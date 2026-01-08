केंचुली से कैसे बाहर निकलता है सांप, साल में कितनी बार छोड़ता है पुरानी चमड़ी?

सांप के शरीर पर मौजूद चमड़ी को केंचुली कहा जाता है और इसे छोड़ने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में एक्डीसिस कहते हैं. यह प्रक्रिया सांप के पूरे जीवन में कई बार होती है. इंसान की तरह सांप की स्किन धीरे-धीरे नहीं झड़ती, बल्कि वह एक बार में पूरी उतार देता है. यह उसके शरीर के विकास का एक प्राकृतिक तरीका है.