केंचुली से कैसे बाहर निकलता है सांप, साल में कितनी बार छोड़ता है पुरानी चमड़ी?
सांप का केंचुली बदलना कोई रहस्य नहीं, बल्कि जीवन की जरूरत है. यह प्रक्रिया उसे बड़ा, मजबूत और बीमारियों से दूर रखती है. आइए जानें कि वह अपनी पुरानी स्किन से बाहर कैसे निकलता है.
कभी किसी सांप की पूरी की पूरी उतरी हुई चमड़ी देखी है? पहली नजर में तो लगता है जैसे सांप ने अपना शरीर ही छोड़ दिया हो, लेकिन असल में यह सांप के जीवन की सबसे जरूरी प्रक्रिया होती है. सवाल उठता है कि आखिर सांप अपनी केंचुली से बाहर कैसे निकलता है, क्या उसे दर्द होता है और वह ऐसा क्यों करता है? यह प्रक्रिया सिर्फ बढ़ने से जुड़ी नहीं, बल्कि उसकी सेहत और सुरक्षा से भी गहरा संबंध रखती है. आइए जानें.
Published at : 08 Jan 2026 08:06 AM (IST)
