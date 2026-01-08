एक्सप्लोरर
7 दिन में कंट्रोल होगा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ये 7 चीजें तुरंत करती हैं जादू
अक्सर लोग शुगर कंट्रोल के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सही डाइट अपनाकर भी ब्लड शुगर को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.
डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी होता है. अगर समय पर शुगर कंट्रोल न की जाए तो यह हार्ट, किडनी, आंखों और नर्व्स से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है. अक्सर लोग शुगर कंट्रोल के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सही डाइट अपनाकर भी ब्लड शुगर को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. मशहूर रजिस्टर्ड डाइटीशियन और टाइप-2 डायबिटीज एक्सपर्ट के अनुसार कुछ ऐसे फूड्स हैं, जिन्हें रोज खाने से शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से यूज करने लगता है और शुगर लेवल में फर्क सिर्फ 7 दिनों में नजर आने लगता है. चो आइए जानते हैं ऐसे ही 7 असरदार फूड्स, जो बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.
1/7
2/7
Published at : 08 Jan 2026 07:59 AM (IST)
हेल्थ
6 Photos
कॉपर या कांच की बोतल... किसमें पानी पीना बेस्ट? जानें फायदे-नुकसान और मिथ से जुड़ी हर बात
हेल्थ
6 Photos
हाथ-पैरों पर सबसे पहले दिखते हैं किडनी डैमेज के ये लक्षण, ये 5 साइन तो 99% कर देते हैं इग्नोर
हेल्थ
6 Photos
नॉनवेज खाते नहीं हैं और नैचुरली बढ़ाना चाहते हैं विटामिन बी12 का लेवल, ये 5 वेजिटेरियन फूड करेंगे आपकी मदद
हेल्थ
5 Photos
आपके चेहरे की चमक बिगाड़ रहे रोजमर्रा के ये 5 फूड्स, एक्सपर्ट्स ने किया चौंकाने वाला खुलासा
हेल्थ
5 Photos
अगर उम्र बढ़ानी है और बीमारियों से बचना है मकसद, जरूर अपनाएं डॉक्टर्स की बताई ये 5 आदतें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
Advertisement
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion