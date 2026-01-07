हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
कितना तापमान कम होने पर कोई दिन कहा जाता है कोल्ड डे, क्या है इसकी परिभाषा?

कितना तापमान कम होने पर कोई दिन कहा जाता है कोल्ड डे, क्या है इसकी परिभाषा?

What Is Cold Day: कोल्ड डे और शीत लहर को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, जबकि दोनों अलग स्थितियां हैं. आइए जानें कि कोल्ड डे कब और कितना तापमान कम होने पर घोषित किया जाता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 07 Jan 2026 10:57 AM (IST)
What Is Cold Day: कोल्ड डे और शीत लहर को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, जबकि दोनों अलग स्थितियां हैं. आइए जानें कि कोल्ड डे कब और कितना तापमान कम होने पर घोषित किया जाता है.

सुबह से शाम तक सूरज के दर्शन न हों, धुंध और कोहरे की मोटी चादर आसमान पर छाई रहे और दिन में भी कंपकंपी महसूस हो, ऐसे में अक्सर एक शब्द सुनाई देता है, कोल्ड डे. उत्तर भारत में इन दिनों यही हाल है. लेकिन क्या वाकई सिर्फ ठंड लगने से कोई दिन कोल्ड डे कहलाता है? या इसके पीछे मौसम विज्ञान की कोई पक्की परिभाषा है? आइए, जानते हैं.

मौसम विज्ञान की भाषा में कोल्ड डे कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि भारतीय मौसम विभाग यानी IMD द्वारा तय किया गया तकनीकी मानक है. जब किसी दिन का अधिकतम तापमान अपने सामान्य औसत से काफी नीचे चला जाता है और न्यूनतम तापमान भी कम रहता है, तब उस दिन को कोल्ड डे कहा जाता है.
मौसम विज्ञान की भाषा में कोल्ड डे कोई सामान्य शब्द नहीं, बल्कि भारतीय मौसम विभाग यानी IMD द्वारा तय किया गया तकनीकी मानक है. जब किसी दिन का अधिकतम तापमान अपने सामान्य औसत से काफी नीचे चला जाता है और न्यूनतम तापमान भी कम रहता है, तब उस दिन को कोल्ड डे कहा जाता है.
आम बोलचाल में कहें तो जब दिन में भी ठंड कम नहीं होती, वही स्थिति कोल्ड डे कहलाती है. IMD के नियमों के मुताबिक, मैदानी इलाकों में कोल्ड डे तब माना जाता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो और दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाए.
आम बोलचाल में कहें तो जब दिन में भी ठंड कम नहीं होती, वही स्थिति कोल्ड डे कहलाती है. IMD के नियमों के मुताबिक, मैदानी इलाकों में कोल्ड डे तब माना जाता है जब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो और दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से कम से कम 4.5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाए.
Published at : 07 Jan 2026 10:57 AM (IST)
Cold Day Cold Day Definition North India Winter

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

