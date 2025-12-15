एक तारे के पूरे जीवन में उसके अंदर लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है. कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन बाहर की तरफ दबाव बनाता है और गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है. जब तक ईंधन रहता है यह संतुलन तारे को स्थिर रखता है. जैसे ही ईंधन खत्म हो जाता है तो बाहर का दबाव लगभग तुरंत खत्म हो जाता है. फिर गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से नियंत्रण ले लेता है और तारे को ना रुकने वाली ताकत से अंदर की तरफ कुचल देता है.