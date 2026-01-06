हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?

India To Venezuela Airspace: वैश्विक राजनीति के तूफान के बीच वेनेजुएला की दूरी और खर्च लोगों के लिए जिज्ञासा बने हैं. आइए जानें कि भारत से वेनेजुएला पहुंचने के लिए कितने एयरस्पेस पार करने होंगे.

By : निधि पाल  | Updated at : 06 Jan 2026 11:08 AM (IST)
भारत से वेनेजुएला के बीच कितने एयरस्पेस

दुनिया के कई देश वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई का खुलकर विरोध कर रहे हैं. अमेरिकी कदम के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है. इसी मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी UNSC की इमरजेंसी बैठक भी बुलाई गई है, जहां मादुरो को हिरासत में लेने की वैधता पर चर्चा होनी है.
अगर दूरी की बात करें तो भारत और वेनेजुएला के बीच औसतन करीब 15 हजार किलोमीटर का फासला है. यह दूरी भारत के अलग-अलग शहरों के हिसाब से थोड़ी बदल जाती है. उदाहरण के तौर पर मुंबई से वेनेजुएला की राजधानी काराकस की दूरी लगभग 14,514 किलोमीटर है. यही वजह है कि यह सफर दुनिया के सबसे लंबे अंतरमहाद्वीपीय सफरों में गिना जाता है.
Published at : 06 Jan 2026 11:08 AM (IST)
Venezuela India To Venezuela India To Venezuela Airspace

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
