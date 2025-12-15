एक्सप्लोरर
Black Hole: अंतरिक्ष में कैसे बनते हैं ब्लैक होल? प्रक्रिया सुनकर चौंक जाएंगे आप
Black Hole: ब्लैक होल ब्रह्मांड में अब तक देखी गई कुछ सबसे हिंसक घटनाओं का नतीजा है. आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है.
Black Hole: ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे डरावनी और आकर्षक चीजों में से एक है. वे काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और स्पेस और टाइम को भी मोड़ सकते हैं. जो चीजों उन्हें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वह है उनके बनने का तरीका. आइए जानते हैं अंतरिक्ष में कैसे होता है एक ब्लैक होल का निर्माण.
1/6
2/6
Published at : 15 Dec 2025 08:29 AM (IST)
Tags :Black Hole Space Science Star Death
जनरल नॉलेज
7 Photos
वेनेजुएला में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, वहां की करेंसी रुपये से कितनी मजबूत?
जनरल नॉलेज
6 Photos
IPL में बोली लगाने के बाद क्या पलटी मार सकती है कोई फ्रेंचाइजी, जानिए ऐसे मामले में क्या होता है एक्शन?
जनरल नॉलेज
6 Photos
कैसे ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया का टूरिस्ट वीजा? यहां देखें स्टेप-बाई-स्टेप पूरा प्रोसेस
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
आज से अमेरिका लेगा भारतीयों के खिलाफ एक्शन? H-1B और H-4 वीजा के लिए छोड़नी पड़ेगी प्राइवेसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'BJP मनमाफिक जुगाड़ नहीं पाई..', SIR को लेकर सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने कसा तंज
विश्व
कौन हैं अहमद अल अहमद? सिडनी में शूटर से भिड़कर बंदूक छीनने वाले ‘हीरो’ की कहानी
क्रिकेट
'रन नहीं बना पा रहा हूं लेकिन...' मैच के बाद ये क्या बोल गए सूर्यकुमार यादव
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion