हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थ7 दिन में कंट्रोल होगा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ये 7 चीजें तुरंत करती हैं जादू

7 दिन में कंट्रोल होगा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ये 7 चीजें तुरंत करती हैं जादू

अक्सर लोग शुगर कंट्रोल के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सही डाइट अपनाकर भी ब्लड शुगर को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 08 Jan 2026 07:59 AM (IST)
अक्सर लोग शुगर कंट्रोल के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सही डाइट अपनाकर भी ब्लड शुगर को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है.

डायबिटीज में ब्लड शुगर लेवल जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे कंट्रोल करना बेहद जरूरी होता है. अगर समय पर शुगर कंट्रोल न की जाए तो यह हार्ट, किडनी, आंखों और नर्व्स से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती है. अक्सर लोग शुगर कंट्रोल के लिए सिर्फ दवाओं पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि सही डाइट अपनाकर भी ब्लड शुगर को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है. मशहूर रजिस्टर्ड डाइटीशियन और टाइप-2 डायबिटीज एक्सपर्ट के अनुसार कुछ ऐसे फूड्स हैं, जिन्हें रोज खाने से शरीर इंसुलिन को बेहतर तरीके से यूज करने लगता है और शुगर लेवल में फर्क सिर्फ 7 दिनों में नजर आने लगता है. चो आइए जानते हैं ऐसे ही 7 असरदार फूड्स, जो बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं.

1/7
भिंडी डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो खाने के बाद शुगर को धीरे-धीरे खून में जाने देता है. इससे अचानक शुगर बढ़ने का खतरा कम हो जाता है. भिंडी शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाती है, जिससे इंसुलिन सही तरीके से काम करता है. आप भिंडी की सब्जी, भुजिया या हल्की उबली भिंडी को डाइट में शामिल कर सकते हैं.
भिंडी डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो खाने के बाद शुगर को धीरे-धीरे खून में जाने देता है. इससे अचानक शुगर बढ़ने का खतरा कम हो जाता है. भिंडी शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाती है, जिससे इंसुलिन सही तरीके से काम करता है. आप भिंडी की सब्जी, भुजिया या हल्की उबली भिंडी को डाइट में शामिल कर सकते हैं.
2/7
एवोकाडो थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं. इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर और हेल्दी फैट होता है. ये दोनों मिलकर पाचन प्रक्रिया को धीमा करते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर बनाए रखते हैं. एवोकाडो खाने से पेट देर तक भरा रहता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहतरीन फल है.
एवोकाडो थोड़ा महंगा जरूर है, लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं. इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर और हेल्दी फैट होता है. ये दोनों मिलकर पाचन प्रक्रिया को धीमा करते हैं और ब्लड शुगर को स्थिर बनाए रखते हैं. एवोकाडो खाने से पेट देर तक भरा रहता है, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और ओवरईटिंग से बचाव होता है. यह डायबिटीज के मरीजों के लिए एक बेहतरीन फल है.
Published at : 08 Jan 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
Diabetes Diet Healthy Foods Blood Sugar Control Sugar Control Tips

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Air Fare Hike: किराए अचानक क्यों और कैसे बढ़ गए, DGCA ने एयरलाइंस से मांगा जवाब | Breaking
Janhit with Chitra Tripathi: Turkman Gate Violence में ‘अफवाह गैंग’ का पर्दाफाश, Viral Video में कैद
Turkman Gate Row: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल क्यों? | Delhi
Sandeep Chaudhary ने आंकड़ों से दिखायाSourabh Malviya को आईना! | UP SIR Draft List | BJP | SP
Turkman Gate Row: मस्जिद को तोड़ने की थी साजिश..तुर्कमान गेट बवाल का असली सच क्या? | Delhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 7: अगस्तय नंदा की 'इक्कीस' का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल? जानें 7 दिनों की पूरी रिपोर्ट
अगस्तय नंदा की 'इक्कीस' का बॉक्स ऑफिस पर कैसा रहा हाल? जानें एक हफ्ते की पूरी रिपोर्ट
ट्रेंडिंग
रोज 100 किमी स्कूल पढ़ाने जाता है ये शिक्षक, फिर भी नहीं चाहता ट्रांसफर- भावुक कर देगी वजह, वीडियो वायरल
रोज 100 किमी स्कूल पढ़ाने जाता है ये शिक्षक, फिर भी नहीं चाहता ट्रांसफर- भावुक कर देगी वजह
ब्यूटी
पिंपल्स के बाद रह गए गड्ढे? बिना महंगे ट्रीटमेंट के इन तरीकों से पाएं स्मूद स्किन
पिंपल्स के बाद रह गए गड्ढे? बिना महंगे ट्रीटमेंट के इन तरीकों से पाएं स्मूद स्किन
शिक्षा
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है? पहले समझ लें BE और B Tech का अंतर
इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी है? पहले समझ लें BE और B Tech का अंतर
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget