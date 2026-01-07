एक्सप्लोरर
कितना तापमान कम होने पर कोई दिन कहा जाता है कोल्ड डे, क्या है इसकी परिभाषा?
What Is Cold Day: कोल्ड डे और शीत लहर को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, जबकि दोनों अलग स्थितियां हैं. आइए जानें कि कोल्ड डे कब और कितना तापमान कम होने पर घोषित किया जाता है.
सुबह से शाम तक सूरज के दर्शन न हों, धुंध और कोहरे की मोटी चादर आसमान पर छाई रहे और दिन में भी कंपकंपी महसूस हो, ऐसे में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, कोल्ड डे. उत्तर भारत में इन दिनों यही हाल है. लेकिन क्या वाकई सिर्फ ठंड लगने से कोई दिन कोल्ड डे कहलाता है? या इसके पीछे मौसम विज्ञान की कोई पक्की परिभाषा है? आइए, जानते हैं.
