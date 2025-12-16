हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट

ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट

Online Shopping Safety Tips: ऑनलाइन शॉपिंग में थोड़ी सी लापरवाही बड़ा नुकसान करा सकती है. सुरक्षित खरीदारी के लिए कुछ जरूरी सावधानियों का पालन करना बेहद जरूरी है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Preferred Sources

Online Shopping Safety Tips: ऑनलाइन शॉपिंग आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है. मोबाइल या लैपटॉप से कुछ ही क्लिक में सामान ऑर्डर करना आसान जरूर है. लेकिन यही सुविधा कई बार बड़ी परेशानी की वजह भी बन जाती है. जरा सी लापरवाही आपके बैंक अकाउंट और पर्सनल डाटा को खतरे में डाल सकती है.

साइबर फ्राॅड फर्जी वेबसाइट, ऑफर और लिंक के जरिए लोगों को फंसाने के नए तरीके अपना रहे हैं. इसलिए जरूरी है कि ऑनलाइन खरीदारी करते समय सिर्फ सस्ता और आसान न देखें. बल्कि सुरक्षा को भी प्रायरिटी दें. अगर आप कुछ सावधानियां अपनाते हैं तो फ्रॉड, हैकिंग और फिशिंग जैसी समस्याओं से खुद को बचा सकते हैं.

भरोसेमंद वेबसाइट से ही खरीदारी करें

ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सबसे पहली सावधानी यह है कि हमेशा भरोसेमंद और आधिकारिक वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें. किसी अनजान लिंक या संदिग्ध साइट पर कभी भरोसा न करें. कई बार बड़े ब्रांड्स की हूबहू दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाई जाती हैं. जो यूजर्स को धोखे में डाल देती हैं. ऐसे प्लेटफॉर्म पर डाली गई आपकी जानकारी सीधे ठगों तक पहुंच सकती है. वेबसाइट का यूआरएल, सिक्योरिटी साइन और ऐप की रेटिंग जरूर जांचें. थोड़ी सी सतर्कता आपको बड़े नुकसान से बचा सकती है.

पासवर्ड और ओटीपी को लेकर न करें लापरवाही

ऑनलाइन शॉपिंग में फ्राॅड से बचने के लिए इससे जुड़े हर अकाउंट के लिए मजबूत पासवर्ड बनाना बेहद जरूरी है. आसान या एक जैसा पासवर्ड रखना खतरे को बढ़ा देता है. इसके अलावा पेमेंट के समय मिलने वाला ओटीपी कभी भी किसी के साथ शेयर न करें. कोई भी कंपनी या बैंक आपसे ओटीपी फोन या मैसेज पर नहीं मांगता. ओटीपी शेयर करते ही आपका अकाउंट खाली हो सकता है. इसलिए चाहे कोई कितना भी भरोसेमंद क्यों न लगे. ओटीपी की जानकारी किसी को न दें.

अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें

अक्सर मैसेज या व्हाट्सएप पर आकर्षक ऑफर के नाम पर लिंक भेजे जाते हैं. इनमें कहा जाता है कि लिंक पर क्लिक करते ही सस्ता सामान या बड़ा डिस्काउंट मिलेगा. ऐसे मैसेज ज्यादातर फिशिंग का तरीका होते हैं. जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं. आपका डेटा चोरी हो सकता है. इसलिए किसी भी अनजान लिंक को खोलने से बचें. ऑफर सही है या नहीं यह जानने के लिए सीधे आधिकारिक ऐप या वेबसाइट पर जाकर चेक करें.

आईडी और बैंक डिटेल्स सेव न करें

ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान कई लोग सुविधा के लिए अपनी आईडी, पासवर्ड या कार्ड डिटेल्स वेबसाइट पर सेव कर देते हैं. यह आदत बेहद जोखिम भरी हो सकती है. अगर कभी वेबसाइट या ऐप से डाटा लीक हुआ. तो आपकी जानकारी गलत हाथों में जा सकती है. बेहतर यही है कि हर बार पेमेंट के समय बैंकिंग जानकारी मैनुअली भरें. इससे अकाउंट खाली होने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन पर रखें नजर

जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं. तो उसके बाद अपने बैंक अकाउंट और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को रेगुलर तौर पर चेक करना जरूरी है. कई बार छोटी रकम कट जाती है और हमें इसका पता नहीं चलता. समय पर जांच करने से किसी भी संदिग्ध एक्टिविटी को तुरंत पकड़ा जा सकता है. अगर कोई अनजान ट्रांजैक्शन दिखे. तो तुरंत बैंक या कस्टमर केयर से संपर्क करें. सतर्क रहकर ही आप अपने पैसे और डाटा दोनों को सुरक्षित रख सकते हैं.

यह भी पढ़ें: बढ़ रहे चांदी के दाम, सिक्का खरीदें या डिजिटल गोल्ड में करें निवेश, क्या रहेगा फायदे का सौदा?

Published at : 16 Dec 2025 10:01 AM (IST)
Tags :
Online Shopping Utility News ONLINE FRAUD
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Saudi Arabia Executions: सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
इंडिया
Mughal Emperor Education: कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
Advertisement

वीडियोज

Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
'नबीन' अध्यक्ष.. बंगाल है लक्ष्य? | Nitin Nabin | BJP | PM Modi | Janhit With Chitra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Saudi Arabia Executions: सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
सऊदी अरब ने फांसी देने में खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा, 2025 में दी कितनों को सजा-ए-मौत, सामने आया आंकड़ा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
बस्ती में बड़ा हादसा, तीर्थयात्रियों से भरी बस और ट्रक में आमने-सामने की टक्कर, 4 की मौत, 11 घायल
इंडिया
Mughal Emperor Education: कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
1996 विश्व कप विजेता कप्तान को जेल में बंद करेगा भारत का ये पड़ोसी देश, 23.5 करोड़ रुपये के तेल घोटाले का आरोप 
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
जनरल नॉलेज
Chinese Dragon: चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
हेल्थ
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget