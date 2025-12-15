हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीजनरल नॉलेजBlack Hole: अंतरिक्ष में कैसे बनते हैं ब्लैक होल? प्रक्रिया सुनकर चौंक जाएंगे आप

By : स्पर्श गोयल  | Updated at : 15 Dec 2025 08:29 AM (IST)
Black Hole: ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे डरावनी और आकर्षक चीजों में से एक है. वे काफी ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और स्पेस और टाइम को भी मोड़ सकते हैं. जो चीजों उन्हें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वह है उनके बनने का तरीका. आइए जानते हैं अंतरिक्ष में कैसे होता है एक ब्लैक होल का निर्माण.

ब्लैक होल हमारे सूरज जैसे सामान्य तारों से नहीं बनते हैं. ये सिर्फ काफी बड़े तारों से पैदा होते हैं. ये आमतौर पर सूरज से कम से कम 10 से 20 गुना ज्यादा भारी होते हैं. आपको बता दें कि यह तारे अपने न्यूक्लियर ईंधन को काफी तेजी से जलाते हैं. जब सारा ईंधन खत्म हो जाता है तो तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंच जाता है.
एक तारे के पूरे जीवन में उसके अंदर लगातार कुछ ना कुछ चलता रहता है. कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन बाहर की तरफ दबाव बनाता है और गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है. जब तक ईंधन रहता है यह संतुलन तारे को स्थिर रखता है. जैसे ही ईंधन खत्म हो जाता है तो बाहर का दबाव लगभग तुरंत खत्म हो जाता है. फिर गुरुत्वाकर्षण पूरी तरह से नियंत्रण ले लेता है और तारे को ना रुकने वाली ताकत से अंदर की तरफ कुचल देता है.
Published at : 15 Dec 2025 08:29 AM (IST)
Black Hole Space Science Star Death

