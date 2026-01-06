भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?

दुनिया के कई देश वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का खुलकर विरोध कर रहे हैं. अमेरिकी कदम के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है. इसी मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है, जहां मादुरो को हिरासत में लेने की वैधता पर चर्चा होनी है.