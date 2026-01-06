हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Blood Letter Crime: अपने खून से चिट्ठी लिखना भी होता है जुर्म, जानें किन धाराओं में हो सकती है सजा?

Blood Letter Crime: भारत में खून से खत लिखना एक जुर्म है. आइए जानते हैं इसके तहत कैसे सजा दी जा सकती है और किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Jan 2026 05:44 PM (IST)
Blood Letter Crime: अपने खुद के खून से खत लिखना भारतीय कानून की नजर में एक जुर्म है. ऐसे कामों को अक्सर धमकी, मनोवैज्ञानिक दबाव या फ्री सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक खतरा माना जाता है. भारतीय न्याय संहिता खून से लेकर पत्रों को गंभीरता से लेती है. आइए जानते हैं इसके तहत कैसे सजा दी जा सकती है.

अगर खून से लिखा कोई पत्र किसी व्यक्ति, संस्था या फिर सार्वजनिक प्राधिकरण को धमकाने, दबाव डालने या फिर मनोवैज्ञानिक रूप से डराने के लिए भेजा जाता है तो इसे भारतीय न्याय संहिता की धारा 351 के तहत आपराधिक धमकी माना जाता है.
खून से लिखे पत्र में अगर मौत, गंभीर चोट या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी शामिल होती है तो अपराध को गंभीर माना जाता है. ऐसे मामलों में 7 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. कानून सिर्फ भेजने वाले के इरादे पर नहीं बल्कि पढ़ने वाले की मानसिक स्थिति पर पड़ने वाले असर पर भी ध्यान देता है.
Published at : 06 Jan 2026 05:44 PM (IST)
Blood Letter Crime Criminal Intimidation Self Harm Law

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

