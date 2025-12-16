इन लोगों के खाते में नहीं आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, किसान भाई जान लें जरूरी बात

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो रही है. इस योजना के तहत हर साल किसानों को तीन किस्तों में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे खेती से जुड़ी जरूरतें जैसे बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य खर्च आसानी से पूरे कर सकें. हर बार जब किस्त जारी होने का समय आता है, तो किसानों को उसका बेसब्री से इंतजार रहता है.

अब एक बार फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है. नए साल 2026 की शुरुआत में किसानों को खुशखबरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसमें देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे. इसके बाद से ही किसान अगली किस्त की तारीख जानने के लिए उत्सुक हैं. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक 22वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि सरकार फरवरी 2026 के अंत तक अगली किस्त जारी कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत होगी. लेकिन इसी के साथ यह जानना भी बहुत जरूरी है कि किन किसानों को 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, ताकि समय रहते वे जरूरी सुधार कर सकें.

इन किसानों के खाते में नहीं आएगी 22वीं किस्त

सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर किसान ने योजना से जुड़ी जरूरी शर्तें पूरी नहीं की हैं, तो उसकी किस्त रोक दी जा सकती है. ऐसे में कई कारणों से पैसा अटक सकता है. जैसे

1. e-KYC पूरी नहीं होने पर - जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं करवाई है, उन्हें 22वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा. सरकार ने e-KYC को जरूरी कर दिया है. अगर आपकी e-KYC अधूरी है, तो अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी.

2. बैंक अकाउंट से आधार लिंक न होना - पीएम किसान योजना का पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है. अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, या DBT सेवा चालू नहीं है, तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा.

3. बैंक डिटेल में गलती - कई बार किसान अकाउंट नंबर, IFSC कोड या बैंक नाम गलत दर्ज कर देते हैं. ऐसी स्थिति में भी किस्त अटक जाती है. इसलिए समय रहते अपनी बैंक डिटेल जरूर जांच लें.

4. लाभार्थी सूची में नाम न होना - अगर किसी कारण से आपका नाम लाभार्थी सूची से हट गया है, तो आपको किस्त नहीं मिलेगी. छोटी सी गलती, डॉक्यूमेंट अपडेट न होना या जानकारी में गड़बड़ी इसकी वजह हो सकती है.

5. फार्मर रजिस्ट्री न होना - सरकार ने अब फार्मर रजिस्ट्री को भी जरूरी कर दिया है. आगे चलकर सिर्फ उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, जिनका नाम फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज होगा.

कैसे जांचें अपना नाम और स्टेटस

किसान भाई घर बैठे pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और स्टेटस चेक कर सकते हैं. इसके अलावा Beneficiary Status में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. साथ ही लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं. बैंक और आधार से जुड़ी जानकारी जांच सकते हैं. जब तक 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं होती, तब तक सभी किसान भाई e-KYC पूरी कर लें, बैंक अकाउंट और आधार लिंकिंग जांच लें, लाभार्थी सूची में नाम कंफर्म कर लें, फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवा लें. इससे यह साफ होगा कि जैसे ही सरकार 22वीं किस्त जारी करे, 2000 रुपये सीधे आपके खाते में बिना किसी रुकावट के पहुंच जाएं.

