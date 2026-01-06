हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस शहजादी के प्यार में मुगल बादशाह ने बसा दिया था पूरा बाजार, आज भी दिलों पर करता है राज

इस शहजादी के प्यार में मुगल बादशाह ने बसा दिया था पूरा बाजार, आज भी दिलों पर करता है राज

चांदनी चौक सिर्फ बाजार नहीं, एक शहजादी के सपने की जीवित मिसाल है. वक्त बदला, लेकिन उसकी शाही चमक आज भी कायम है. आइए जानें कि किस शहजादी के लिए बसाया गया था यह बाजार.

By : निधि पाल  | Updated at : 06 Jan 2026 06:07 PM (IST)
चांदनी चौक सिर्फ बाजार नहीं, एक शहजादी के सपने की जीवित मिसाल है. वक्त बदला, लेकिन उसकी शाही चमक आज भी कायम है. आइए जानें कि किस शहजादी के लिए बसाया गया था यह बाजार.

दिल्ली की गलियों में अगर इतिहास सांस लेता है, तो उसकी सबसे तेज धड़कन चांदनी चौक में सुनाई देती है. आज भी यहां की रौनक देखते ही बनती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस मशहूर बाजार के पीछे एक शहजादी की पसंद, उसका हुनर और शाही सोच छिपी है. मुगल दौर में बसाया गया यह बाजार सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं था, बल्कि शाही शान और खूबसूरती की मिसाल था, जिसकी चमक आज भी लोगों को खींच लाती है.

दिल्ली को दिल वालों का शहर कहा जाता है और पुरानी दिल्ली को उसका दिल. इसी पुरानी दिल्ली में स्थित चांदनी चौक सदियों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है. देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटक भी यहां की गलियों, दुकानों और स्वादों के दीवाने हैं.
दिल्ली को दिल वालों का शहर कहा जाता है और पुरानी दिल्ली को उसका दिल. इसी पुरानी दिल्ली में स्थित चांदनी चौक सदियों से लोगों के आकर्षण का केंद्र रहा है. देश ही नहीं, बल्कि विदेशों से आने वाले पर्यटक भी यहां की गलियों, दुकानों और स्वादों के दीवाने हैं.
शादी-ब्याह की खरीदारी हो, पारंपरिक कपड़े हों या इलेक्ट्रॉनिक सामान, चांदनी चौक हर जरूरत का जवाब देता है. यह कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह शाहजहां से. साल 1638 में उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया.
शादी-ब्याह की खरीदारी हो, पारंपरिक कपड़े हों या इलेक्ट्रॉनिक सामान, चांदनी चौक हर जरूरत का जवाब देता है. यह कहानी शुरू होती है मुगल बादशाह शाहजहां से. साल 1638 में उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का फैसला किया.
