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा और महंगाई का संकट गहरा सकता है.

सप्लाई चेन और बीमा खर्च में भारी उछाल

समुद्री रास्तों पर तनाव बढ़ते ही जहाजों का इंश्योरेंस (बीमा) प्रीमियम कई गुना बढ़ जाता है. इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है. कार से लेकर कंप्यूटर तक, हर उस चीज की कीमत बढ़ जाएगी जो समुद्र के रास्ते एक देश से दूसरे देश भेजी जाती है. बंदरगाहों पर जहाजों की कतारें लग जाएंगी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को समय पर सामान नहीं मिल पाएगा. यह स्थिति न केवल चीन या जापान जैसे एशियाई देशों को, बल्कि अमेरिका और यूरोप की सप्लाई चेन को भी बुरी तरह प्रभावित करेगी.

भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला सीधा असर

हालांकि भारत इस चोक पॉइंट को नियंत्रित करता है, लेकिन इसके बंद होने का असर भारत पर भी पड़ेगा. भारत का व्यापार घाटा बढ़ सकता है और घरेलू स्तर पर महंगाई अनियंत्रित हो सकती है. तेल और गैस की कमी से देश की आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंच सकता है. इसलिए, भारत की रणनीति इस रास्ते को बंद करने की नहीं, बल्कि इसे सुरक्षित रखने और अपनी सामरिक बढ़त बनाए रखने की है. भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हिंद महासागर में कोई भी बाहरी शक्ति एकतरफा दादागिरी न कर सके.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 18 Mar 2026 05:39 PM (IST)
Tags :
Malacca Strait Andaman & Nicobar India Maritime Choke Point
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