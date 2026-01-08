अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ साल की मच अवेटेड फिल्म है. इस हॉरर कॉमेडी से अक्षय कुमार और प्रियदर्शन ने 14 साल बाद रीयूनियन किया है. इस जोड़ी ने पहले भी कई कल्ट फिल्में दी हैं. ऐसे में फैंस में इस फिल्म को लेकर काफी एक्साइटमेंट हैं. इन सबके बीच मेकर्स ने फाइनली ‘भूत बंगला’ की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है. चलिए यहां जानते हैं ये फिल्म कब सिनेमाघरों में दस्तक देगी?

‘भूत बंगला’ कब होगी रिलीज?

प्रियदर्शन निर्देशित और अक्षय कुमार स्टारर अपकमिंग फिल्म ‘भूत बंगला’ की रिलीज डेट फाइनली तय हो गई है. इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के बाद से ही फैंस इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में बता दें कि ये फिल्म 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म मेकर्स ने सोशल मीडिया पर ऑफिशियल पोस्टर शेयर करते हुए ‘भूत बंगला’ की रिलीज की तारीख अनाउंस की. पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा था, “बंगला से एक खबर आई है! 15 मई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है भूत बंगला”

इस अनाउंसमेंट ने दर्शकों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है. हॉरर कॉमेडी के उस्ताद प्रियदर्शन को अक्षय कुमार के साथ एक बार फिर से देखना फैंस के लिए बेहद एक्साइटिंग है. वैसे भी अक्षय कुमार इस जॉनर में हमेशा कमाल ही करते हैं. ऐसे में ‘भूत बंगला’ से काफी उम्मीदें हैं.

‘भूत बंगला’ स्टार कास्ट एंड क्रू

'भूत बंगला' को और भी एक्साइटिंग बनाती है इसकी शानदार कलाकारों की टोली. बता दें कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म में तब्बू, परेश रावल, राजपाल यादव, जिस्सू सेनगुप्ता, असरानी और वामिका गब्बी भी हैं. प्रियदर्शन की आइकॉनिक कॉमेडी फिल्मों का हिस्सा रह चुके कई अभिनेताओं का यह रीयूनियन फैंस के बीच पुरानी यादों को ताजा कर देगा. फिल्म की शूटिंग राजस्थान, जयपुर और हैदराबाद सहित कई लोकेशनंस पर की गई है. प्रियदर्शन के निर्देशन में इतनी दमदार कास्ट के साथ, एक हंसी से भरपूर, डरावनी मनोरंजक फिल्म की उम्मीदें आसमान छू रही है.

प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित, भूत बंगला का निर्माण शोभा कपूर, एकता आर कपूर और अक्षय कुमार ने अपने बैनर केप ऑफ गुड फिल्म्स के तहत किया है. इस प्रोजेक्ट के को-प्रोड्यूसर फारा शेख और वेदांत बाली हैं और इसे एकता कपूर के बालाजी टेलीफिल्म्स का समर्थन प्राप्त है. इसकी कहानी आकाश ए कौशिक ने लिखी है, जबकि स्क्रीनप्ले रोहन शंकर, अभिलाष नायर और प्रियदर्शन ने लिखा है. डायलॉग्स रोहन शंकर ने लिखे हैं.