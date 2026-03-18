देश के किन शहरों में है मांस बेचने पर बैन, जानिए नियम तोड़ने पर कितनी मिलती है सजा?

बताया जा रहा है कि नगर निगम की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है कि निगम क्षेत्र में किसी भी जगह मीट, मछली की दुकान नहीं खुलेगी. महापौर अशोक तिवारी ने साफ बताया कि काशी धार्मिक नगरी है और नवरात्रि के दौरान यहां विशेष सतर्कता बरती जाएगी. मंदिरों के आसपास खास निगरानी रहेगी और अगर कोई दुकानदार छुपकर भी दुकान खोलता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय है. इसके साथ ही प्रशासन ने भी यह स्पष्ट किया है कि इस तरह के नियम ईद के मौके पर भी लागू किए जाएंगे और सभी को इसका पालन करना होगा. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि देश के किन शहरों में मांस बेचने पर बैन है और नियम तोड़ने पर कितनी सजा मिलती है.