UGC की मंजूरी के बाद भारत आ रहीं नामी विदेशी यूनिवर्सिटीज, बेंगलुरु और मुंबई बनेंगे एजुकेशन हब
यूजीसी की मंजूरी के बाद कई नामी विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस खोलने की तैयारी कर रही है. इससे छात्रों को देश में ही रहकर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और विदेशी डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा.
विदेश में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले हजारों भारतीय छात्रों के लिए राहत की खबर है. महंगी फीस और रहने के खर्च की वजह से जो छात्र विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए नहीं जा पा रहे थे, उनके लिए अब रास्ता आसान हो सकता है. दरअसल यूजीसी की मंजूरी के बाद कई नामी विदेशी यूनिवर्सिटीज भारत में अपने कैंपस खोलने की तैयारी कर रही है. इससे छात्रों को देश में ही रहकर वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और विदेशी डिग्री हासिल करने का मौका मिलेगा.
Published at : 08 Jan 2026 08:03 AM (IST)
शिक्षा
