आखिर 22 गज का ही क्यों होता है क्रिकेट का मैदान, इससे कम या ज्यादा क्यों नहीं?

क्रिकेट के मैदान का यह नियम 22 गज की पिच इतिहास और परंपरा का अद्भुत संगम है. चाहे मैदान बड़ा हो या छोटा, बाउंड्री कम या ज्यादा, पिच का माप हमेशा वही रहता है. यही वजह है कि क्रिकेट विश्वभर में समान नियमों के साथ खेला जाता है और हर खिलाड़ी को एक समान चुनौती मिलती है.