भारत टैक्सी की सबसे खास बात इसका फिक्स्ड और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग मॉडल है. प्राइवेट एग्रीगेटर के उलट यह पीक आवर्स, बारिश, त्यौहार या फिर ऑफिस की भीड़ के दौरान सर्ज प्राइसिंग को लागू नहीं करता है. बेस फेयर 4 किलोमीटर तक के लिए ₹30 से शुरू होता है. इसके बाद चार से 12 किलोमीटर की दूरी के लिए 23 रुपए प्रति किलोमीटर और उससे ज्यादा की दूरी के लिए 18 रुपए प्रति किलोमीटर लगता है.