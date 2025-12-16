अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप

उत्तर प्रदेश के मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षाकर्मियों पर गंभीर आरोप लगे हैं. आरोप ये हैं कि अनिरुद्धाचार्य के सिक्योरिटी गार्ड ने आश्रम के पास दुकान चला रहे दुकानदार को जमकर पीटा है. इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं. पिटाई की वजह से दुकानदार बुरी तरह से घायल हो गया. अस्पताल में इंतजार के बाद पीड़ित को एडमिट किया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

बताया जा रहा है कि गौरी गोपाल आश्रम के पास दुकान लगाने वाले विवेक कुमार को पहले सुरक्षाकर्मी घसीटते हुए अंदर ले गए, फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी.

पीड़ित दुकानदार की बेटी ने क्या बताया?

विवेक कुमार की बेटी का कहना है कि गौरी गोपाल का गार्ड आकर मेरे पिताजी को दिन दहाड़े करीब 11.30 से 12.00 के बीच में घसीटता हुआ मारता-पीटता ले गया. जब मेरे पिताजी ने इसका विरोध किया तो उन्हें बुरी तरह मारते हुए ये गौरी-गोपाल आश्रम में ले गया. यह अनिरुद्धाचार्य जी का आश्रम है.

अस्पताल पर लगाया इलाज न करने का आरोप

पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि अस्पताल प्रशासन विवेक कुमार का सही से इलाज नहीं कर रहा है. विवेक कुमार की पत्नी का कहना है कि उनका कोई इलाज नहीं कर रहा. उन्हें एक भी दवाई नहीं दी गई. उन्होंने दावा किया कि यह सब अनिरुद्धाचार्य के दबाव में हो रहा है.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि दबाव के चलते उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है. हम यह चाहते हैं कि आवारा घूम रहे गुंडों को अरेस्ट किया जाए. उसपर कड़ी से कड़ी धाराएं लगाई जाएं. पत्नी का कहना है कि आरोपियों पर हल्की धाराएं लगाई गई हैं.

अब देखना होगा कि प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षाकर्मियों के खिलाफ पुलिस क्या कार्रवाई करती है. फिलहाल, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

