चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?

चीनी पौराणिक कथाओं में ड्रैगन की सबसे बड़ी भूमिकाओं में से एक पानी और मौसम पर उसका नियंत्रण है. ऐसा माना जाता है कि ड्रैगन नदियों, झीलों, समुद्र और बारिश पर राज करते हैं. मानसून पर निर्भर कृषि प्रधान समाज में बारिश का मतलब जीवन था. किसान समय पर बारिश के लिए ड्रैगन राजाओं से प्रार्थना करते थे और इस बात से डरते थे कि क्रोधित ड्रैगन बाढ़ या फिर सूखा ला सकता है.