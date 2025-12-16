पैदा होने के बाद बच्चा रोता ही क्यों हैं, हंसता क्यों नहीं?

बच्चा जब मां के गर्भ से बाहर आता है, तो वह एकदम नई दुनिया में कदम रखता है. गर्भ के भीतर जहां तापमान स्थिर, रोशनी हल्की और आवाजें मंद होती हैं, वहीं बाहर की दुनिया ठंडी, तेज रोशनी वाली और शोर से भरी होती है.