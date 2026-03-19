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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजEid Ul Fitr 2026: कितनी होती है ईद के चांद की उम्र? जान लें इसे तय करने का पैमाना

Eid Ul Fitr 2026: कितनी होती है ईद के चांद की उम्र? जान लें इसे तय करने का पैमाना

Eid Ul Fitr 2026: ईद का चांद दिखने के लिए उसकी उम्र कम से कम 17 से 24 घंटे होनी चाहिए. इसके अलावा, चांद का सूर्यास्त के बाद कम से कम 30-40 मिनट तक आसमान में रहना चाहिए.

By : निधि पाल  | Updated at : 19 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Eid Ul Fitr 2026: ईद का चांद दिखने के लिए उसकी उम्र कम से कम 17 से 24 घंटे होनी चाहिए. इसके अलावा, चांद का सूर्यास्त के बाद कम से कम 30-40 मिनट तक आसमान में रहना चाहिए.

Eid Ul Fitr 2026: रमजान के पवित्र महीने के समापन पर पूरी दुनिया की नजरें आसमान की ओर टिकी होती हैं. 'शव्वाल' के नए चांद का दीदार ही तय करता है कि ईद कब मनाई जाएगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईद का चांद दिखने के पीछे एक गहरा खगोलीय विज्ञान काम करता है? केवल आसमान में नजर आना ही काफी नहीं है, बल्कि चांद की उम्र, सूरज के साथ उसका कोण और क्षितिज पर उसकी ऊंचाई जैसे कई पैमाने यह तय करते हैं कि ईद का ऐलान आज होगा या कल.

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इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, रमजान का महीना 29 या 30 दिनों का होता है. 29वें रोजे की शाम को चांद देखने की कोशिश की जाती है. खगोलीय भाषा में चांद की उम्र का मतलब उस समय से है जब से नया चांद निकला हो.
इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, रमजान का महीना 29 या 30 दिनों का होता है. 29वें रोजे की शाम को चांद देखने की कोशिश की जाती है. खगोलीय भाषा में चांद की उम्र का मतलब उस समय से है जब से नया चांद निकला हो.
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वैज्ञानिक रूप से, जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरते हुए अपने नए चक्र की शुरुआत करता है, तो उसे कंजंक्शन कहा जाता है. इस पल से लेकर सूर्यास्त के समय तक जितने घंटे बीतते हैं, उसे ही चांद की उम्र माना जाता है.
वैज्ञानिक रूप से, जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरते हुए अपने नए चक्र की शुरुआत करता है, तो उसे कंजंक्शन कहा जाता है. इस पल से लेकर सूर्यास्त के समय तक जितने घंटे बीतते हैं, उसे ही चांद की उम्र माना जाता है.
Published at : 19 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Eid-ul-fitr Eid 2026 Eid Moon Age

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