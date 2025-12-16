विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
Vicky Kaushal-Alia Bhatt Photo: विक्की कौशल और कैटरीना कैफ हाल ही में पेरेंट्स बने हैं. विक्की एक इवेंट में गए थे. जहां से उनकी और आलिया भट्ट की एक फोटो जमकर वायरल हो रही है.
विक्की कौशल और आलिया भट्ट बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक हैं. दोनों अपनी शानदार एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं. विक्की और आलिया साथ में फिल्म में काम कर चुके हैं और एक बार फिर साथ में संजय लीला भंसाली की फिल्म में नजर आने वाले हैं. विक्की और आलिया हाल ही में एक अवॉर्ड फंक्शन में साथ में पहुंचे थे जहां से उनकी कुछ तस्वीरें जमकर वायरल हो रही हैं.
विक्की और आलिया दोनों ही ब्लैक आउटफिट में पहुंचे थे. अवॉर्ड फंक्शन की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें दोनों साथ में बैठे नजर आ रहे हैं. इसी दौरान की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें विक्की अपने फोन में आलिया को कुछ दिखा रहे हैं.
आलिया ने देखे जूनियर कौशल?
सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हो रही है जिसमें विक्की अपने फोन में आलिया को कुछ दिखाते नजर आ रहे हैं. इसमें आलिया का रिएक्शन देखने के बाद साफ लग रहा है कि विक्की उन्हें बेटे की फोटो दिखा रहे हैं. इस फोटो को देखकर फैंस भी ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.
Vicky probably showing baby kaushal pics to Alia , this is so cute 😭
byu/Hell_holder11 inBollyBlindsNGossip
फैंस ने किए कमेंट
एक यूजर ने लिखा- विक्की जरुर बेबी कौशल की फोटो आलिया को दिखा रहे हैं, ये बहुत क्यूट है. दूसरे ने लिखा- अरे यार, अब सभी के बच्चे हैं. एक ने लिखा- यूनिवर्सर बेबी डैड रूल- हमेशा अपने बच्चों की फोटोज कोवर्कर को दिखाओ. हालांकि अभी तक विक्की और आलिया में से किसी ने क्लियर नहीं किया है कि दोनों फोन में क्या देख रहे हैं.
बता दें विक्की कौशल और कैटरीना कैफ 7 नवंबर को पेरेंट्स बने हैं. एक्ट्रेस ने बेबी बॉय को जन्म दिया है. विक्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके बेटे के जन्म की जानकारी सभी को दी थी. विक्की और कैटरीना का बेटा 1 महीना का हो चुका है. उन्होंने अभी तक बेबी की झलक और नाम दोनों ही फैंस के साथ रिवील नहीं किए हैं.
ये भी पढ़ें: सोहेल खान के बेटे की बर्थडे पार्टी: चेहरा छुपाते दिखे आर्यन खान, स्वैग में सलमान, पत्नी संग पहुंचे अरबाज
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL