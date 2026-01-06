हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
India Oil Imports: भारत कितने देशों से खरीदता है कच्चा तेल, इसमें वेनेजुएला का कितना हिस्सा?

India Oil Imports: भारत कितने देशों से खरीदता है कच्चा तेल, इसमें वेनेजुएला का कितना हिस्सा?

India Oil Imports: भारत में 85% से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है. आइए जानते हैं इसमें वेनेजुएला की कितनी भूमिका है और बाकी किन देशों से भारत इंपोर्ट करता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Jan 2026 11:21 AM (IST)
India Oil Imports: भारत में 85% से ज्यादा कच्चा तेल इंपोर्ट किया जाता है. आइए जानते हैं इसमें वेनेजुएला की कितनी भूमिका है और बाकी किन देशों से भारत इंपोर्ट करता है.

India Oil Imports: भारत देश अपने कच्चे तेल की जरूरतों का 85% से ज्यादा आयात करता है. जिस तरफ भारत पहले मुट्ठी भर पश्चिम एशिया सप्लायर्स पर निर्भर था वहीं अब लगभग 40 देश के ग्लोबल नेटवर्क में अपने पैर जमा चुका है. इस बड़े नेटवर्क में वेनेजुएला की भूमिका जो कभी काफी बड़ी थी तेजी से कम हो गई है. आइए जानते हैं कि भारत वेनेजुएला के अलावा और किन देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करता है और साथ ही इसमें वेनेजुएला की कितनी भूमिका है.

1/6
2025-26 तक भारत दुनिया भर के लगभग 40 देशों से कच्चा तेल खरीदता है. 2022 से पहले यह आंकड़ा सिर्फ 27 देशों का था. यह विस्तार जियोपॉलिटिकल रूकावटों जैसे रूस यूक्रेन युद्ध और किसी एक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भरता से बचने के लिए किया गया था.
2025-26 तक भारत दुनिया भर के लगभग 40 देशों से कच्चा तेल खरीदता है. 2022 से पहले यह आंकड़ा सिर्फ 27 देशों का था. यह विस्तार जियोपॉलिटिकल रूकावटों जैसे रूस यूक्रेन युद्ध और किसी एक क्षेत्र पर ज्यादा निर्भरता से बचने के लिए किया गया था.
2/6
रूस फिलहाल भारत के तेल सप्लायर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है. 2025 में रूस भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 35% से 36% था. ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस की तरफ से भारी छूट दी गई थी. हालांकि 2025 के आखिर तक नए प्रतिबंधों के दबाव की वजह से इसका हिस्सा थोड़ा कम हुआ.
रूस फिलहाल भारत के तेल सप्लायर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है. 2025 में रूस भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 35% से 36% था. ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस की तरफ से भारी छूट दी गई थी. हालांकि 2025 के आखिर तक नए प्रतिबंधों के दबाव की वजह से इसका हिस्सा थोड़ा कम हुआ.
Published at : 06 Jan 2026 11:21 AM (IST)
India Oil Imports Crude Oil Suppliers Venezuela Oil

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

