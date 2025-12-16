हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटThe Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर

The Ashes, 2025-26: एडिलेड टेस्ट के लिए कमिंस, लियोन की ऑस्ट्रेलियाई प्लेइंग-11 में वापसी, ख्वाजा बाहर

चयनकर्ताओं ने सलामी जोड़ी के रूप में ट्रेविस हेड और जेक वेदराल्ड पर भरोसा बनाए रखा है. विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस भी टीम में बने हुए हैं और वह सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 16 Dec 2025 11:26 AM (IST)
Preferred Sources

कप्तान पैट कमिंस और अनुभवी स्पिन गेंदबाज नाथन लायन की अहम तीसरे टेस्ट मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग इलेवन में वापसी हो गई है. एशेज सीरीज का यह मैच एडिलेड ओवल में खेला जाएगा.

गाबा टेस्ट में आठ विकेट से जीत दर्ज करने वाली टीम से दो खिलाड़ियों को बाहर किया गया है. इनमें ऑलराउंडर माइकल नेसर सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली रहे, जबकि तेज गेंदबाज ब्रेंडन डॉजेट को भी टीम से बाहर बैठना पड़ा. नेसर ने गाबा में शानदार बॉलिंग की थी.

पैट कमिंस के लिए यह टेस्ट साल के बीच में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए मैच के बाद पहला टेस्ट होगा. कमिंस ने कहा कि वह पूरी तरह फिट हैं और गेंदबाजी में किसी तरह की ओवर की सीमा नहीं होगी. उन्होंने बताया कि अगर वह ब्रिस्बेन टेस्ट में खेलते, तो शायद कम ओवर फेंकते, लेकिन इस मैच में वह सामान्य टेस्ट की तरह पूरी क्षमता से खेलेंगे.

अनुभवी सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा को एक बार फिर टीम में जगह नहीं मिली. चयनकर्ताओं ने सलामी जोड़ी के रूप में ट्रेविस हेड और जेक वेदराल्ड पर भरोसा बनाए रखा है. विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंग्लिस भी टीम में बने हुए हैं और वह सातवें नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे.

कमिंस ने साफ किया कि उस्मान ख्वाजा का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि ख्वाजा टीम के लिए हमेशा तैयार रहने वाले खिलाड़ी हैं. कमिंस ने यह भी बताया कि ब्यू वेब्स्टर, माइकल नेसर और ब्रेंडन डॉजेट जैसे कई खिलाड़ी इस सीरीज में बाहर रह गए हैं, लेकिन सभी ने टीम के माहौल को सकारात्मक बनाए रखा है. एशेज सीरीज जीतने के लिए मजबूत टीम और बड़ा स्क्वाड जरूरी होता है.

बता दें एशेज पांच मैचों की टेस्ट सीरीज है, जिसमें मेजबान ऑस्ट्रेलिया को बेन स्टोक्स की अगुवाई वाली इंग्लैंड को हर मोर्चे पर मात देते हुए शुरुआती दोनों टेस्ट मैचों में जीत दर्ज की है. तीसरा टेस्ट जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया को एशेज में अजेय बढ़त मिल जाएगी. ऐसे में इंग्लैंड के सामने 'करो या मरो' की चुनौती है.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग-11: ट्रेविस हेड, जेक वेदरल्ड, मार्नस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी (विकेटकीपर), जोश इंग्लिस, पैट कमिंस (कप्तान), मिशेल स्टार्क, नाथन लियोन, स्कॉट बोलैंड.

Published at : 16 Dec 2025 11:26 AM (IST)
The Ashes 2025-26
