कितना तापमान कम होने पर कोई दिन कहा जाता है कोल्ड डे, क्या है इसकी परिभाषा?

आम बोलचाल में कहें तो जब दिन में भी ठंड कम नहीं होती, वही स्थिति कोल्ड डे कहलाती है. IMD के नियमों के मुताबिक, मैदानी इलाकों में कोल्ड डे तब माना जाता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो और दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाए.