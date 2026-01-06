एक्सप्लोरर
इस शहजादी के प्यार में मुगल बादशाह ने बसा दिया था पूरा बाजार, आज भी दिलों पर करता है राज
चांदनी चौक सिर्फ बाजार नहीं, एक शहजादी के सपने की जीवित मिसाल है. वक्त बदला, लेकिन उसकी शाही चमक आज भी कायम है. आइए जानें कि किस शहजादी के लिए बसाया गया था यह बाजार.
दिल्ली की गलियों में अगर इतिहास सांस लेता है, तो उसकी सबसे तेज धड़कन चांदनी चौक में सुनाई देती है. आज भी यहां की रौनक देखते ही बनती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मशहूर बाजार के पीछे एक शहजादी की पसंद, उसका हुनर और शाही सोच छिपी है. मुगल दौर में बसाया गया यह बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं था, बल्कि शाही शान और खूबसूरती की मिसाल था, जिसकी चमक आज भी लोगों को खींच लाती है.
1/7
2/7
Published at : 06 Jan 2026 06:07 PM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस शहजादी के प्यार में मुगल बादशाह ने बसा दिया था पूरा बाजार, आज भी दिलों पर करता है राज
जनरल नॉलेज
6 Photos
भारत टैक्सी, ओला, उबर और रैपिडो में कौन सबसे सस्ता? पीक टाइम के हिसाब से जानें किराया
जनरल नॉलेज
7 Photos
रजाई में घुसते ही क्यों लगने लगती है गर्मी जबकि चादर में नहीं, क्या है इसका सीक्रेट?
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई, मंदिर परिसर में फिल्मी गानों पर डांस को लेकर एक्शन, जानें पूरा मामला
बिहार
BSSC के चेयरमैन आलोक राज ने दिया इस्तीफा, पूर्व DGP ने दो दिन पहले संभाला था पद
विश्व
कैसी है अमेरिकी कमांडोज की डेल्टा फोर्स, जिसने मादुरो को रातोंरात उनके देश से उठाया, कैसे होती है इनकी ट्रेनिंग
क्रिकेट
कौन हैं अमेरिका में जन्मे अमन राव? जिन्होंने 13 छक्के और 12 चौके ठोक मचाया कोहराम; जड़ दिया दोहरा शतक
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
इस शहजादी के प्यार में मुगल बादशाह ने बसा दिया था पूरा बाजार, आज भी दिलों पर करता है राज
एबीपी लाइव
Opinion