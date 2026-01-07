एक्सप्लोरर
कभी जमकर क्रिकेट खेलता था यह भारतीय नेता, दुनिया के 500 प्रभावशाली मुस्लिमों में भी आ चुका नाम
राजनीति में आने से पहले ओवैसी ने क्रिकेट खेला और तेज गेंदबाज के रूप में मैदान में उतरे. कॉलेज के दिनों में खेल के प्रति उनकी रुचि दिखाई देती थी, लेकिन आगे चलकर उन्होंने राजनीति को अपना करियर चुना.
देश में ऐसे कई क्रिकेटर हुए हैंं, जिन्होंने क्रिकेट पिच के साथ देश की राजनीति में भी नाम कमाया है. ऐसे ही एक राजनेता है, जिन्होंने राजनीति की दुनिया में पहचान बनाने से पहले, जिंदगी का बड़ा हिस्सा खेल के मैदान में बिताया. दरअसल वो नेता एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी है. असदुद्दीन ओवैसी कॉलेज के दिनों में जहां क्रिकेट खेलते नजर आते थे, वहीं आगे चलकर उन्होंने सियासत को अपना रास्ता चुना और समय के साथ ओवैसी ऐसे नेता की बने, जिनके बयान अक्सर चर्चा का विषय रहते हैं. ओवैसी का स्थानीय राजनीति से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का सफर आज भी बहस और चर्चा का विषय बना रहता है.
Published at : 07 Jan 2026 08:55 AM (IST)
