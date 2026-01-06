खून से लिखे पत्र में अगर मौत, गंभीर चोट या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी शामिल होती है तो अपराध को गंभीर माना जाता है. ऐसे मामलों में 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. कानून सिर्फ भेजने वाले के इरादे पर नहीं बल्कि पढ़ने वाले की मानसिक स्थिति पर पड़ने वाले असर पर भी ध्यान देता है.