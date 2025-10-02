आखिर 22 गज का ही क्यों होता है क्रिकेट का मैदान, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Why Is Cricket Pitch Of 22 Yards: क्रिकेट की पिच हमेशा 22 गज ही क्यों रखी जाती है? आखिर इस माप के पीछे कौन सा ऐतिहासिक रहस्य और परंपरा छिपी है. चलिए इसका कारण जानते हैं.

By : निधि पाल  | Updated at : 02 Oct 2025 04:27 PM (IST)
भारत में क्रिकेट का क्रेज किसी और खेल से एकदम अलग है. गलियों से लेकर स्टेडियम तक, हर जगह लोग इस खेल में खुद को डुबो देते हैं. क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि भारतीयों के लिए एक जुनून है. बैट, बॉल, पैड, हेलमेट और स्टंप ये सब जरूरी हैं, लेकिन क्रिकेट में सबसे अहम चीज है पिच. मैच का परिणाम पिच पर निर्भर करता है. मैदान का आकार भले ही अलग-अलग हो, बाउंड्री 65 से 75 मीटर तक हो सकती है, लेकिन पिच का आकार हमेशा आयताकार होता है और यह 22 गज की ही होती है, चलिए जानें कि क्यों.

क्रिकेट पिच की लंबाई स्टंप से स्टंप के बीच 22 गज (20.12 मीटर) होती है. इसके अलावा, स्टंप के पीछे कम से कम 1.22 मीटर को भी पिच में शामिल माना जाता है, इसकी चौड़ाई 3.05 मीटर रखी जाती है.
नियमों में समय-समय पर बदलाव होते रहे हैं, लेकिन पिच के माप में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया है. अलग-अलग उम्र के खिलाड़ियों के लिए माप में बदलाव की छूट है, लेकिन इसके लिए भी तय मानक हैं.
क्रिकेट एक औपनिवेशिक खेल है और पुराने ब्रिटिश माप प्रणाली के अनुसार पिच का माप तय किया गया है. ब्रिटेन में जब क्रिकेट का जन्म हुआ, तब पिच की लंबाई 1 चेन के बराबर रखी गई, जो 22 गज होती है.
चेन उस समय माप की इकाई थी और इसे क्रिकेट के लिए आदर्श माना गया था. वास्तव में, इस लंबाई का कोई वैज्ञानिक या सटीक कारण नहीं है. यह केवल परंपरा और खेल के संतुलन के लिए चुनी गई थी. इस लंबाई से बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए खेल में संतुलन बना रहता है.
फ्लैट और हार्ड पिच बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए अनुकूल होती हैं. रैंक टर्नर पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए वरदान होती है, जबकि ग्रीन टॉप तेज गेंदबाजों की ताकत बढ़ाती है.
पिच की लंबाई और चौड़ाई न केवल खेल का बैलेंस तय करती है, बल्कि मैच के रोमांच और रणनीति में भी अहम भूमिका निभाती है.
क्रिकेट के मैदान का यह नियम 22 गज की पिच इतिहास और परंपरा का अद्भुत संगम है. चाहे मैदान बड़ा हो या छोटा, बाउंड्री कम या ज्यादा, पिच का माप हमेशा वही रहता है. यही वजह है कि क्रिकेट विश्वभर में समान नियमों के साथ खेला जाता है और हर खिलाड़ी को एक समान चुनौती मिलती है.
Published at : 02 Oct 2025 04:27 PM (IST)
