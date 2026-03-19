बिल्ली को हुए बच्चे तो घरवालों ने पूरे खानदान को दी दावत, दावत-ए-म्याऊं का वीडियो कर देगा हैरान

सोशल मीडिया का दौर है, यहां वायरल होने के लिए चीजों का अजीब होना इन दिनों जरूरी हो गया है. हाल ही में एक मुस्लिम परिवार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें पूरा परिवार खानदान समेत बिरयानी पार्टी करता दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इस पार्टी के पीछे की वजह आपको मालूम होगी तो आप या तो हैरान रह जाएंगे या फिर पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगेंगे.

बिल्ली के मां बनने पर परिवार ने पूरे खानदान को दी दावत

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक परिवार खुशियां मनाता और दावत उड़ाता दिखाई दे रहा है. लेकिन इसके पीछे की वजह है घर में पाली हुई बिल्ली. जी हां, इस परिवार ने अपनी लाडली बिल्ली के मां बनने पर घर को ऐसे सजाया मानों घर में शादी हो रही हो. हर ओर मेहमानों की रौनक है और बिल्ली को नई ड्रेस पहनाकर उसके सिर पर क्राउन लगाया हुआ है.

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इतना ही नहीं, हर आने जाने वाला मेहमान बिल्ली के बच्चों को पैसे देकर जा रहा है. वीडियो में दिखता है कि बिल्ली मेहमानों से घिरी हुई है और उसके सामने केक रखा हुआ है. जिसके बाद बिल्ली को केक के सामने लाकर उससे केक कटवाया जाता है और सभी घर वाले बिल्ली के लिए तालियां बजाते हैं.

केक काटा फिर उड़ाई बिरयानी की मौज

वीडियो में दिख रहा है कि केक काटने के बाद पूरे परिवार के लिए बिरयानी का भी इंतजाम किया गया है. लोग एक साथ बैठकर बिरयानी खाते नजर आ रहे हैं मानों घर में कोई वलीमा पार्टी चल रही हो. लेकिन ये सब किया गया है केवल एक बिल्ली के मां बनने पर. वीडियो देखकर इतना तो समझ आ गया कि इंडियन फैमिली को खाने और पार्टी करने किए वजह ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती बल्कि वजह वो खुद बना लेते हैं.

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यूजर्स ने ले लिए बिल्ली मौसी के मजे

वीडियो को queenofmayor0786 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....बिरयानी खाने का बहाना चाहिए बस. एक और यूजर ने लिखा....बिल्ली इतनी क्यूट लग रही है, बेचारी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...कितनी प्यारी बिल्ली है.

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