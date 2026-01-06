इस शहजादी के प्यार में मुगल बादशाह ने बसा दिया था पूरा बाजार, आज भी दिलों पर करता है राज

दिल्ली को दिल वालों का शहर कहा जाता है और पुरानी दिल्ली को उसका दिल. इसी पुरानी दिल्ली में स्थित चांदनी चौक सदियों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है. देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटक भी यहां की गलियों, दुकानों और स्वादों के दीवाने हैं.