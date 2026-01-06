एक्सप्लोरर
India Oil Imports: भारत कितने देशों से खरीदता है कच्चा तेल, इसमें वेनेजुएला का कितना हिस्सा?
India Oil Imports: भारत में 85% से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है. आइए जानते हैं इसमें वेनेजुएला की कितनी भूमिका है और बाकी किन देशों से भारत इंपोर्ट करता है.
India Oil Imports: भारत देश अपने कच्चे तेल की जरूरतों का 85% से ज्यादा आयात करता है. जिस तरफ भारत पहले मुट्ठी भर पश्चिम एशिया सप्लायर्स पर निर्भर था वहीं अब लगभग 40 देश के ग्लोबल नेटवर्क में अपने पैर जमा चुका है. इस बड़े नेटवर्क में वेनेजुएला की भूमिका जो कभी काफी बड़ी थी तेजी से कम हो गई है. आइए जानते हैं कि भारत वेनेजुएला के अलावा और किन देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और साथ ही इसमें वेनेजुएला की कितनी भूमिका है.
1/6
2/6
Published at : 06 Jan 2026 11:21 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
जनरल नॉलेज
7 Photos
रूस और चीन को कितना तेल बेचता था वेनेजुएला, अमेरिका के एक्शन के बाद कितनी हो जाएगी कमी?
जनरल नॉलेज
6 Photos
भगवान कृष्ण की भक्त है इस बांग्लादेशी क्रिकेटर की बीवी, घर में ही लगवा रखी है कान्हा की मूर्ति
जनरल नॉलेज
6 Photos
आसमान में कैसे बनती हैं ऑरोरा लाइट्स, क्या भारत में भी देखने को मिल सकता है यह नजारा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर दीप जलाने की इजाजत बरकरार, मद्रास HC ने लगाई DMK सरकार को फटकार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Live: यूपी में आज आएगी SIR ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, सूची से हटाए 2.89 करोड़ नाम
विश्व
भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर कितनी कमाई कर रहा अमेरिका, ट्रंप ने खुद कर दिया खुलासा
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने मचा दी तबाही, भारत अंडर-19 टीम ने साउथ अफ्रीका को रौंदकर सीरीज पर किया कब्जा
Advertisement
जनरल नॉलेज
7 Photos
भारत से अगर जाएं वेनेजुएला तो कितने देशों का पार करना होगा एयर स्पेस, इसमें कितना आएगा खर्चा?
एबीपी लाइव
Opinion