रूस फिलहाल भारत के तेल सप्लायर्स की लिस्ट में सबसे ऊपर है. 2025 में रूस भारत के कुल कच्चे तेल के आयात का 35% से 36% था. ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस की तरफ से भारी छूट दी गई थी. हालांकि 2025 के आखिर तक नए प्रतिबंधों के दबाव की वजह से इसका हिस्सा थोड़ा कम हुआ.