7 दिन में कंट्रोल होगा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ये 7 चीजें तुरंत करती हैं जादू

भिंडी डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, जो खाने के बाद शुगर को धीरे-धीरे खून में जाने देता है. इससे अचानक शुगर बढ़ने का खतरा कम हो जाता है. भिंडी शरीर में इंसुलिन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाती है, जिससे इंसुलिन सही तरीके से काम करता है. आप भिंडी की सब्जी, भुजिया या हल्की उबली भिंडी को डाइट में शामिल कर सकते हैं.