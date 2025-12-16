एक्सप्लोरर
Chinese Dragon: चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
Chinese Dragon: चीन में ड्रैगन को काफी पवित्र और शुभ माना जाता है. यह चीनी संस्कृति की एक पहचान है. आइए जानते हैं कि चीन के लिए ड्रैगन इतना खास क्यों है.
Chinese Dragon: चीनी संस्कृति में ड्रैगन कोई डरावना राक्षस नहीं है. बल्कि इसे एक पवित्र, शुभ और काफी ज्यादा सम्मानित प्रतीक के रूप में देखा जाता है. ड्रैगन चीनी पहचान का इतना बड़ा हिस्सा है कि कई चीनी गर्व से खुद को ड्रैगन के वंशज बताते हैं. आइए जानते हैं की चीनी संस्कृति में यह इतना खास क्यों है और इसका इतिहास क्या है.
Published at : 16 Dec 2025 10:00 AM (IST)
