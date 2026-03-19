वैज्ञानिक रूप से, जब चंद्रमा सूरज और पृथ्वी के बीच से गुजरते हुए अपने नए चक्र की शुरुआत करता है, तो उसे कंजंक्शन कहा जाता है. इस पल से लेकर सूर्यास्त के समय तक जितने घंटे बीतते हैं, उसे ही चांद की उम्र माना जाता है.