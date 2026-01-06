रजाई में घुसते ही क्यों लगने लगती है गर्मी जबकि चादर में नहीं, क्या है इसका सीक्रेट?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजरजाई में घुसते ही क्यों लगने लगती है गर्मी जबकि चादर में नहीं, क्या है इसका सीक्रेट?

सर्दियां आते ही आप रजाई या कंबल की तरफ भागते हैं, क्योंकि इनसे शरीर को ज्यादा गर्मी मिलती है. सर्दियों में लोग चादर नहीं ओढ़ते हैं. आइए जानें कि आखिर ऐसा क्यों होता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 06 Jan 2026 02:04 PM (IST)
सर्द रात हो और जैसे ही आप रजाई में घुसते हैं, कुछ ही मिनटों में शरीर को गर्माहट मिलने लगती है. वही काम अगर सिर्फ चादर के साथ करें, तो ठंड बनी रहती है. आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रजाई में कोई खास ताकत छिपी है या यह सिर्फ हमारा भ्रम है? इस सवाल का जवाब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है और इसके पीछे साइंस का एक बेहद आसान लेकिन दिलचस्प नियम काम करता है.

रजाई और चादर दोनों ही बिस्तर का हिस्सा हैं, लेकिन उनकी बनावट और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है. रजाई आमतौर पर मोटी होती है और इसके अंदर रुई, पंख या सिंथेटिक फाइबर भरे होते हैं.
वहीं चादर पतली होती है और ज्यादातर सूती कपड़े से बनी होती है. यही फर्क तापमान के एहसास को बदल देता है. रजाई में घुसते ही गर्मी लगने की सबसे बड़ी वजह है उसमें फंसी हवा. रजाई के अंदर मौजूद रुई या फाइबर के बीच बहुत सारी छोटी-छोटी हवा की परतें होती हैं.
Tags :
जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

