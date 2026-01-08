UGC की मंजूरी के बाद भारत आ रहीं नामी विदेशी यूनिवर्सिटीज, बेंगलुरु और मुंबई बनेंगे एजुकेशन हब

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाUGC की मंजूरी के बाद भारत आ रहीं नामी विदेशी यूनिवर्सिटीज, बेंगलुरु और मुंबई बनेंगे एजुकेशन हब

यूजीसी की मंजूरी के बाद कई नामी विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस खोलने की तैयारी कर रही है. इससे छात्रों को देश में ही रहकर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और विदेशी डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 08 Jan 2026 08:03 AM (IST)
विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले हजारों भारतीय छात्रों के लिए राहत की खबर है. महंगी फीस और रहने के खर्च की वजह से जो छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए अब रास्ता आसान हो सकता है. दरअसल यूजीसी की मंजूरी के बाद कई नामी विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस खोलने की तैयारी कर रही है. इससे छात्रों को देश में ही रहकर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और विदेशी डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा.

हर साल बड़ी संख्या में भारतीय छात्र अमेरिका, ब्रिटेन, चीन और रूस जैसे देशों में पढ़ाई का सपना देखते हैं. कई छात्र स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन करते हैं, लेकिन विदेश में रहने, खाने और रोजाना के खर्च इतने ज्यादा होते हैं कि पढ़ाई करना मुश्किल हो जाता है. इसी वजह से कई छात्रों को अपना सपना बीच में छोड़ना पड़ता है.
ऐसे में भारत सरकार भी पिछले काफी समय से हायर एजुकेशन के ग्लोबलाइजेशन पर लगातार काम कर रही है. UGC ने कई जानी-मानी विदेशी यूनिवर्सिटीज को भारत में अपने कैंपस खोलने की अनुमति दे दी है. भारत के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर बढ़ते भरोसे के चलते ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज यहां आने के लिए तैयार है.
Published at : 08 Jan 2026 08:03 AM (IST)
