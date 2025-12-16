हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरइन लोगों के खाते में नहीं आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, किसान भाई जान लें जरूरी बात

इन लोगों के खाते में नहीं आएगी किसान निधि योजना की 22वीं किस्त, किसान भाई जान लें जरूरी बात

अब एक बार फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है. नए साल 2026 की शुरुआत में किसानों को खुशखबरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 16 Dec 2025 11:19 AM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के करोड़ों किसानों के लिए बहुत बड़ी मदद साबित हो रही है. इस योजना के तहत हर साल किसानों को तीन किस्तों में 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, ताकि वे खेती से जुड़ी जरूरतें जैसे बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य खर्च आसानी से पूरे कर सकें. हर बार जब किस्त जारी होने का समय आता है, तो किसानों को उसका बेसब्री से इंतजार रहता है.

अब एक बार फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त को लेकर चर्चा तेज हो गई है. नए साल 2026 की शुरुआत में किसानों को खुशखबरी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. पिछली यानी 21वीं किस्त 19 नवंबर 2025 को जारी की गई थी, जिसमें देशभर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में सीधे 2000 रुपये ट्रांसफर किए गए थे. इसके बाद से ही किसान अगली किस्त की तारीख जानने के लिए उत्सुक हैं. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक 22वीं किस्त को लेकर कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि सरकार फरवरी 2026 के अंत तक अगली किस्त जारी कर सकती है. अगर ऐसा होता है, तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत होगी. लेकिन इसी के साथ यह जानना भी बहुत जरूरी है कि किन किसानों को 22वीं किस्त का पैसा नहीं मिलेगा, ताकि समय रहते वे जरूरी सुधार कर सकें.

इन किसानों के खाते में नहीं आएगी 22वीं किस्त

सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि अगर किसान ने योजना से जुड़ी जरूरी शर्तें पूरी नहीं की हैं, तो उसकी किस्त रोक दी जा सकती है. ऐसे में कई कारणों से पैसा अटक सकता है. जैसे

1. e-KYC पूरी नहीं होने पर - जिन किसानों ने अभी तक e-KYC नहीं करवाई है, उन्हें 22वीं किस्त का फायदा नहीं मिलेगा. सरकार ने e-KYC को जरूरी कर दिया है. अगर आपकी e-KYC अधूरी है, तो अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी.

2. बैंक अकाउंट से आधार लिंक न होना - पीएम किसान योजना का पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) के जरिए सीधे बैंक खाते में भेजा जाता है. अगर आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, या DBT सेवा चालू नहीं है, तो पैसा ट्रांसफर नहीं होगा.

3. बैंक डिटेल में गलती - कई बार किसान अकाउंट नंबर, IFSC कोड या बैंक नाम गलत दर्ज कर देते हैं. ऐसी स्थिति में भी किस्त अटक जाती है. इसलिए समय रहते अपनी बैंक डिटेल जरूर जांच लें.

4. लाभार्थी सूची में नाम न होना - अगर किसी कारण से आपका नाम लाभार्थी सूची से हट गया है, तो आपको किस्त नहीं मिलेगी. छोटी सी गलती, डॉक्यूमेंट अपडेट न होना या जानकारी में गड़बड़ी इसकी वजह हो सकती है.

5. फार्मर रजिस्ट्री न होना - सरकार ने अब फार्मर रजिस्ट्री को भी जरूरी कर दिया है. आगे चलकर सिर्फ उन्हीं किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, जिनका नाम फार्मर रजिस्ट्री में दर्ज होगा.

कैसे जांचें अपना नाम और स्टेटस

किसान भाई घर बैठे pmkisan.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना नाम और स्टेटस चेक कर सकते हैं.  इसके अलावा Beneficiary Status में अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं. साथ ही लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं. बैंक और आधार से जुड़ी जानकारी जांच सकते हैं. जब तक 22वीं किस्त की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं होती, तब तक सभी किसान भाई e-KYC पूरी कर लें, बैंक अकाउंट और आधार लिंकिंग जांच लें, लाभार्थी सूची में नाम कंफर्म कर लें, फार्मर रजिस्ट्री जरूर करवा लें. इससे यह साफ होगा कि जैसे ही सरकार 22वीं किस्त जारी करे, 2000 रुपये सीधे आपके खाते में बिना किसी रुकावट के पहुंच जाएं.

यह भी पढ़ें सर्दियों में घर के अंदर लगाने लायक पांच फलदार पौधे, जानें कौन-कौन से पौधे लगा सकते हैं?

Published at : 16 Dec 2025 11:19 AM (IST)
Tags :
PM Kisan Nidhi Yojana Kisan Samman Nidhi Yojana PM Kisan 22nd Installment PM Kisan New Installment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आ गई बंगाल की फाइनल SIR लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
आ गई बंगाल की फाइनल SIR लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
इंडिया
Mughal Emperor Education: कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 350+ खिलाड़ी, महज 77 स्लॉट, KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स, जानिए बड़ी बातें
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 350+ खिलाड़ी, महज 77 स्लॉट, KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स, जानिए बड़ी बातें
Advertisement

वीडियोज

China Crisis Explained! मंदी का भारत पर क्या असर होगा | Paisa Live
Yamuna Expressway News: कई गाड़ियों में टक्कर, वाहनों में लगी आग, कई लोग हताहत | Weather Update
Mohali Kabaddi Firing: Mohali में कबड्डी खिलाड़ी Rana Balachauria की गोली मारकर कर दी हत्या |ABP NEWS
Crime News: यमुनानगर में सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझी, आरोपी बिलाल गिरफ्तार | Haryana
दिलजले आशिक की खौफनाक दस्तक
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आ गई बंगाल की फाइनल SIR लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
आ गई बंगाल की फाइनल SIR लिस्ट, चेक करें अपना नाम, राजस्थान समेत और कितने राज्यों में आज आएगी सूची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
अब विवादों में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के सुरक्षा गार्ड, दुकानदार को बेरहमी से पीटने का आरोप
इंडिया
Mughal Emperor Education: कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
कौन था मुगल साम्राज्य का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह? जानें
क्रिकेट
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 350+ खिलाड़ी, महज 77 स्लॉट, KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स, जानिए बड़ी बातें
IPL 2026 मिनी ऑक्शन में 350+ खिलाड़ी, महज 77 स्लॉट, KKR और CSK के पास सबसे बड़ी पर्स, जानिए बड़ी बातें
बॉलीवुड
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
विक्की कौशल ने आलिया भट्ट को दिखाई बेटे की तस्वीर? एक्ट्रेस का रिएक्शन हुआ वायरल
जनरल नॉलेज
Chinese Dragon: चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
चीनी संस्कृति में ड्रैगन क्यों है खास, जानें क्या है इसका इतिहास?
यूटिलिटी
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
ऑनलाइन शॉपिंग में बड़ी चूक पड़ सकती है भारी, इन 5 बातों को नजरअंदाज किया तो खाली हो जाएगा अकाउंट
हेल्थ
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
प्रेग्नेंसी में होने लगी है आयरन की कमी? इन सीड्स से भरपूर मिलेगा फायदा
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
ENT LIVE
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Akhanda 2: Thaandavam Review | Nandamuri Balakrishna ये क्या है?
Embed widget