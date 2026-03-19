एक्सप्लोरर
Eid Ul Fitr 2026: कितनी होती है ईद के चांद की उम्र? जान लें इसे तय करने का पैमाना
Eid Ul Fitr 2026: ईद का चांद दिखने के लिए उसकी उम्र कम से कम 17 से 24 घंटे होनी चाहिए. इसके अलावा, चांद का सूर्यास्त के बाद कम से कम 30-40 मिनट तक आसमान में रहना चाहिए.
Eid Ul Fitr 2026: रमजान के पवित्र महीने के समापन पर पूरी दुनिया की नजरें आसमान की ओर टिकी होती हैं. 'शव्वाल' के नए चांद का दीदार ही तय करता है कि ईद कब मनाई जाएगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ईद का चांद दिखने के पीछे एक गहरा खगोलीय विज्ञान काम करता है? केवल आसमान में नजर आना ही काफी नहीं है, बल्कि चांद की उम्र, सूरज के साथ उसका कोण और क्षितिज पर उसकी ऊंचाई जैसे कई पैमाने यह तय करते हैं कि ईद का ऐलान आज होगा या कल.
1/9
2/9
Published at : 19 Mar 2026 10:05 AM (IST)
Tags :Eid-ul-fitr Eid 2026 Eid Moon Age
जनरल नॉलेज
7 Photos
यहां टॉयलेट सीट के सामने सिर झुकाते हैं लोग, जानिए इस अजीबोगरीब परंपरा की क्या है सच्चाई?
जनरल नॉलेज
8 Photos
देश के किन शहरों में है मांस बेचने पर बैन, जानिए नियम तोड़ने पर कितनी मिलती है सजा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
शहर या फिर गांव कहां होता है LPG का सबसे ज्यादा इस्तेमाल, जानें क्या कहते हैं आंकड़े
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
जनरल नॉलेज
क्या सऊदी अरब और भारत में एक साथ दिख सकता है ईद का चांद? जानें अगले 5 साल का पैटर्न
जनरल नॉलेज
इन देशों में खुलेआम नहीं मना सकते हैं ईद, विरोध जताने पर मिलती है इतनी कड़ी सजा
जनरल नॉलेज
होर्मुज स्ट्रेट की तरह भारत के पास भी है चोक पाइंट, इसे रोका तो दुनिया पर क्या पड़ेगा असर?
जनरल नॉलेज
किन देशों में भारत से पहले मनाई जाती है ईद? जानें वहां के रिवाज
Advertisement
प्रेम कुमारJournalist
Opinion