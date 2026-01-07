हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकभी जमकर क्रिकेट खेलता था यह भारतीय नेता, दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिमों में भी आ चुका नाम

कभी जमकर क्रिकेट खेलता था यह भारतीय नेता, दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिमों में भी आ चुका नाम

By : कविता गाडरी  | Updated at : 07 Jan 2026 08:55 AM (IST)
देश में ऐसे कई क्रिकेटर हुए हैंं, जिन्होंने क्रिकेट पिच के साथ देश की राजनीति में भी नाम कमाया है. ऐसे ही एक राजनेता है, जिन्होंने राजनीति की दुनिया में पहचान बनाने से पहले, जिंदगी का बड़ा हिस्सा खेल के मैदान में बिताया. दरअसल वो नेता एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी है. असदुद्दीन ओवैसी कॉलेज के दिनों में जहां क्रिकेट खेलते नजर आते थे, वहीं आगे चलकर उन्होंने सियासत को अपना रास्ता चुना और समय के साथ ओवैसी ऐसे नेता की बने, जिनके बयान अक्सर चर्चा का विषय रहते हैं. ओवैसी का स्थानीय राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का सफर आज भी बहस और चर्चा का विषय बना रहता है.

साल 1994 में ओवैसी ने पहली बार हैदराबाद की चारमीनार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. यहीं से उनकी सक्रिय राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे लोकसभा तक पहुंचाया.
साल 1994 में ओवैसी ने पहली बार हैदराबाद की चारमीनार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की. यहीं से उनकी सक्रिय राजनीतिक यात्रा शुरू हुई, जिसने उन्हें आगे लोकसभा तक पहुंचाया.
Published at : 07 Jan 2026 08:55 AM (IST)
Asaduddin Owaisi AIMIM Chief Indian Muslim Leader

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

