एक्सप्लोरर
पैदा होने के बाद बच्चा रोता ही क्यों हैं, हंसता क्यों नहीं?
Baby First Cry: किसी बच्चे के जन्म के बाद उसका पहला रोना दर्द नहीं, जिंदगी की पहली जीत मानी जाती है. आइए जानें कि बच्चा पैदा होने के बाद सिर्फ रोता ही क्यों है.
डिलीवरी रूम में जैसे ही बच्चे की पहली आवाज गूंजती है, अक्सर वह रोने की होती है, हंसी की नहीं. यही आवाज माता-पिता के लिए राहत भी होती है और जिज्ञासा भी. आखिर जीवन की शुरुआत रोने से ही क्यों होती है? क्या यह तकलीफ का संकेत है या सेहत की पहली मुहर? डॉक्टर और विज्ञान इस रोने को बच्चे का पहला संवाद मानते हैं, जो उसकी सांस, शरीर और दिमाग के सही ढंग से काम करने की खबर देता है. आइए जानें कि पैदा होने के बाद बच्चा रोता ही क्यों है.
1/8
2/8
Published at : 16 Dec 2025 11:55 AM (IST)
जनरल नॉलेज
7 Photos
शराब के पेग के बाद एक गिलास पानी का क्या है कनेक्शन, जानें पानी नहीं पिया तो क्या होगा?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कुत्ते क्यों हैं इंसान के सबसे अच्छे दोस्त, जानें क्या है इस गहरी दोस्ती के पीछे का कारण?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आ गई बंगाल की SIR ड्राफ्ट लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
इंडिया
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion