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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजदेश के किन शहरों में है मांस बेचने पर बैन, जानिए नियम तोड़ने पर कितनी मिलती है सजा?

देश के किन शहरों में है मांस बेचने पर बैन, जानिए नियम तोड़ने पर कितनी मिलती है सजा?

बनारस में 19 मार्च से नवरात्रि के नौ दिनों तक मीट, मांस और मछली की बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा. प्रशासन के अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए यह कदम उठाया गया है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 18 Mar 2026 08:21 AM (IST)
बनारस में 19 मार्च से नवरात्रि के नौ दिनों तक मीट, मांस और मछली की बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा. प्रशासन के अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए यह कदम उठाया गया है.

बनारस में चैत्र नवरात्रि को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है. दरअसल नगर निगम ने 19 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्रि के नौ दिनों तक शहर में मीट, मांस और मछली की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. बनारस प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए यह कदम उठाया गया है. वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

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बताया जा रहा है कि नगर निगम की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि निगम क्षेत्र में किसी भी जगह मीट, मछली की दुकान नहीं खुलेगी. महापौर अशोक तिवारी ने साफ बताया कि काशी धार्मिक नगरी है और नवरात्रि के दौरान यहां विशेष सतर्कता बरती जाएगी. मंदिरों के आसपास खास निगरानी रहेगी और अगर कोई दुकानदार छुपकर भी दुकान खोलता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है. इसके साथ ही प्रशासन ने भी यह स्पष्ट किया है कि इस तरह के नियम ईद के मौके पर भी लागू किए जाएंगे और सभी को इसका पालन करना होगा. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि देश के किन शहरों में मांस बेचने पर बैन है और नियम तोड़ने पर कितनी सजा मिलती है.
बताया जा रहा है कि नगर निगम की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि निगम क्षेत्र में किसी भी जगह मीट, मछली की दुकान नहीं खुलेगी. महापौर अशोक तिवारी ने साफ बताया कि काशी धार्मिक नगरी है और नवरात्रि के दौरान यहां विशेष सतर्कता बरती जाएगी. मंदिरों के आसपास खास निगरानी रहेगी और अगर कोई दुकानदार छुपकर भी दुकान खोलता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है. इसके साथ ही प्रशासन ने भी यह स्पष्ट किया है कि इस तरह के नियम ईद के मौके पर भी लागू किए जाएंगे और सभी को इसका पालन करना होगा. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि देश के किन शहरों में मांस बेचने पर बैन है और नियम तोड़ने पर कितनी सजा मिलती है.
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भगवान राम की जन्म भूमि अयोध्या में मांसाहारी भोजन पर पूरी तरह बैन है. राम मंदिर बनने के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ गई है, जिसे देखते हुए शहर में नॉनवेज की दुकान नहीं के बराबर है. यहां आने वाले लोग भी शाकाहारी भोजन को ही प्राथमिकता देते हैं.
भगवान राम की जन्म भूमि अयोध्या में मांसाहारी भोजन पर पूरी तरह बैन है. राम मंदिर बनने के बाद यहां श्रद्धालुओं की संख्या और भी बढ़ गई है, जिसे देखते हुए शहर में नॉनवेज की दुकान नहीं के बराबर है. यहां आने वाले लोग भी शाकाहारी भोजन को ही प्राथमिकता देते हैं.
Published at : 18 Mar 2026 08:21 AM (IST)
Tags :
Meat Ban Cities In India Non Veg Ban Rules In India Navratri Meat Ban Varanasi Meat Ban Law

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