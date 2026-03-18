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देश के किन शहरों में है मांस बेचने पर बैन, जानिए नियम तोड़ने पर कितनी मिलती है सजा?
बनारस में 19 मार्च से नवरात्रि के नौ दिनों तक मीट, मांस और मछली की बिक्री पर पूरी तरह से बैन रहेगा. प्रशासन के अनुसार श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए यह कदम उठाया गया है.
बनारस में चैत्र नवरात्रि को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है. दरअसल नगर निगम ने 19 मार्च से शुरू हो रहे नवरात्रि के नौ दिनों तक शहर में मीट, मांस और मछली की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है. बनारस प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए यह कदम उठाया गया है. वहीं नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.
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Published at : 18 Mar 2026 08:21 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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