हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजकेंचुली से कैसे बाहर निकलता है सांप, साल में कितनी बार छोड़ता है पुरानी चमड़ी?

केंचुली से कैसे बाहर निकलता है सांप, साल में कितनी बार छोड़ता है पुरानी चमड़ी?

सांप का केंचुली बदलना कोई रहस्य नहीं, बल्कि जीवन की जरूरत है. यह प्रक्रिया उसे बड़ा, मजबूत और बीमारियों से दूर रखती है. आइए जानें कि वह अपनी पुरानी स्किन से बाहर कैसे निकलता है.

By : निधि पाल  | Updated at : 08 Jan 2026 08:06 AM (IST)
सांप का केंचुली बदलना कोई रहस्य नहीं, बल्कि जीवन की जरूरत है. यह प्रक्रिया उसे बड़ा, मजबूत और बीमारियों से दूर रखती है. आइए जानें कि वह अपनी पुरानी स्किन से बाहर कैसे निकलता है.

कभी किसी सांप की पूरी की पूरी उतरी हुई चमड़ी देखी है? पहली नजर में तो लगता है जैसे सांप ने अपना शरीर ही छोड़ दिया हो, लेकिन असल में यह सांप के जीवन की सबसे जरूरी प्रक्रिया होती है. सवाल उठता है कि आखिर सांप अपनी केंचुली से बाहर कैसे निकलता है, क्या उसे दर्द होता है और वह ऐसा क्यों करता है? यह प्रक्रिया सिर्फ बढ़ने से जुड़ी नहीं, बल्कि उसकी सेहत और सुरक्षा से भी गहरा संबंध रखती है. आइए जानें.

1/7
सांप के शरीर पर मौजूद चमड़ी को केंचुली कहा जाता है और इसे छोड़ने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में एक्डीसिस कहते हैं. यह प्रक्रिया सांप के पूरे जीवन में कई बार होती है. इंसान की तरह सांप की स्किन धीरे-धीरे नहीं झड़ती, बल्कि वह एक बार में पूरी उतार देता है. यह उसके शरीर के विकास का एक प्राकृतिक तरीका है.
सांप के शरीर पर मौजूद चमड़ी को केंचुली कहा जाता है और इसे छोड़ने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में एक्डीसिस कहते हैं. यह प्रक्रिया सांप के पूरे जीवन में कई बार होती है. इंसान की तरह सांप की स्किन धीरे-धीरे नहीं झड़ती, बल्कि वह एक बार में पूरी उतार देता है. यह उसके शरीर के विकास का एक प्राकृतिक तरीका है.
2/7
सांप की स्किन उसके शरीर के साथ फैल नहीं सकती. जैसे-जैसे सांप बढ़ता है, उसकी पुरानी चमड़ी छोटी पड़ने लगती है. इसके अलावा, पुरानी स्किन पर परजीवी, बैक्टीरिया और चोट के निशान भी जमा हो सकते हैं. नई केंचुली आने से सांप न सिर्फ बड़ा होता है, बल्कि ज्यादा स्वस्थ और सुरक्षित भी रहता है.
सांप की स्किन उसके शरीर के साथ फैल नहीं सकती. जैसे-जैसे सांप बढ़ता है, उसकी पुरानी चमड़ी छोटी पड़ने लगती है. इसके अलावा, पुरानी स्किन पर परजीवी, बैक्टीरिया और चोट के निशान भी जमा हो सकते हैं. नई केंचुली आने से सांप न सिर्फ बड़ा होता है, बल्कि ज्यादा स्वस्थ और सुरक्षित भी रहता है.
Published at : 08 Jan 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Snake Molting Snake Shedding Skin Snake New Skin Growth

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Air Fare Hike: किराए अचानक क्यों और कैसे बढ़ गए, DGCA ने एयरलाइंस से मांगा जवाब | Breaking
Janhit with Chitra Tripathi: Turkman Gate Violence में ‘अफवाह गैंग’ का पर्दाफाश, Viral Video में कैद
Turkman Gate Row: अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन के दौरान बवाल क्यों? | Delhi
Sandeep Chaudhary ने आंकड़ों से दिखायाSourabh Malviya को आईना! | UP SIR Draft List | BJP | SP
Turkman Gate Row: मस्जिद को तोड़ने की थी साजिश..तुर्कमान गेट बवाल का असली सच क्या? | Delhi

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

डॉ. विनम्र सेन सिंह
डॉ. विनम्र सेन सिंह
प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए योगी सरकार ने कौन-कौन से कदम उठाए?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Bangladesh Diesel Import: भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
भारत के बिना बांग्लादेश का नहीं चल रहा काम, यूनुस ने पहले चावल मांगे और अब 1.8 लाख टन डीजल चाहिए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
यूपी का मौसम: लखनऊ से अयोध्या तक सर्दी का सितम, 25 जिलों में कोल्ड-डे! जानें आपके शहर का हाल
इंडिया
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
पूरे उत्तर भारत में 5 डिग्री पहुंचेगा पारा, यूपी-दिल्ली से बिहार तक हालत खराब, मौसम विभाग की नई चेतावनी
स्पोर्ट्स
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
मुस्तफिजुर रहमान को IPL से निकाला गया तो क्या बांग्लादेश ने रिद्धिमा पाठक को BPL से निकाल कर लिया बदला? जानिए सच्चाई
बॉलीवुड
Bhooth Bangla Release Date: ‘भूत बंगला’ की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी अक्षय कुमार की ये हॉरर कॉमेडी फिल्म?
‘भूत बंगला’ की रिलीज डेट हुई अनाउंस, जानें कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी ये फिल्म?
हेल्थ
7 दिन में कंट्रोल होगा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ये 7 चीजें तुरंत करती हैं जादू
7 दिन में कंट्रोल होगा बढ़ा हुआ ब्लड शुगर, ये 7 चीजें तुरंत करती हैं जादू
यूटिलिटी
10 हजार वाला PUCC का चालान कितने में होगा सैटल? जानें लोक अदालत के नियम
10 हजार वाला PUCC का चालान कितने में होगा सैटल? जानें लोक अदालत के नियम
ट्रेंडिंग
रोज 100 किमी स्कूल पढ़ाने जाता है ये शिक्षक, फिर भी नहीं चाहता ट्रांसफर- भावुक कर देगी वजह, वीडियो वायरल
रोज 100 किमी स्कूल पढ़ाने जाता है ये शिक्षक, फिर भी नहीं चाहता ट्रांसफर- भावुक कर देगी वजह
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Embed widget