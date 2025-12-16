Online Shopping Safety Tips: ऑनलाइन शॉपिंग आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. मोबाइल या लैपटॉप से कुछ ही क्लिक में सामान ऑर्डर करना आसान जरूर है. लेकिन यही सुविधा कई बार बड़ी परेशानी की वजह भी बन जाती है. जरा सी लापरवाही आपके बैंक अकाउंट और पर्सनल डाटा को खतरे में डाल सकती है.

साइबर फ्राॅड फर्जी वेबसाइट, ऑफर और लिंक के जरिए लोगों को फंसाने के नए तरीके अपना रहे हैं. इसलिए जरूरी है कि ऑनलाइन खरीदारी करते समय सिर्फ सस्ता और आसान न देखें. बल्कि सुरक्षा को भी प्रायरिटी दें. अगर आप कुछ सावधानियां अपनाते हैं तो फ्रॉड, हैकिंग और फिशिंग जैसी समस्याओं से खुद को बचा सकते हैं.

भरोसेमंद वेबसाइट से ही खरीदारी करें

ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सबसे पहली सावधानी यह है कि हमेशा भरोसेमंद और आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें. किसी अनजान लिंक या संदिग्ध साइट पर कभी भरोसा न करें. कई बार बड़े ब्रांड्स की हूबहू दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाई जाती हैं. जो यूजर्स को धोखे में डाल देती हैं. ऐसे प्लेटफॉर्म पर डाली गई आपकी जानकारी सीधे ठगों तक पहुंच सकती है. वेबसाइट का यूआरएल, सिक्योरिटी साइन और ऐप की रेटिंग जरूर जांचें. थोड़ी सी सतर्कता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.

पासवर्ड और ओटीपी को लेकर न करें लापरवाही

ऑनलाइन शॉपिंग में फ्राॅड से बचने के लिए इससे जुड़े हर अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बनाना बेहद जरूरी है. आसान या एक जैसा पासवर्ड रखना खतरे को बढ़ा देता है. इसके अलावा पेमेंट के समय मिलने वाला ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर न करें. कोई भी कंपनी या बैंक आपसे ओटीपी फोन या मैसेज पर नहीं मांगता. ओटीपी शेयर करते ही आपका अकाउंट खाली हो सकता है. इसलिए चाहे कोई कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे. ओटीपी की जानकारी किसी को न दें.

अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें

अक्सर मैसेज या व्हाट्सएप पर आकर्षक ऑफर के नाम पर लिंक भेजे जाते हैं. इनमें कहा जाता है कि लिंक पर क्लिक करते ही सस्ता सामान या बड़ा डिस्काउंट मिलेगा. ऐसे मैसेज ज्यादातर फिशिंग का तरीका होते हैं. जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं. आपका डेटा चोरी हो सकता है. इसलिए किसी भी अनजान लिंक को खोलने से बचें. ऑफर सही है या नहीं यह जानने के लिए सीधे आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर जाकर चेक करें.

आईडी और बैंक डिटेल्स सेव न करें

ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कई लोग सुविधा के लिए अपनी आईडी, पासवर्ड या कार्ड डिटेल्स वेबसाइट पर सेव कर देते हैं. यह आदत बेहद जोखिम भरी हो सकती है. अगर कभी वेबसाइट या ऐप से डाटा लीक हुआ. तो आपकी जानकारी गलत हाथों में जा सकती है. बेहतर यही है कि हर बार पेमेंट के समय बैंकिंग जानकारी मैनुअली भरें. इससे अकाउंट खाली होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन पर रखें नजर

जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं. तो उसके बाद अपने बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को रेगुलर तौर पर चेक करना जरूरी है. कई बार छोटी रकम कट जाती है और हमें इसका पता नहीं चलता. समय पर जांच करने से किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी को तुरंत पकड़ा जा सकता है. अगर कोई अनजान ट्रांजैक्शन दिखे. तो तुरंत बैंक या कस्टमर केयर से संपर्क करें. सतर्क रहकर ही आप अपने पैसे और डाटा दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं.

