रजाई में घुसते ही क्यों लगने लगती है गर्मी जबकि चादर में नहीं, क्या है इसका सीक्रेट?
सर्दियां आते ही आप रजाई या कंबल की तरफ भागते हैं, क्योंकि इनसे शरीर को ज्यादा गर्मी मिलती है. सर्दियों में लोग चादर नहीं ओढ़ते हैं. आइए जानें कि आखिर ऐसा क्यों होता है.
सर्द रात हो और जैसे ही आप रजाई में घुसते हैं, कुछ ही मिनटों में शरीर को गर्माहट मिलने लगती है. वही काम अगर सिर्फ चादर के साथ करें, तो ठंड बनी रहती है. आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या रजाई में कोई खास ताकत छिपी है या यह सिर्फ हमारा भ्रम है? इस सवाल का जवाब रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है और इसके पीछे साइंस का एक बेहद आसान लेकिन दिलचस्प नियम काम करता है.
Published at : 06 Jan 2026 02:04 PM (IST)
