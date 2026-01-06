रजाई में घुसते ही क्यों लगने लगती है गर्मी जबकि चादर में नहीं, क्या है इसका सीक्रेट?

वहीं चादर पतली होती है और ज्यादातर सूती कपड़े से बनी होती है. यही फर्क तापमान के एहसास को बदल देता है. रजाई में घुसते ही गर्मी लगने की सबसे बड़ी वजह है उसमें फंसी हवा. रजाई के अंदर मौजूद रुई या फाइबर के बीच बहुत सारी छोटी-छोटी हवा की परतें होती हैं.