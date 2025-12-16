हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाआ गई बंगाल की फाइनल SIR लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची

West Bengal SIR List Published: निर्वाचन आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है. इसके अलावा यह सूची आयोग के ECINET ऐप पर भी देखी जा सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 16 Dec 2025 11:10 AM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के लिए बड़ी खबर है. निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत राज्य की मतदाता सूची का मसौदा जारी कर दिया है. मतदाता अब चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए आसानी से अपना नाम जांच सकते हैं. इसके साथ ही देश के 4 अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आज मतदाता सूची का मसौदा प्रकाशित किया जा रहा है.

वेबसाइट और ऐप पर उपलब्ध है मतदाता सूची
निर्वाचन आयोग ने बताया कि ड्राफ्ट मतदाता सूची चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट voters.eci.gov.in पर उपलब्ध है. इसके अलावा यह सूची आयोग के ECINET ऐप पर भी देखी जा सकती है. ECINET ऐप को गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है.

इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी आज जारी होगी सूची
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मंगलवार को पश्चिम बंगाल के अलावा राजस्थान, गोवा, पुडुचेरी और लक्षद्वीप की मतदाता सूचियों का मसौदा भी प्रकाशित किया जाएगा. इन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की गणना अवधि पूरी हो चुकी है.

राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी ड्राफ्ट सूची
मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) और जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ मतदाता सूची के मसौदे की प्रति साझा करेंगे. इसके साथ ही ड्राफ्ट मतदाता सूची CEO और DEO की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी अपलोड की जाएगी.

मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं की सूची भी होगी जारी
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत मतदाताओं की अलग-अलग सूचियां भी CEO और DEO की वेबसाइटों पर अपलोड की जाएंगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और आपत्तियां दर्ज की जा सकें.

कई राज्यों में बढ़ाई गई थी SIR की समय सीमा
पिछले सप्ताह निर्वाचन आयोग ने CEO के अनुरोध पर पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में SIR की समय सीमा बढ़ा दी थी. इनमें तमिलनाडु, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं.

अलग-अलग राज्यों के लिए अलग तारीखें तय
आयोग के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात में गणना की अवधि 14 दिसंबर तक बढ़ाई गई है और वहां मतदाता सूची का मसौदा 19 दिसंबर को जारी होगा. मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में गणना 18 दिसंबर तक चलेगी और सूची 23 दिसंबर को प्रकाशित होगी. उत्तर प्रदेश में गणना 26 दिसंबर तक चलेगी और ड्राफ्ट सूची 31 दिसंबर को जारी की जाएगी.

केरल के लिए अलग कार्यक्रम
केरल के लिए पहले ही कार्यक्रम में संशोधन किया जा चुका है. राज्य में गणना की अवधि 18 दिसंबर को समाप्त होगी और मतदाता सूची का मसौदा 23 दिसंबर को प्रकाशित किया जाएगा. 

(पीटीआई-भाषा इनपुट्स के साथ)

Published at : 16 Dec 2025 11:01 AM (IST)
Election Commission WEST BENGAL SIR
