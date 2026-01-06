हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Bharat Taxi Fares: भारत टैक्सी, ओला, उबर और रैपिडो में कौन सबसे सस्ता? पीक टाइम के हिसाब से जानें किराया

Bharat Taxi Fares: दिल्ली में भारत टैक्सी का लॉन्च हो चुका है. आइए जानते हैं कि भारत टैक्सी, ओला, उबर और रैपिडो के बीच कौन सबसे सस्ता है.

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 06 Jan 2026 04:20 PM (IST)
Bharat Taxi Fares: बढ़ती फ्यूल की कीमतों और अप्रत्यक्ष सर्ज फेयर के साथ भारत में सबसे सस्ता टैक्सी ऑप्शन चुनना यात्रियों के लिए काफी मुश्किल हो गया है. हाल ही में दिल्ली में सरकार ने भारत टैक्सी को लॉन्च किया है. आइए जानते हैं कि भारत टैक्सी, ओला, उबर और रैपिडो में से कौन सा सबसे सस्ता है और पीक टाइम के हिसाब से इनका कितना किराया है.

भारत टैक्सी की सबसे खास बात इसका फिक्स्ड और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मॉडल है. प्राइवेट एग्रीगेटर के उलट यह पीक आवर्स, बारिश, त्यौहार या फिर ऑफिस की भीड़ के दौरान सर्ज प्राइसिंग को लागू नहीं करता है. बेस फेयर 4 किलोमीटर तक के लिए ₹30 से शुरू होता है. इसके बाद चार से 12 किलोमीटर की दूरी के लिए 23 रुपए प्रति किलोमीटर और उससे ज्यादा की दूरी के लिए 18 रुपए प्रति किलोमीटर लगता है.
नॉन पीक स्थितियों में उबर और ओला पहली नजर में अक्सर सस्ते लगते हैं. उनके प्रति किलोमीटर दर आमतौर पर शहर, ट्रैफिक और गाड़ी की कैटेगरी के आधार पर ₹12 से ₹20 के बीच होती है. कम डिमांड वाले घंटे के दौरान उबर गो और ओला मिनी अक्सर भारत टैक्सी से सस्ते होते हैं.
Published at : 06 Jan 2026 04:20 PM (IST)
