Blood Letter Crime: अपने खून से चिट्ठी लिखना भी होता है जुर्म, जानें किन धाराओं में हो सकती है सजा?
Blood Letter Crime: भारत में खून से खत लिखना एक जुर्म है. आइए जानते हैं इसके तहत कैसे सजा दी जा सकती है और किन धाराओं के तहत कार्रवाई हो सकती है.
Blood Letter Crime: अपने खुद के खून से खत लिखना भारतीय कानून की नजर में एक जुर्म है. ऐसे कामों को अक्सर धमकी, मनोवैज्ञानिक दबाव या फ्री सार्वजनिक सुरक्षा के लिए एक खतरा माना जाता है. भारतीय न्याय संहिता खून से लेकर पत्रों को गंभीरता से लेती है. आइए जानते हैं इसके तहत कैसे सजा दी जा सकती है.
Published at : 06 Jan 2026 05:44 PM (IST)
