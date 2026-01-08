UGC की मंजूरी के बाद भारत आ रहीं नामी विदेशी यूनिवर्सिटीज, बेंगलुरु और मुंबई बनेंगे एजुकेशन हब

हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस जैसे देशों में पढ़ाई का सपना देखते हैं. कई छात्र स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन करते हैं, लेकिन विदेश में रहने, खाने और रोजाना के खर्च इतने ज्यादा होते हैं कि पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से कई छात्रों को अपना सपना बीच में छोड़ना पड़ता है.